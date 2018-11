Bundesverdienstkreuz für Ludwig Findler

Weil er sich lange Jahre als Elternvertreter der bayerischen Fachoberschulen zur Verfügung gestellt hat, ist der Wolfratshauser Ludwig Findler mit dem Bundesverdienstkreuz ausgezeichnet worden.

Wolfratshausen – Mit Ludwig Findler lebt seit Kurzem ein weiterer Träger des Bundesverdienstkreuzes im Landkreis. Seine Auszeichnung überreicht bekam der Wolfratshauser von Kultusminister Bernd Sibler in München. Dieser würdigte Findler als Elternvertreter der bayerischen Fachoberschulen, für die der 75-Jährigen in bemerkenswerter Weise Verantwortung übernommen habe. „Die Eltern im Freistaat wussten in ihm stets ein gewichtiges Sprachrohr“,sagte der Minister.

Der gelernte Maschinenbauingenieur engagiert sich seit knapp 20 Jahren in verschiedenen Funktionen der Elternvereinigung im bayerischen Fachoberschulwesen. Er ist unter anderem Vorsitzender des Fördervereins der Fachoberschule und Berufsoberschule Bad Tölz. Bis ins vergangene Jahr repräsentierte der Vater von drei Kindern den Landesverband als Ehrenvorsitzender. Darüber hinaus war Findler über zehn Jahre Mitglied im Rat des Bayerischen Rundfunks. Auch dem dortigen Ausschuss für Wirtschaft und Finanzen stand er von 2011 bis 2017 vor.

„Ludwig Findler hat niemals vergessen, wo dieser unermüdliche Einsatz einst seinen Anfang nahm“, so Sibler. So sei er der Fach- und Berufsoberschule in Bad Tölz, dessen Förderverein er bis heute leitet, ganz besonders verbunden. Darüber hinaus war das Wirken des Geehrten spätestens mit seinem Eintritt in den Rat des Bayerischen Rundfunks vor über zehn Jahren und der bald folgenden zusätzlichen Übernahme des Vorsitzes im Ausschuss für Wirtschaft und Finanzen von bayernweiter Bedeutung. „Voller Leidenschaft setzte sich Ludwig Findler hier für das berufliche Bildungswesen ein und brachte im Bildungsfernsehen ganz wesentlich den Aus- und Umbau des Telekollegs in ein modernes Lehr- und Lernangebot mit auf den Weg“, berichtete Sibler. Findler hat somit nicht nur mitgeholfen, dass sich die Fachoberschulen zum Erfolgsmodell entwickelten, sondern gilt als Vorreiter der Wertebildung an Schulen.

Der Wolfratshauser selbst sieht diese Anerkennung „neben der großen persönlichen Freude vor allem als Auszeichnung für alle Aktiven der Elternarbeit“. Denn wirklich etwas erreichen könne man nur im Team. Nach vielen Jahren engagierter Elternarbeit möchte der Bundesverdienstkreuzträger die Zeit nach seiner aktiven Karriere „vor allem der Familie und den vielfältigen Interessen widmen“. Ganz von seiner Arbeit loslassen wird der geschichtsinteressierte Bayer jedoch nicht: Im übernächsten Jahr feiert die Landesvereinigung der Fachoberschulen ihren 50. Geburtstag. Findler hat versprochen, dafür die bisherige Historie neu aufzulegen. Franziska Konrad