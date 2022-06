Experimentelles Chorprojekt: Wolfratshauser, Ägypter und Litauer singen gemeinsam

Von: Andrea Weber

Vorfreude auf den 10. Juni: Chorleiter Yoshihisa Matthias Kinoshita (li.) und Musikschulchef Manfred Heller. © sh

Drei Chöre, drei Nationen: In einem experimentellen Projekt singen Wolfratshauser, Ägypter und Litauer gemeinsam. Eine Botschaft für Frieden und Verständigung.

Wolfratshausen – Man stelle sich vor: Drei Chöre aus drei unterschiedlichen Kulturen mit verschiedenen Muttersprachen treffen aufeinander und verstehen sich über die Musik. Das ist kurz gesagt das, was der Wolfratshauser Musikschulleiter Manfred Heller und Chorleiter Yoshihisa Matthias Kinoshita am Montag in einem Pressegespräch ankündigten. Ein experimentelles Chorprojekt, von der EU-Förderlinie Erasmus+ gefördert, das nun über zwei Jahre läuft. Es ist auch eine Botschaft für Frieden und Verständigung.

Am Freitag, 10. Juni, ab 18 Uhr, werden der Wolfratshauser Kinder- und Jugendchor, der PASCH-Chor aus dem ägyptischen Kairo und der Chor „Hgz sound“ aus Klaipeda in Litauen ein besonderes Konzerterlebnis unter dem Titel „You(th) Can Sing“ in der Loisachhalle in Wolfratshausen präsentieren.

Wolfratshausen: Chöre stellen Projekt bei Konzert „You(th) Can Sing“ vor

Zunächst aber werden 48 Jugendliche dieser drei Chöre im Alter zwischen 12 bis 17 Jahren in einem Workshop vom 6. bis 9. Juni in der Jugendherberge in Kreuth am Tegernsee lernen, wie man durch Achtsamkeit, Wahrnehmung und durch den Klang der eigenen Stimme zu einer gemeinsamen musikalischen Sprache finden kann. Diese Idee entstand vor gut fünf Jahren, als Chorleiter Kinoshita den Chor in Kairo besuchte. Über das Goethe-Institut lud man den litauischen Chor des Hermann-Sudermann-Gymnasiums in Klaipeda dazu ein. Es ist eine Region, die deutschsprachig geprägt ist.

Um nun zu verstehen, was passieren wird, forderte Kinoshita die Anwesenden am Montag auf: „Achten Sie bitte darauf, wie Sie reagieren, wenn ich Ihnen einen Satz auf Japanisch sage.“ Es war die Tonalität und Lautstärke in seiner Stimme und seine Mimik, die eine Emotion transportierten und eine Aussage trafen. So ähnlich sollen auch die internationalen Jugendlichen im Workshop spontan und spielerisch kommunizieren und mit Tönen und Lauten interagieren, erklärt der Chorleiter. „Was dabei entsteht, wissen wir nicht.“

Konzert ist quasi unfertig, aber „spannend für alle“

Aus dem noch quasi ungeschliffenen Gesangsmaterial wird die Münchner Komponistin Helga Pogatschar Chor-Arrangements entwickeln. Dieses bisher einmalige internationale Chor-Projekt läuft noch bis 2023. „Heuer erfolgt der erste Schritt“, so Heller. Die Chöre lernen sich kennen, sollen kreative Ideen entwickeln und kognitive Fähigkeiten erlernen, das heißt, zuhören, hinschauen, reagieren, interagieren. Am Chorkonzertabend am 10. Juni wird das Publikum zunächst eigene Repertoires der jeweiligen Chöre hören mit traditionellen musikalischen Einflüssen aus deren Heimat, dann einen gemeinsam gesungenen Part sowie den erarbeiteten experimentellen Teil. Es sei quasi noch ein „unfertiges Konzert“, so Heller, das aber „spannend für alle wird“.

Voraussichtlich an Pfingsten 2023 soll die Fortsetzung folgen. In der Zwischenzeit wollen die Chöre online in Kontakt bleiben und an der Komposition gemeinsam mit Helga Pogatschar weiterfeilen. Es sei eine Suche nach der musikalischen Identität der eigenen Sprache und ob es Gemeinsamkeiten mit anderen Sprachen gibt, so Kinoshitas Hoffnung. „Vielleicht fangen wir an, uns mehr mit dem musikalischen Ohr zuzuhören.“

