Erster Christkindlmarkt nach drei Jahren wärmt das Herz

Von: Peter Herrmann

Nicht nur Glühwein und Grillwurst: Auch viel Kunsthandwerk wurde am ersten Adventswochenende auf dem Christkindlmarkt in der Altstadt angeboten. © Hans Lippert

In Wolfratshausen hat der erste Christkindlmarkt nach drei Jahren zahlreiche Besucher gelockt. Dass es aus Energiespargründen weniger leuchtete, fiel nicht auf.

Wolfratshausen – „Es wird scho gleich dumpa“, kündigte Klaus Heilinglechner am späten Freitagnachmittag an. Der Titel des bekannten Weihnachtsliedes diente dem Bürgermeister in seiner kurzen Eröffnungsansprache als Anspielung für die vom Stadtrat beschlossenen Energiesparmaßnahmen, die auch eine Reduzierung der Christkindlmarktbeleuchtung erforderlich machten. So strahlte am ersten Adventswochenende nur noch jede zweite Girlande in der Marktstraße in Wolfratshausen. „Wenn einer viele Standl besucht hat, ist’s ihm wahrscheinlich egal, ob a Lichterl mehr oder weniger brennt“, sagte der Rathauschef schmunzelnd.

Wolfratshausen: Christkindlmarkt 2022 gut besucht

Nach dem die evangelische Pfarrerin Elke Eilert und der katholische Dekan Gerhard Beham die religiösen Aspekte der Adventszeit hervorgehoben hatten, erklärte Heilinglechner den Christkindlmarkt um 17.17 Uhr für offiziell eröffnet. Dass kurz danach und am frühen Samstagnachmittag starker Regen einsetzte, trübte die Bummelfreude der Besucher nur vorübergehend. Am Samstagabend und am sonnigen Sonntag verzeichneten die Standbetreiber regen Zulauf.

Während Roman Huber von Bavaria Selection seinen Apfelglühwein mit einem Schuss „Wolf Gin“ versetzte und viele Abnehmer fand, bildeten sich an den benachbarten Bratwurstgrillbuden lange Warteschlangen. „Ich find’s toll, dass sich in der Stadt was rührt und ich Leute sehe, die ich jahrelang nicht getroffen habe“, freute sich Ludwig Walleitner. Der 70-jährige Wolfratshauser genoss es, dass der Christkindlmarkt nach den coronabedingten Absagen der beiden Vorjahre wieder stattfinden konnte.

Landgang: (v. li.) Ralf Wagner, Jeremias Hilgert und Luca Goldbeck vom Wolfratshauser Patenschiff Oste. © Hans Lippert

Kunsthandwerk auf Wolfratshauser Christkindlmarkt kommt gut an

Die Crew des Wolfratshauser Patenschiffs Oste nahm dafür sogar den weiten Weg von der Ostseeküste auf sich und verkaufte zusammen mit der Gebirgsschützenkompanie hochprozentige „Matrosengetränke“. Aus München kam Andreas Gröbmair nach in die Loisachstadt. „Mir gefällt, dass hier auch viel Kunsthandwerk angeboten wird“, zeigte er sich begeistert. So verkaufte das Ickinger „Wohnprojekt Haus Buchenwinkel“ Töpferwaren, die von den psychisch kranken Bewohnern angefertigt wurden. Erstmals vertreten auf dem Wolfratshauser Christkindlmarkt war das Tölzer Unternehmen „Casa Fantastico“. Wer nach einem schmackhaften Weihnachtsgeschenk suchte, fand hier hochwertige Olivenöle, Liköre, Grappa und italienisches Panettone-Gebäck.

Streichelzoo: Ein Anziehungspunkt für die Kinder waren die Schafe von Georg Gröbmair aus Thanning. © Hans Lippert

Kinder konnten sich im Rathausinnenhof an den Bastelaktionen des Kindergartens St. Nantovinus beteiligen oder einem Märchenzähler zuhören. Nebenan grasten die Schafe des Thanninger Woll- und Fellartikelherstellers Georg Gröbmair in einem Gehege und ließen sich von den jungen Besuchern auch gerne streicheln.

. Für die passende musikalische Umrahmung des Christkindlmarktes steuerte die Wolfratshauser Stadtkapelle vor dem Rathaus stimmungsvolle Adventslieder bei. „Da hätte ich auch gerne mitgespielt“, wünschte sich Sibylle Ulbrich. Der ehemaligen Wolfratshauser Stadträtin der Grünen gefiel es außerdem, dass einige Standbetreiber ihren Erlös für karitative Zwecke spendeten. Dazu gehörten zum Beispiel die Caritas und der Lions-Club, der Kalender verkaufte. „Menschliche Herzenswärme darf nicht ausdünnen“, stellte Gerhard Beham schon am Eröffnungstag fest. Der katholische Pfarrer sollte recht behalten.

ph

