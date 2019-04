Colorberry-Galerie wieder dicht: Ärger mit dem Vermieter

Wegen Differenzen mit ihrem Vermieter schließt Künstlerin Stephanie Walberer ihre Galerie nach nur drei Monaten zum 1. Mai.

Wolfratshausen – Die Altstadt hat einen neuen Kunst-Hotspot. Das war die Schlagzeile vor drei Monaten, als „Colorberry Art House“ im Schwankl-Eck am Obermarkt feierlich eröffnet wurde. Viele Gäste kamen, der Prosecco prickelte in den Gläsern. Es sei ihr großer Traum, sagte die Künstlerin Stephanie Walberer damals. Nun ist er jäh zerplatzt. Walberer hat fristlos gekündigt und schließt ihre Galerie und Atelierräume schon zum 1. Mai wieder.

Seit der Eröffnung lief es gut. Resin-Art nennt die Geretsriederin ihren eigens entwickelten Kunststil aus flüssigem Kunstharz, das mit dem Heißluftfön zu teils großflächigen Abstraktionen gestaltet wird. Auch Alltagsgegenstände wie Holzschneidebretter überzieht sie mit den farbigen, ineinanderfließenden Lacklasuren. Sie verkauft ihre Kunst nach eigenen Angaben weltweit. Im Schwankl-Eck arbeitete Walberer selbst. Sie nutzte die drei Etagen als Ausstellungsfläche und gab in den drei Monaten sieben Workshops. „Sie waren alle ausgebucht“, sagt die Künstlerin.

Nun ist schon wieder Schluss mit dem Hotspot am Eck. „Es gab unüberwindbare Differenzen mit dem Vermieter“, erklärt Walberer unserer Zeitung. Welche genau, will sie nicht sagen. Der Vermieter habe gegen „gewisse Vorschriften verstoßen“. John Schille, Besitzer des historischen Gebäudes am Obermarkt 33, gesteht ein: „Es sind von unserer Seite aus Fehler passiert.“ Der Auslöser für die Differenzen sei eine Störung in der technischen Anlage in der Galerie gewesen. Er habe einen Installateur beauftragt, der die Räume betrat, ohne die Mieterin zu informieren. Danach sei es zu einem klärenden Gespräch gekommen. „Ich dachte, die Differenzen wären ausgeräumt“, sagt Schille. Er sei verwundert über die kompromisslose Reaktion und die sofortige Kündigung.

Im Schwankl-Eck war schon früher Kunst zuhause – die Galerie im Schwankl-Eck lud regelmäßig zu Ausstellungen regionaler Künstler ein. Schille: „Ich habe Kunst immer unterstützt. Wir waren uns sogar einig, dass Stephanie Walberer mit ihrer Galerie heuer bei der Kunstmeile mitmachen wird.“ Neue Mieter habe er noch nicht. „Ich bin für alles offen, ob Einzelhandel, Gewerbe oder wieder eine Galerie.“

Auch Stephanie Walberer will ihren Traum vom „Colorberry Art House“ nicht aufgeben. Sie habe sich schon Immobilen angesehen, auch in der Region. „Ich freue mich wieder darauf.“ Bei aller Problematik sei es eine gute Zeit im Schwankl-Eck gewesen. Viele Passanten hätten die Galerie besucht. „Ich bin sehr traurig darüber, wie es gekommen ist.“

