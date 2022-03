Kritischer Brief von 15 Lokalpolitikern wird vor der Loisachhalle verlesen

Von: Volker Ufertinger

Teilen

Zwischen 250 und 300 Besucher lauschten vor der Loisachhalle Alexander Sebald und Manuel Tessun, die den von 15 Kommunalpolitikern unterzeichneten Brandbrief in Sachen Corona-Politik vorlasen. © Hermsdorf-Hiss

Ein wenig mehr „Spaziergänger“ als zuletzt waren es am Montag in Wolfratshausen. Viele wollten den kritischen Brief von 15 Lokalpolitikern zur Coronapolitik hören.

Bad Tölz-Wolfrathausen – Nach Schätzungen der Wolfratshauser Polizei waren es 250 bis 300 „Spaziergänger“, die sich am Montag vor der Loisachhalle versammelten. Es ging ihnen darum, erneut ihren Protest gegen die staatlichen Corona-Maßnahmen kundzutun, die die vergangenen zwei Jahre den Alltag beherrschten, an diesem Wochenende aber zum großen Teil auslaufen.

Wie immer stimmte sich die Menge mit dem amerikanischen Protestlied „We shall overcome“ („Wir werden es überstehen“) und einer Schweigeminute auf den Abend ein. Angekündigt war eine Lesung des Briefs, den mehrere Lokalpolitiker unter Federführung des Zweiten Eurasburger Bürgermeisters Alexander Sebald an den Landrat sowie Landtags- und Bundestagsabgeordnete geschrieben haben, um darauf hinzuweisen, dass die Corona-Politik – vor allem eine mögliche Impfpflicht – in ihren Augen völlig verfehlt ist.

Hingerl kritisiert die aktuelle Politiker-Generation

Gastgeber Dr. Josef Hingerl brachte den Lokalpolitikern gegenüber seine „irrsinnige Bewunderung“ zum Ausdruck. „Es gehört was dazu, sich hinzustellen und einfach zu erklären: Dieser Meinung bin ich“, sagte der Jurist. Als Kommunalpolitiker stünden die Unterzeichner mitten im Leben – anders als die Entscheidungsträger in Berlin, die vor allem auf ihre Zustimmungswerte schielen. Hingerl äußerte sein Unverständnis darüber, dass er für sein Tun von der Rechtsanwaltskammer inzwischen gerügt worden ist. „Ich stehe absolut auf dem Boden des Gesetzes.“

Bei der Verlesung des Briefs wird applaudiert

ÖDP-Kreisrat Manuel Tessun aus Egling erläuterte, wie der Brief zustandegekommen ist. Er habe schon lange starke Zweifel am Corona-Kurs von Bund und Land gehegt, als er aus der Zeitung von dem geleakten Entwurf des Schreibens erfahren habe. Dieser war in der Facebook- Gruppe „WOR tolerant“, die sich gegen die „Spaziergänger“ stellte, aufgetaucht. In dem Schreiben solidarisierten sich Lokalpolitiker mit den „Spaziergängern“. „Da wusste ich, dass ich nicht allein bin“, erzählte Tessun. Gemeinsam habe man den Brief zu Ende geschrieben und Ende Februar abgeschickt. „Insofern hat uns ,WOR tolerant’ einen richtigen Schub gegeben.“ Die Menge johlte.

Alle Nachrichten aus Wolfratshausen lesen Sie hier.

Sebald und Tessun lasen daraufhin im Wechsel den Brief vor, wobei sie immer wieder von Applaus unterbrochen wurden. Ernüchtert zeigten sich die beiden über die Resonanz durch die Politiker. „Unsere Erwartungen waren größer“, räumte der Eglinger ein. Einige Politiker – etwa Landrat Josef Niedermaier – hätten ihre Meinung zwar der Presse, aber nicht ihnen persönlich mitgeteilt.

Noch am gleichen Tag reagiert hätten der Münsinger Bürgermeister Michael Grasl mit einer längeren Stellungnahme, darunter einem Satz, den man unterschreiben könne: „Ich lehne jedes pauschale Kategorisieren von Menschen ab.“ Landtagsabgeordneter Florian Streibl (Freie Wähler) habe zugesichert, die im Brief geäußerten Bedenken in die parlamentarische Arbeit und in das Strategiepapier „Aus Corona lernen“ einfließen zu lassen.

Einen täglichen Überblick über alle wichtigen Zahlen zur Corona-Pandemie im Landkreis bietet unser Live-Ticker.

In den nächsten Tagen werden die Macher den Brief an die Kreisräte weiterverteilen. Landrat Josef Niedermaier hatte ihnen diesen Wunsch angeblich mit dem Hinweis abgeschlagen, dass die Corona-Politik keine Sache des Kreises sei. Außerdem hoffen Sebald, Tessun und ihre Mitstreiter, dass ihre Positionen im Internet Verbreitung finden und „viral gehen“. Josef Hingerl kündigte an, auch weiterhin seine Veranstaltungen montags vor der Loisachhalle stattfinden zu lassen.

Unser Wolfratshausen-Geretsried-Newsletter informiert Sie regelmäßig über alle wichtigen Geschichten aus Ihrer Region. Melden Sie sich hier an.