CSU-Chefin wirft Grünen „Arroganz“ vor: Heftige Kritik auf Jahresversammlung

Von: Dominik Stallein

Der neue Vorstand der Christsozialen (v. li.): Daniela McLoughlin, Claudia Holstein, Günther Eibl (alle Stellvertreter), Erwin Falkner (Kasse) Claudia Drexl-Weile (Vorsitzende) und Wolfgang Weichlein (Schriftführer). © Hermsdorf-Hiss

Claudia Drexl-Weile nutzte die Versammlung der Wolfratshauser CSU, um sich an der Grünen-Fraktion zu reiben. Sie kritisierte zwei Politikerinnen besonders deutlich.

Wolfratshausen – Die meisten Parteien beschäftigen sich in ihren Jahresversammlungen vor allem mit sich selbst. Der Wolfratshauser CSU-Ortsverband tat das am Mittwochabend im Gasthaus Löwenbräu zwar auch, zwischendurch rieb sich die bisherige und in ihrem Amt bestätigte Vorsitzende Claudia Drexl-Weile am offensichtlichen politischen Lieblingsgegner der Christsozialen: In ihrem Rechenschaftsbericht griff die CSU-Chefin die Grünen frontal an.

„Ich muss leider feststellen, dass wir immer wieder mit der Grünen-Fraktion Probleme in der Anwendung von Gesetzen haben.“ Drexl-Weile nannte zwei Beispiele: zum einen die Diskussion über den neuen Bebauungsplan für einen Teilbereich im Ortsteil Weidach – Grundstückseigentümer ist wie berichtet Bürgermeister Klaus Heilinglechner. „Bei objektiver Betrachtung ist festzustellen, dass der Grundstückseigentümer nach Recht und Gesetz behandelt wurde und sich auch nicht irgendwelche Vorteile verschafft hat“, bilanzierte Drexl-Weil. Trotzdem hätten einige Grünen-Stadträte das Prozedere kritisiert.

„Es hat sich der Eindruck verfestigt, dass der Bürgermeister unter Druck gesetzt werden sollte. Das war nur möglich, indem Kenntnisse aus nicht öffentlicher Sitzung der Öffentlichkeit zugänglich gemacht wurden“ – wie der Name des Grundeigentümers. „Solches Verhalten lehnen wir als CSU-Fraktion ab“, sagte die Ortsvorsitzende. Für sie stehe fest: „Vor dem Gesetz haben alle gleich zu sein“ – soll heißen: Wenn ein Bauwerber Bürgermeister ist, habe er dasselbe Recht wie alle anderen Bürger.

Wolfratshausen: CSU kritisiert Grüne - „Glauben, Leute verdummen zu können“

Eine zweiter Zwist mit der Grünen-Fraktion wurmt die 35-Jährige merklich. Es geht um den Kulturverein Isar-Loisach (KIL) und dessen Bezuschussung aus dem Stadtsäckel. Aus einer Debatte im Stadtrat wurde ein persönliches Scharmützel. Wie Drexl-Weile berichtete, habe sich Dritte Bürgermeisterin Annette Heinloth (Grüne) bei ihr gemeldet. Sie habe ihr, der Sprecherin der CSU-Fraktion im Stadtrat, „rufschädigendes Verhalten“ vorgeworfen. Die CSU-Vorsitzende verteidigte sich am Mittwoch. Sie habe nicht den Kulturverein kritisiert, der „gute und notwendige“ Arbeit leiste. Ihr gehe es vielmehr darum, „wie sich Verantwortliche des Vereins, insbesondere die Stadtratskolleginnen Heinloth und Tammelleo, gegenüber Stadt und Stadtrat verhalten und sich in der Öffentlichkeit präsentieren“. Assunta Tammelleo ist Vorsitzende des KIL, Heinloth bekleidet kein Amt im Kulturverein.

Tatsache sei, so Drexl-Weile, dass der KIL Zuschüsse in fünfstelliger Höhe beantragt habe. Um Geld zu bekommen, sei jeder Antragsteller aufgefordert, seine Finanzen offen zu legen – was der Kulturverein nicht getan habe. Drexl-WeiIe zitierte aus ihrer Haushaltsrede in der jüngsten Stadtratssitzung: „Unverständlich ist jedoch, wenn stundenlang diskutiert wird über einen Verein, der nicht in der Lage ist, seine Kosten durch Rechnungen nachzuweisen.“ Den Vorwurf der Rufschädigung könne sie nicht nachvollziehen. „Um es deutlich zu sagen: Es ist eine Zumutung, wenn Verantwortliche eines Vereins glauben, dass sie Anspruch auf Steuergelder hätten, ohne eine Aufstellung über Einnahmen und Ausgaben vorzulegen.“ Annette Heinloth habe diesen Vorwurf „mit dem Hinweis gekontert“, dass „nur die strukturierte Aufstellung der Einnahmen und Ausgaben“ des Vereins fehle.

Drexl-Weile bleibt CSU-Ortsvorsitzende in Wolfratshausen

Die CSU-Vorsitzende wurde deutlich: „Mich stört, mit welcher Selbstverständlichkeit geglaubt wird, die Leute in die Irre führen und verdummen zu können. Diese Arbeitsweise, diese Arroganz, die hier an den Tag gelegt wird, das ist der Punkt meiner Kritik.“

Drexl-Weile stellte sich im Anschluss an ihre Rede zur Wiederwahl – 18 von 19 anwesenden Mitgliedern bestätigten sie im Amt. Stellvertreter bleiben Daniela McLoughlin und Günther Eibl. Neu als Vize-Vorsitzende ist Claudia Holstein. Schatzmeisters bleibt Erwin Falkner, Schriftführer Wolfgang Weichlein. Um die Online-Auftritte kümmert sich Digitalbeauftragte Melanie Penzkofer. Ein bisschen kümmerte sich die CSU am Mittwochabend um sich selbst.

