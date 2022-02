Wolfratshausen: CSU stellt Fraktionsspitze neu auf - Schwarzenbach soll Kulturreferent werden

Von: Dominik Stallein

Teilen

Claudia Drexl-Weile soll neue Fraktionssprecherin der Wolfratshauser CSU werden. Günther Eibl sieht eine „Chance auf eine Neuausrichtung“ © Hans Lippert

Der dreifache Rücktritt aus der Stadtratsfraktion wirbelt die CSU durch. Jetzt ist klar, wie es weitergehen soll. Junge Gesichter kriegen ihre Chance.

Wolfratshausen – Großes Stühlerücken im Stadtrat: Drei von fünf CSU-Mandatsträgern werden in der kommenden Sitzung ihren Platz räumen. Zwei Nachfolgerinnen stehen schon bereit. Nun ist auch klar, wer den Fraktionsvorsitz übernehmen und wer sich um den Posten des Kulturreferenten bewerben möchte.

Claudia Drexl-Weile ist bereit für Doppelfunktion als Partei- und Fraktionschefin © Hans Lippert

Wolfratshausen: CSU stellt Fraktionsspitze neu auf - Schwarzenbach soll Kulturreferent werden

In der Dezember-Sitzung hatten wie berichtet Fraktionssprecher Peter Plößl, bis dato dienstältester Stadtrat in Wolfratshausen, und Kulturreferent Alfred Fraas ihr Rücktrittsgesuch eingereicht. Eine Erklärung für diesen Schritt möchten beide erst mit ihrem offiziellen Ausscheiden aus dem Gremium abgeben. Nachrücken werden an ihrer Stelle CSU-Ortsvorsitzende Claudia Drexl-Weile und Renate Tilke, die beide bereits im Stadtrat saßen.

Stadtrat: Drei CSU-Mitglieder treten zurück - Partei muss sich neu aufstellen

Kaum war diese Personalie bekannt, kam die nächste überraschende Meldung: Susanne Thomas, seit der jüngsten Kommunalwahl im Stadtrat, stellt ihr Mandat aus gesundheitlichen Gründen zur Verfügung. Damit kommt der nächste Nachrücker auf der CSU-Liste zum Zug: Bei der Wahl 2020 hatten Markus Feigl und Wolfgang Weichlein exakt gleich viele Stimmen, nämlich 1618, bekommen. Das Losverfahren entschied damals: Feigl ist der nächste auf der CSU-Liste. Eine endgültige Rückmeldung, ob er den Platz von Susanne Thomas einnehmen wird, erwartet die Ortsvorsitzende Drexl-Weile noch vor diesem Wochenende.

Sepp Schwarzenbach soll Kulturreferent werden. © Hans Lippert

Drexl-Weile soll erste Fraktionschefin in CSU-Geschichte werden - „Chance für eine Neuausrichtung“

Die CSU nutzte die vergangenen Wochen, um die Weichen für den Neuanfang zu stellen. Claudia Drexl-Weile wird den Fraktionsvorsitz von Peter Plößl übernehmen. „Es ist die Chance für eine Neuausrichtung“, sagt Vize-Bürgermeister Günther Eibl und kündigt an: „Wir werden eine starke CSU in Wolfratshausen bilden.“ Drexl-Weile sieht in ihrer künftigen Doppelfunktion als Orts- und Fraktionsvorsitzende einen Vorteil: „Die Arbeit der Partei und der Stadträte kann besser verzahnt werden.“ Die CSU werde als Einheit auftreten, Stadtratsthemen würden auch im Ortsvorstand besprochen. „Wir können noch enger zusammenrücken.“

(Unser Wolfratshausen-Geretsried-Newsletter informiert Sie regelmäßig über alle wichtigen Geschichten aus Ihrer Region. Melden Sie sich hier an.)

Dass die 34-Jährige eine junge Fraktionssprecherin sein wird und zudem die erste Frau in dieser Rolle bei der Wolfratshauser CSU, „steht unserer Partei sehr gut zu Gesicht“, findet Günther Eibl. Renate Tilke, zweite Frau im christsozialen Bunde, wird die Rolle der Stellvertreterin übernehmen.

Kultur in Wolfratshausen: Sepp Schwarzenbach soll Referent werden

Eine von Drexl-Weiles ersten Amtshandlungen dürfte der Vorschlag zur Neubesetzung des Kulturreferenten-Postens sein. Sie kündigt an: „Die Fraktion möchte Sepp Schwarzenbach zur Wahl stellen.“ Der 30-Jährige betreibt in Wolfratshausen sowohl eine Bar als auch eine Kulturkneipe auf dem Turm-Gelände am Hans-Urmiller-Ring. Auf Nachfrage unserer Zeitung bestätigt der Vorsitzende der Jungen Union Wolfratshausen, für den Referentenposten bereitzustehen, „auch wenn ich weiß, dass es eine große Verantwortung ist, die ich damit übernehmen würde“.

Er habe gute Kontakte zur Kulturbranche, allen voran zu jungen Künstlern, die noch nicht so sehr im Fokus der Öffentlichkeit stehen. Die Entscheidung über die Neubesetzung trifft der Stadtrat in seiner Sitzung am Dienstag, 15. Februar.