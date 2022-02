CSU ist „sehr betroffen“: Stadträtin (52) muss ihr Mandat niederlegen

Von: Carl-Christian Eick

Susanne Thomas (52) scheidet aus gesundheitlichen Gründen aus dem Wolfratshauser Stadtrat aus. © Archiv

Susanne Thomas (CSU) legt ihr Stadtratsmandat nieder. „Ich muss aus gesundheitlichen Gründen diesen Schritt gehen“, so die Wolfratshauserin.

Wolfratshausen – Die Wolfratshauser CSU-Stadträtin Susanne Thomas hat aus gesundheitlichen Gründen Bürgermeister Klaus Heilinglechner um die sofortige Entbindung von ihren Aufgaben als Mitglied des Gremiums gebeten. Das teilte am Freitag die Vorsitzende des CSU-Ortsverbands, Claudia-Drexl-Weile, unserer Zeitung mit. Ortsverband und Stadtratsfraktion seien sehr betroffen, „wir wünschen Susanne Thomas eine baldige, vollständige Genesung“, so Drexl-Weile in einer Presseerklärung.

CSU-Ortsvorsitzende: Gesundheit hat absoluten Vorrang

„Wir sind uns bewusst, dass trotz aller politischen Gegebenheiten die Gesundheit eines jeden absoluten Vorrang vor allen anderen Dingen hat“, betont die CSU-Chefin. Drexl-Weile hat ihrer Parteifreundin bereits persönlich im Namen der CSU Wolfratshausen „für Deine geleistete Arbeit im Stadtrat und Dein Engagement“ ausdrücklich gedankt.

Thomas, die kurz vor der Kommunalwahl im März 2020 aus gesundheitlichen Gründen bereits ihre Ämter als Ortsvorsitzende und stellvertretende Kreisvorsitzende der CSU niederlegen musste, hatte am Donnerstag in einer E-Mail an die CSU-Stadtratsfraktion erklärt: „Heute habe ich mein Gesuch zum Rücktritt von meinem Mandat als Stadträtin persönlich an Bürgermeister Klaus Heilinglechner überreicht. Leider muss ich aus gesundheitlichen Gründen diesen Schritt gehen. Mit sofortiger Wirkung werde ich somit nicht mehr an den Sitzungen des Stadtrates, der Fachausschüsse und der CSU-Fraktion teilnehmen können.“

Kommunalwahl 2020: Susanne Thomas schafft Sprung in Stadtrat

Die 52-Jährige hatte im Jahr 2015 den CSU-Ortsvorsitz von Dr. Manfred Fleischer übernommen, der inzwischen die Wolfratshauser Liste im Stadtrat vertritt. Seit Ende 2019 musste sie kürzertreten, Drexl-Weile und Günther Eibl führten den Ortsverband bis Februar 2021 kommissarisch. Bei der Kommunalwahl 2020 war Thomas hinter dem CSU-Bürgermeisterkandidaten Eibl die Zweitplatzierte auf der Kandidatenliste der Christsozialen. 2103 Stimmen konnte die Bürokauffrau auf sich vereinen und zog damit als als fünfte von fünf CSU-Vertretern in den Stadtrat ein.

Wie berichtet verlassen auch die CSU-Räte Peter Plößl und Alfred Fraas das Gremium. Beide haben sich noch nicht zu ihren jeweiligen Gründen geäußert. (cce)

