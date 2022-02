Nach Doppelrücktritt: Zwei Frauen wollen für die CSU in den Stadtrat

Von: Dominik Stallein

Alfred Fraas und Peter Plößl wollen den Stadtrat verlassen. Claudia Drexl-Weile ist eine der Nachrückerinnen. © Sabine Hermsdorf

Alfred Fraas und Peter Plößl treten aus der CSU-Fraktion zurück. Nun steht fest, wer nachrückt. Der Wolfratshauser Stadtrat wird weiblicher.

Wolfratshausen – Es war ein mittelschweres Beben, das die Wolfratshauser CSU kurz vor Weihnachten erschütterte. Jetzt steht fest, wie es weitergeht: Claudia Drexl-Weile und Renate Tilke rücken für die zurückgetretenen Fraktionsmitglieder Peter Plößl und Alfred Fraas in den Stadtrat nach.

In der letzten Stadtratssitzung im vergangenen Jahr legten der Fraktionssprecher der Christsozialen, Peter Plößl, sowie sein Stellvertreter, Kulturreferent Alfred Fraas, dem Bürgermeister ihre Rücktrittsgesuche auf den Tisch. Eine Erklärung dazu gaben sie in der Sitzung nicht ab – und betonten auch auf Nachfrage unserer Zeitung, sich erst dann äußern zu wollen, wenn der Stadtrat ihren Rücktritt genehmigt hat. Inzwischen ist klar, welche Lokalpolitikerinnen auf die CSU-Granden folgen werden. Es wird ein doppeltes Wiedersehen.

Bei der jüngsten Kommunalwahl im März 2020 erhielt die CSU fünf Sitze im Stadtrat. Erste Nachrückerin mit Platz sechs ist Claudia Drexl-Weile. Sie verpasste den Wiedereinzug in den Stadtrat nur um 21 Stimmen. Auf Platz sieben folgte Renate Tilke, die ebenfalls bis 2020 im Stadtrat saß. Beide bestätigen gegenüber unserer Zeitung, das Ehrenamt ausüben zu wollen.

CSU im Stadtrat: Renate Tilke und Claudia Drexl-Weile kehren zurück

„Ich wurde für diesen Fall gewählt, deshalb werde ich das Mandat auch antreten“, sagt Tilke. Die 70-Jährige blickt auf reichlich Erfahrung im Stadtrat zurück. Von 1996 bis 2020 gehörte sie dem Gremium an, „und ich war jetzt nur zwei Jahre draußen“, sagt sie. Viel Einarbeitungszeit würde sie nicht benötigen, wie sie vermutet. „Ich habe mich auf dem Laufenden gehalten, auch wenn es erschwerte Bedingungen waren“, so Tilke mit Blick auf die Corona-Pandemie.

Renate Tilke © CSU

Einen guten Einblick in die aktuellen politischen Themen hat auch Claudia Drexl-Weile (34). Sie ist seit etwa einem Jahr Vorsitzende des CSU-Ortsverbands. „Ich habe in dieser Funktion und als erste Nachrückerin in den Stadtrat an Sitzungen der Fraktion teilgenommen und bin deshalb gut in den Themen drin“, sagt sie. „Ich bin bereit, das Amt zu übernehmen.“ Ihre zweite Amtsperiode als Stadträtin möchte die Friseurmeisterin mit eigenem Salon in Icking optimistisch angehen: „Es ist schon ein gewisser Neustart für mich, auf den ich mich aber sehr freue.“

Stadtratspolitik in Corona-Zeiten: „Situation tut mir weh“, sagt Tilke

Renate Tilke ist „überzeugt, dass es eine gute und schöne Arbeit in der Fraktion und im Stadtrat“ wird, auch wenn die Vorzeichen aufgrund der angespannten Haushaltslage der Kommune ihre Freude über den politischen Neustart etwas trüben. „Die Situation tut mir weh. Es muss jetzt das Ziel sein, sinnvoll und vorsichtig zu wirtschaften.“ Tilke hat den Wunsch, dass die Stadt besonders die Vereine finanziell unterstützt: „Im Rahmen des Möglichen möchte ich mich dafür einsetzen, dass wir ihnen so gut es eben geht helfen.“ Die 70-Jährige ist überzeugt, dass ihre Erfahrung dabei hilft: „Ich habe schon Zeiten erlebt, in denen wir kurz vor einer Haushaltssperre standen.“

Wann genau die beiden Rückkehrerinnen ihren Platz im Stadtrat einnehmen können, steht noch nicht fest. Die nächste öffentliche Sitzung des Gremiums findet in zwei Wochen statt. Nach dem Wunsch von Peter Plößl und Alfred Fraas soll dann über ihr jeweiliges Rücktrittsgesuch entschieden werden. Wie berichtet handelt es sich dabei nur noch um eine Formalie. Es gibt – so der Sprecher des Bayerischen Gemeindetags – keine Handhabe, den Wunsch abzulehnen. Drexl-Weile hatte zwar gehofft, ihre Parteifreunde noch umstimmen zu können: „An ihrer Entscheidung konnte ich aber nicht mehr rütteln. Ihr Rücktrittswunsch stand fest.“

