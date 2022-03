Darum spielt der Josefitag im Landkreis immer noch eine große Rolle

Von: Volker Ufertinger

Tradition und Gaudi: Der Geretsrieder Altbürgermeister Hans Schmid ist Ehrenmitglied des Geltinger Ortsvereins der Josefspartei. Die Josefsbücher – hier ein Duplikat, das Original ist im Stadtarchiv zu finden – dokumentieren das Vereinsleben. © Hermsdorf-Hiss

Bis 1969 war der 19. März, sprich der Josefitag, in Bayern ein gesetzlicher Feiertag. Für viele ist er heute noch wichtig. Dafür muss man nicht unbedingt Josef heißen.

Bad Tölz-Wolfratshausen – Der 19. März ist kein Tag wie jeder andere. In Bayern wird Josefi gefeiert, bis 1969 sogar als Feiertag. Früher wurde der Namenstag des Heiligen Josef, laut Bibel Ziehvater von Jesus, groß begangen: Alles ging ein bisschen lockerer zu als sonst, vor allem für die vielen Männer dieses weit verbreiteten Namens. Das übliche Programm lautete: Erst Kirche, dann Stammtisch. Das wird unter Landwirten bis heute so gehandhabt – wenn auch nicht mehr im gleichen Maße. Allein schon mangels Wirtschaften, die bekanntlich immer weniger werden.

Der Josefspartei will den Feiertag wieder einführen

Ob man es glaubt oder nicht: Es gibt eine Partei, die bestrebt ist, eine Wiedereinführung des Feiertags zu erreichen: Es handelt sich um die Josefspartei mit Sitz in Aichach. Der 1993 gegründete Ortsverband in Gelting – dem einzigen im Landkreis – gehören um die 40 Mitglieder an. Ehrenmitglied ist der Geretsrieder Altbürgermeister Hans Schmid, der nach dem Ausscheiden aus dem Amt 2004 von einer Delegation der Partei zwangsweise zum Mitglied ernannt wurde.

Er heißt zwar nicht Josef – sein bürgerlicher Vorname lautet Johann Bartholomäus –, aber das war nicht hinderlich. „Man hat es mit mir gemacht wie mit allen anderen und mir als zweiten Vornamen Josef gegeben“, erzählt er schmunzelnd. Man sieht schon: So ernst ist das alles nicht gemeint. Einen gewissen Stellenwert hat der Verein gleichwohl: Die Josefsbücher, die das Vereinsleben dokumentieren, hat die Stadt digitalisieren lassen und ins Archiv integriert. Gefeiert wird heute mit einem Gottesdienst und anschließendem Umtrunk im Wolfratshauser Löwenbräu. In Gelting gibt es ja keine klassische Dorfwirtschaft mehr.

Der Josefibock gehört unbedingt dazu

Zur Grundausstattung des Josefitags gehört von jeher das Bockbier. Früher wurden im Landkreis diverse Starkbiere ausgeschenkt, heute ist der Marktführer der „Josefibock“ der Klosterbrauerei Reutberg. Den Namen – eben nicht „Triumphator“, „Salvator“, „Maximator“ und so weiter – erklärt Geschäftsführer Stephan Höpfl damit, dass der 19. März „praktisch immer in der Fastenzeit liegt“.

In Reutberg werden jährlich 1000 Hektoliter des bernsteinfarbenen Getränks gebraut, mit 6,9 Prozent Alkohol und 17,9 Stammwürze, erhältlich als Flasche und im Fass. „Das Bier schmeckt leicht malzig, aber nicht so mastig wie ein Doppelbock“, erzählt er. Ausgeliefert wird das Bier bis Ende März – dann kommt schon der Weißbierbock. Und dann dann irgendwann der Weihnachtsbock. „Aber der Josefibock ist schon der stärkste“, so der Geschäftsführer.

In Münsing wird ein Josefi-Gottesdienst gefeiert

Der Josefitag und Münsing – das ist eine besondere Geschichte. „Früher kamen viele Menschen aus den umliegenden Dörfern, zuerst zur Beichte, dann zum Festgottesdienst. Anschließend traf man sich bei der Verwandtschaft, wo es ein Festtag-Essen gegeben hat. Es war so etwas wie eine kleine Kirta“, erzählt Pfarrer Martin Kirchbichler. Auch heute noch sind der Heilige Josef und sein Namenstag von großer Bedeutung.

Der linke Seitenaltar ist dem Ziehvater von Jesus gewidmet. Ja, es gibt sogar eine Josefibruderschaft, also eine Gebetsgemeinschaft zu dessen Verehrung. Aus all diesen Gründen wird am heutigen Samstag um 9.45 Uhr ein Gottesdienst mit allen Gemeinden zelebriert. Dass Josefi gerade in Bayern so beliebt ist, erklärt sich Pfarrer Kirchbichler historisch: Kurfürst Ferdinand Maria hatte ihn 1664 zum Landespatron erklärt. Der Geistliche bedauert ein wenig, dass der Vorname außer Mode gekommen ist. „In den letzten 20 Jahren habe ich kaum einen Josef oder eine Josefa getauft.“

So viele Josefs leben in den Städten Dank neuester Technik ist für die Einwohnermelde- und Standesämter der Städte relativ leicht zu ermitteln, wie viele Josefs aktuell in der jeweiligen Kommune leben. In Bad Tölz sind es 178, in Geretsried 124 (zuzüglich 7x Jozef) und in Wolfratshausen 327. Dass der Name auch hier rückläufig ist, zeigt eine andere Zahl: Zwischen 1970 und 1989 wurden 41 Buben auf diesen Vornamen getauft, zwischen 1990 und 2021 nur noch 28. Das muss aber nichts heißen. „Viele alte Vornamen wie Xaver sind wieder im Kommen“, erzählt Michael Nußbaumer aus dem Wolfratshauser Rathaus. Einer Josef-Renaissance steht also prinzipiell nichts im Weg.

Apropos Kirche: Wenn heute Josefi ist, müsste dann in St. Josef der Arbeiter in Waldram nicht Patrozinium gefeiert werden? Eben nicht. „Josef und St. Josef der Arbeiter muss man unterscheiden“, erklärt Pfarrgemeinderatsvorsitzender Martin Melf. Während Josef als Mitglied der Heiligen Familie schon seit Urzeiten verehrt wird, ist der Gedenktag für St. Josef den Arbeiter – von Beruf war er laut Bibel Schreiner – jüngeren Datums. Papst Pius XII. hat ihn 1955 eingeführt, zur Stärkung der katholischen Arbeitnehmerbewegung, mit eindeutiger Stoßrichtung gegen den Kommunismus. Der Gedenktag fällt nicht umsonst auf den 1. Mai. Dass die Waldramer Kirche diesen Namen erhielt, passt gut: Mitte der 1950er Jahre, als das Katholische Siedlungswerk das ehemalige Lager Föhrenwald übernahm, kamen viele kinderreiche, katholische Arbeiter nach Waldram. „Die haben sich alle nicht so leicht getan, ein eigenes Häuschen zu kriegen“, so Melf.

Ich habe gar nicht gewusst, was für einen interessanten Vornamen ich da habe.

Wer sich noch nicht schlüssig ist, was er mit dem heutigen Samstag anfangen soll, kann zum Freilichtmuseum Glentleiten in Großweil fahren, das immer an Josefi (19. März) öffnet und an Martini (11. November) zumacht. „Wir handhaben das so, seit wir im Jahr 2008 eine Ausstellung zum Namen Josef gemacht haben, die Broschüre dazu gibt es noch“, erzählt Glentleiten-Chefin Dr. Monika Kania-Schütz. Damals war auch der legendäre Bayern-Torwart Sepp Maier zu Gast, der angesichts der kulturhistorischen Aufarbeitung erklärte: „Ich habe gar nicht gewusst, was ich da für einen interessanten Namen habe.“ Zur Feier des Tages hat Bezirkstagspräsident Josef Mederer, von Beruf Brauer, im Sudhaus der Glentleiten einen eigenen Josefibock gebraut, den man an diesem Tag kaufen kann. „Es wird den Besuchern munden“, verspricht er. So muss das auch sein an Josefi.

