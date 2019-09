Wolfratshausen: Darum müssen Autofahrer am Gleisübergang jetzt besonders aufpassen

Eine Wolfratshauserin hat mit ihrem Mazda eine Ampel umgelegt. Ausgerechnet am Gleisübergang an der Sauerlacher Straße.

Wolfratshausen – Ein folgenschwerer Unfall hat sich am Donnerstag auf der Sauerlacher Straße ereignet. Aus noch unbekannter Ursache verlor eine Wolfratshauserin (75) gegen 12.45 Uhr auf der Fahrt in Richtung Innenstadt die Gewalt über ihren Mazda. Der Kleinwagen kam von der Straße ab und krachte gegen die Ampel am Gleisübergang. Der Rettungsdienst brachte die leicht verletzte Seniorin nach der Erstversorgung in die Kreisklinik.

„Ein Notfallmanager der Bahn ist eingeschaltet“, berichtet Hauptkommissar Steffen Frühauf. Die Ampelanlage, für die die Bahn zuständig ist, werde zeitnah ersetzt. Inzwischen halten die Lok-Führer vor der Kreuzung, machen durch ein akustisches Signal auf den Zug aufmerksam und rollen dann langsam über die Gleise. Laut Frühauf passieren in 24 Stunden nur fünf Züge die Sauerlacher Straße – in der Regel nachts oder am frühen Morgen. cce