Warum das Brot mit Sicherheit teurer wird

Von: Volker Ufertinger

Ein Bild aus besseren Tagen: (v.li.) Innungs-Obermeister Konrad Stelmaszek, Prüfer Manfred Stiefel und Bäcker Hans Büttner bei der Brotprüfung 2019 in Benediktbeuern. © Arndt Pröhl

Corona, Krieg, Inflation: Es gibt viele Gründe, warum das Brot teurer wird, ja werden muss. Bäckermeister in der Region halten Preiserhöhungen für unausweichlich.

Bad Tölz-Wolfratshausen – Brot ist ein ganz besonderes Nahrungsmittel. „Es kommt nicht umsonst im Vater-Unser vor“, sagt Ludwig Schmid. Allerdings: Der Chef der Bäckerei Schmid-Bäck’ geht fest davon aus, dass das tägliche Brot bald teurer wird. „Die Frage ist nicht, ob, sondern wann um um wie viel wir die Preise anheben müssen“, prognostiziert er.

Zehn Prozent Energiekosten stecken in jeder Backware

Gründe gibt es viele. „Die Probleme sind vielsichtig“, erläutert Schmid. Einen großen Posten machen schon einmal die Energiekosten aus, die bekanntlich rasant steigen. Der Geretsrieder, dessen Betrieb vier Mal mit dem Staatsehrenpreis ausgezeichnet worden ist, rechnet vor: „In einem Euro Backware stecken zehn Cent Prozent für Energie drin, sprich 10 Cent.“ Wenn die Energiekosten also um 30 Prozent steigen, müsste der Preis um genau so viel steigen.

Doch dabei bleibt es nicht. Auch die Lieferanten, von denen Schmid-Bäck’ die Rohstoffe bezieht, verlangen mittlerweile deutlich mehr. So ist das Mehl, das der 44-Jährige aus der Off-Mühle in Sindelsdorf und der Leitzachmühle in Miesbach bezieht, seit Jahresbeginn um 40 Prozent teurer geworden. Als Problem sieht Schmid es an, dass 80 Prozent des bei uns angebauten Getreides als Biomasse verwendet werden, sei es für Biogasanlagen oder für Viehfutter. „Wenn dem nicht so wäre, bräuchten wir kein ausländisches Getreide importieren“, sagt er.

Die Versorgungssicherheit steht nicht infrage

Direkte Sorgen um die Ernährungssicherheit braucht sich aber keiner zu machen. „Wir haben Jahrhunderte lang Herrschern und Völkern den Arsch gerettet“, sagt Schmid mit einem Schmunzeln. Es sei kein Zufall, dass im Wappen der Bäcker Löwen und Schwerter auftauchen – hoheitliche Symbole, die eigentlich Königen und Kaisern vorbehalten waren.

Unter denselben Sachzwängen steht die Spezialitätenbäckerei Büttner aus der Tölzer Markstraße. Hat man dort die Preise schon erhöht? „Noch nicht“, lautet die Auskunft von Chefin Sandra Büttner. Doch es wird sich wohl kaum vermeiden lassen. Alles, was man für Brot, Brezen und Gebäck braucht, wird knapper und folglich teurer. „Uns ist es jetzt zum ersten Mal passiert, dass unser Zulieferer das Sonnenblumenöl begrenzt hat“, erzählt sie. Sie erklärt sich das mit den Hamsterkäufen infolge des Ukraine-Kriegs.

Auch die Energiepreise machen ihr Sorgen. Die Stadtwerke, von denen sie die Energie beziehen, halten zwar momentan noch an den alten Tarifen fest. „Aber wir wissen nicht, wie lange das so bleiben wird.“ Die Einsparmöglichkeiten seien gering. Freilich könne man Fahrten zu den Filialen an der Tölzer Badstraße und nach Großhartpenning zusammenlegen, wenn es sich ergibt. Aber viel bringen tut das nicht.

Auch Bäckermeister Konrad Stelmaszek von der Königsdorfer Backstube hält Preiserhöhungen für unausweichlich. „Wir werden zeitnah nachfassen müssen“, sagt er. Das tue er freilich nicht, um seine Kunden zu ärgern, sondern weil kein Weg daran vorbeiführt, als die Mehrkosten an die Kunden weiterzureichen. „Viele von ihnen reagieren mit Verständnis, weil sie durch die Medien schon darauf vorbereitet sind“, sagt er. An mehr als zehn Prozent ist im Moment auch nicht gedacht.

Für den Innungsmeister gibt es nicht den einen Grund, warum die Kosten so in die Höhe steigen. Die relativ schlechte Ernte im letzten Jahr, Corona, die Lieferengpässe wegen des Ukraine-Kriegs: Alles spielt eine Rolle. „Jetzt sieht man erst, wie empfindlich das ganze System ist“, sagt er. Auch gilt es festzustellen, dass aus Getreide wie aus jedem knappen Gut ein Spekulationsobjekt geworden ist. „Das widerstrebt mir zwar persönlich, aber es ist die Realität“, sagt er. Mit den Folgen müssen alle leben, die Bäcker ebenso wie ihre Kunden.

