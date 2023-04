„Das hat die Feuerwehr verdient“: Stadt schnürt zwei Millionen Euro teures Maßnahmenpaket

Von: Carl-Christian Eick

Hohes Gefahrenpotenzial: Zwischen den Feuerwehrfahrzeugen und dem Umkleidebereich für die Einsatzkräfte ist im Gerätehaus am Hatzplatz in Wolfratshausen nahezu kein Platz. Hier sollen Rammbügel eingebaut werden. Eine Maßnahme, die laut Architekt Thomas Hanfstängl „unverzichtbar zur Unfallvermeidung“ ist. © Sabine Hermsdorf-Hiss

Das Gerätehaus der Freiwilligen Feuerwehr Wolfratshausen weist gravierende Mängel auf. Nun hat der Bauausschuss des Stadtrats ein dickes Maßnahmenpaket beschlossen. Investiert werden knapp zwei Millionen Euro.

Wolfratshausen – Die Stadt investiert kurzfristig fast zwei Millionen Euro in das Gerätehaus der Freiwilligen Feuerwehr Wolfratshausen. Das bedeutet: Die Suche nach einem neuen Standort ist beendet, die nächsten 15 bis 20 Jahre bleibt die Wehr im angestammten Domizil am Hatzplatz. Die Entscheidung, das Gerätehaus zu modernisieren, fiel am Mittwochabend in der Sitzung des Bauausschusses des Stadtrats einstimmig. „Die zwei Millionen Euro sind gut investiert“, betonte Fritz Schnaller (SPD).

Der Feuerwehrbedarfsplan, den die Kommune in Auftrag gegeben hatte und deren Ergebnis 2018 präsentiert wurde, hatte signifikante Mängel am Gerätehaus aufgezeigt. In der Folge ging die Stadt zunächst auf die Suche nach einem alternativen Standort für ein neues Feuerwehrgerätehaus. Doch angesichts astronomischer Grundstückspreise kamen die Entscheidungsträger überein, das Gebäude am Hatzplatz zu ertüchtigen. Eine Million Euro ist dafür bereits bereitgestellt – weitere gut 900 000 Euro müssen noch bewilligt werden.

Einsatzkräfte kommen auf altem Bodenbelag „ins Rutschen“

Der Architekt Thomas Hanfstängl (Ingenieurbüro Hanfstängl & Stoeckle Dietramszell) stellte den Mitgliedern des Bauausschusses den Vorentwurf vor, der nach seinen Worten in enger Abstimmung mit der Feuerwehr erarbeitet worden ist – plus Kostenschätzung. Hanfstängl hat drei Maßnahmenpakete geschnürt. Priorität eins (unverzichtbare Maßnahmen zur Unfallvermeidung, zum Gesundheits- und zum Brandschutz) haben unter anderem der Einbau von Rammbügeln zwischen den Fahrzeugen und den Umkleiden, der Austausch der Falt- gegen Rolltore und die Beschichtung des Bodens mit Epoxydharz, weil die Einsatzkräfte aktuell auf dem alten Untergrund mitunter „ins Rutschen kommen“.

Fahrzeugabgase: Absauganlage muss komplett ausgetauscht werden

Nicht mehr zulässig sei die bestehende Anlage, die die Fahrzeugabgase absaugt, diese müsse komplett ausgetauscht werden. Und: „Es gibt kein schlüssiges Brandschutzkonzept“, so der Architekt. Summa summarum hat er für die Behebung der schwerwiegendsten Mängel knapp 850 000 Euro veranschlagt. Maßnahmen mit der Priorität zwei beziehungsweise drei – dazu zählen die Erneuerung der Heizung, der Elektrik und der Umbau der Duschen sowie der WCs – schlagen mit insgesamt rund 1,1 Millionen Euro zu Buche. „Kalkuliert“, so Hanfstängl, seien alle Arbeiten „auf 15 bis 20 Jahre“. Das heißt: Bis übers Jahr 2040 hinaus wäre der Verbleib der Wolfratshauser Feuerwehr am Hatzplatz gesichert.

Ohne Wenn und Aber beauftragte das Fachgremium Bürgermeister Klaus Heilinglechner (Bürgervereinigung Wolfratshausen/BVW), die notwendigen Schritte zur Umsetzung der Maßnahmenpakete einzuleiten. Binnen der nächsten drei Jahre soll die Ertüchtigung des Gerätehauses über die Bühne gehen. Rudi Seibt (Grüne) begrüßte den Vorschlag des Architekten ausdrücklich, auf der rund 1600 Quadratmeter großen Dachfläche des Gebäudes eine Photovoltaik-Anlage zu installieren. Er regte an, dies in Form einer „Bürger-Photovoltaik-Anlage“ zu tun. Seibt rechnet mit einem Jahresertrag von etwa 260 Kilowattstunden Strom – das sei weitaus mehr, als die Feuerwehr für den Eigenbedarf benötige.

„Wir haben großartige Feuerwehren in Wolfratshausen“, lobte Schnaller. Er erinnerte daran, dass die Stadt bereits rund 2,6 Millionen Euro in die Modernisierung und Erweiterung des Gerätehauses im Ortsteil Weidach investiert hat. Es sei nur konsequent, nun den Standort in der Innenstadt zu stärken. „Das hat die Feuerwehr verdient.“

Bürgermeister: Im Haushalt für 2024 muss weiteres Geld bereitgestellt werden

Ein „funktionierendes Feuerwehrhaus ist wichtig“, unterstrich BVW-Sprecher Josef Praller. „Niemand wird bestreiten, wie wichtig diese Maßnahmen sind“, sekundierte Renate Tilke (CSU). Richard Kugler (Wolfratshauser Liste) bat darum, bei den Arbeiten „zusammenzufassen, was geht“. Auch Rathauschef Heilinglechner war der Meinung, dass es sinnvoll sei, die Maßnahmen „möglichst in einem Aufwasch“ durchzuführen. Er wies die Bauausschussmitglieder allerdings darauf hin, dass sie mit ihrem Votum „eine große Baustelle“ eröffnet haben. Zwar steht bereits eine Million Euro für die Arbeiten zur Verfügung – doch bei der Beratung des städtischen Haushalts für 2024 müsse weiteres Geld locker gemacht werden. (cce)

