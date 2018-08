Dauert nicht mehr lange: Jetzt steht fest, wann Mömax in Wolfratshausen eröffnet

Es dauert nicht mehr lange: Während am XXXLutz-Standort noch gebaut wird, gibt es für den Mömax nun ein Eröffnungsdatum.

Wolfratshausen – Es dauert nicht mehr lange: Am Montag, 6. September, eröffnet die Mömax-Filiale am Hans-Urmiller-Ring. Das gibt das Unternehmen in einer Pressemitteilung bekannt. Wie berichtet entsteht der 70. „Trendmitnahmemarkt“, wie die österreichische XXXLutz-Gruppe das Möbelhaus bezeichnet, seit Anfang des Jahres im Wolfratshauser Gewerbegebiet. „Nach einer Rekordzeit von nur neun Monaten werden die Kunden dort inspirierende und preiswerte Wohnideen als Raumlösungen mit Zeitgeist ausgestellt finden“, heißt es in der Mitteilung weiter.

Ganz so weit wie der Mömax ist die Nachbarfiliale, die ebenfalls in dem prominenten Gebäudekomplex untergebracht ist, noch nicht. An dem neuen XXXLutz-Standort mit gut 12.000 Quadratmetern wird derzeit noch gearbeitet. Doch wie berichtet erklärte Pressesprecher Volker Michels, dass das Möbelhaus noch in diesem Jahr eröffnet werden soll – in Branchenkreisen wird der 14. Oktober kolportiert. mh

