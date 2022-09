Tipps der Kreisverkehrswacht

Von Carl-Christian Eick schließen

Für knapp 1300 Erstklässler im Landkreis Bad Tölz-Wolfratshausen beginnt am 13. September der Ernst des Lebens. Von der Kreisverkehrswacht kommen wichtige Tipps.

Bad Tölz-Wolfratshausen – Ferien dürften nie vergehen, doch die Realität ist eine andere. Die Uhr tickt unaufhörlich, am Dienstag, 13. September, startet in Bayern das neue Schuljahr. Zurückerwartet werden an diesem Tag nicht nur die alten Hasen, sondern auch die Erstklässler. Die, das betont Ilka Fottner, Vorsitzende der Kreisverkehrswacht Bad Tölz-Wolfratshausen, „brauchen in den ersten Schulwochen Unterstützung, um sich an den Straßenverkehr zu gewöhnen“. Fottner appelliert in diesem Zusammenhang an Auto- und Lkw-Fahrer, entlang von Schulwegen besonders vorsichtig zu sein.

Der Countdown läuft: Das sollten Eltern mit Schulanfängern jetzt unbedingt üben

Mehr als 8600 Grundschüler gibt’s im Landkreis Bad Tölz-Wolfratshausen, darunter laut Fottner knapp 1300 Erstklässler. „Jeder Schulweg sieht anders aus“, weiß die Vorsitzende der Kreisverkehrswacht, eines aber gelte für alle Wege, egal ob diese zu Fuß, per Bus oder mit dem Auto bewältigt werden: „Eltern oder andere Verantwortliche sollten mit den Kleinen den sicheren Schulweg üben.“ Und das unbedingt vor dem ersten Schultag. In einer Pressemitteilung hat Fottner einige Empfehlungen zusammengefasst:

Wählen Sie den sichersten Schulweg aus. Oft lohnt ein kleiner Umweg, zum Beispiel wenn dadurch Ampeln oder von Schülerlotsen betreute Wege genutzt werden können;

Gehen Sie den ausgewählten Weg vor dem ersten Schultag mit dem Kind und erklären Sie schrittweise Ihr demonstrativ vorbildliches Verhalten. Gehen Sie den Weg zu der Tageszeit und an einem Wochentag, an dem auch das Kind zur Schule unterwegs sein wird;

Lassen Sie Ihr Kind unter Ihrer Aufsicht selbstständig Lösungen und Verhaltensweisen vorschlagen. Unterstützen Sie das Kind mit Lob. Korrigieren Sie mit Geduld und geben Sie ein gutes Beispiel;

Den sicheren Schulweg unbedingt vor dem ersten Schultag üben

Üben Sie den richtigen Weg und das richtige Verhalten mehrfach vor dem ersten Schultag;

Bevor das Kind allein zur Schule geht, achten Sie darauf ob es am Bordstein immer anhält, den Blickkontakt mit dem Fahrzeugführer sucht, das Verhalten anderer Verkehrsteilnehmer berücksichtigt, die eigene Absicht deutlich anzeigt und die Geschwindigkeit von Fahrzeugen abschätzen kann;

Schicken Sie Ihr Kind immer so rechtzeitig auf den Weg, dass es ihn in Ruhe bewältigen kann, auch wenn etwas dazwischenkommt;

Wenn Sie Ihr Kind mit dem Auto zur Schule bringen oder von der Schule abholen, muss für jedes einzelne Kind ein geeignetes Rückhaltesystem vorhanden sein. Parken Sie so, dass Ihr Kind sicher die Schule erreichen kann und keine anderen Kinder gefährdet werden. Der kürzeste Weg zum Schulhaus ist nicht immer der sicherste;

Die Kinder sollen so angezogen sein, dass sie auch bei schlechtem Wetter gut von anderen Verkehrsteilnehmern gesehen werden können;

Der Schulweg mit dem Fahrrad ist besonders gefährlich. Hier passieren die meisten Schulwegunfälle. Grundsätzlich sollten Sie Ihr Kind nicht vor Abschluss der Fahrradprüfung den Schulweg zu rücklegen lassen. Lassen Sie Ihr Kind erst mit dem Fahrrad allein in die Schule fahren, wenn es in der vierten Klasse die Fahrradprüfung erfolgreich bestanden hat;

Kickboards und Waveboards sind für den Schulweg tabu.

Der Schulbus ist das sicherste Verkehrsmittel für den Schulweg. Doch gefährlich ist das Überqueren der Fahrbahn vor oder hinter dem Bus. Eltern sollten deshalb mit ihren Kindern frühzeitig das Busfahren üben und sie darüber hinaus mit den wichtigsten Regeln vertraut machen;

„Kickboards und Waveboards sind für den Schulweg tabu“, so Fottner. Es sehe zwar dynamisch aus, wenn die Mädchen und Buben mit ihren Rollbrettern unterwegs sind, aber: „Mit der Geschwindigkeit steigt die Unfallgefahr. Schon ein kleiner Stein oder eine Unebenheit auf dem Gehweg kann die Räder abrupt stoppen. Das Kind stürzt, zieht sich Schürfwunden, Prellungen, schlimmsten Fall Kopf- und Zahnverletzungen zu.“ Eine sicherere Alternative seien Tretroller mit großen luftgefüllten Reifen.

Die Kreisverkehrswacht kündigt an, jeden Erstklässler am ersten Schultag nächste Woche mit einem reflektierenden „Warndreieck“ zu beschenken, das über der Jacke getragen werden kann. Fottner: „So lässt sich die Sichtbarkeit der Mädchen und Buben erhöhen und das Unfallrisiko halbieren.“

Unser Wolfratshausen-Geretsried-Newsletter informiert Sie regelmäßig über alle wichtigen Geschichten aus Ihrer Region. Melden Sie sich hier an.