Landratsamt gestattet Corona-„Spaziergang“ sowie eine Demo mit „Bewegungsteil“

Von: Carl-Christian Eick

Begrüßte die sogenannten Spaziergänger am vergangenen Montagabend in der Wolfratshauser Altstadt persönlich: Rechtsanwalt Dr. Josef Hingerl. © Archiv

Der Rechtsanwalt Dr. Josef Hingerl rechnet mit 1.000 Demonstranten gegen die Corona-Maßnahmen. Zu seiner Versammlung gehört ein „Bewegungsteil“.

Wolfratshausen/Bad Tölz – Die Zahl der sogenannten Spaziergänger hat inzwischen abgenommen, doch es ist davon auszugehen, dass sich auch am kommenden Montag in Wolfratshausen wieder ein Protestzug formiert. Beim Landratsamt ist eine solche Versammlung – es wäre die zehnte in Folge – erneut nicht angemeldet worden. Eine Kundgebung angemeldet hat dagegen Dr. Josef Hingerl. Der Rechtsanwalt rechnet mit bis zu 1000 Teilnehmern und bietet allen „Spaziergängern“ seinen „Schutz“ an.

Rechtsanwalt: Es ist Zeit, „die Pandemie zu beenden“

Hingerl hat auf seiner Facebook-Seite eine Videobotschaft veröffentlicht, mit der er für seine Veranstaltung wirbt. Der Jurist ist ein scharfer Kritiker vieler Corona-Schutzmaßnahmen und animiert dazu, Strafanzeige gegen Ärzte zu stellen, die Kinder gegen das Coronavirus impfen. Nach seiner Meinung ist es an der Zeit, „die Pandemie zu beenden“. Wie? „Am besten dadurch, dass wir nicht mehr testen, dann wäre sicher alles zuende“, so der Rechtskundler in seiner Fünf-Minuten-Videobotschaft.

Hingerl kündigt im Rahmen seiner Versammlung mit dem Titel „Ende der Pandemie – Versöhnung“ eine „Schlussveranstaltung“ an. Ursprünglich hatte er vorgeschlagen, dass er selbst sowie ein „Spaziergänger“ und ein Vertreter der Initiative „WOR tolerant“ jeweils fünf Minuten bei der Kundgebung sprechen. Doch von den „Spaziergängern“ erfolgte gar keine Reaktion, die Gruppierung „WOR tolerant“, zu denen der Jurist keinen persönlichen Kontakt gesucht hatte, lehnte sein Angebot wie berichtet ab. Nun redet allein Hingerl. Volle 15 Minuten.

Landratsamt genehmigt Kundgebung mit 1.000 Teilnehmern in Wolfratshausen

Beim Landratsamt ist eine Versammlung mit 1000 Teilnehmern von dem Wolfratshauser angemeldet worden, bestätigt die Pressesprecherin der Kreisbehörde, Marlis Peischer, auf Nachfrage unserer Zeitung. Die Versammlung bestehe aus einem „Bewegungsteil“, das heißt, die Teilnehmer dürfen „im Uhrzeigersinn“ auf einer vom Landratsamt genehmigten Route durch die Stadt marschieren. Dann folgt „der stationäre Teil“, konkret auf dem Parkplatz vor der Loisachhalle. Da Hingerl 1000 Personen angemeldet habe, müsse er 40 Ordner stellen. Peischer: „Pro 25 Teilnehmer einen.“ Untersagt ist es, auf dem Parkplatz „Flugblätter und sonstige Gegenstände zu verteilen“, so die Landratsamts-Sprecherin. Ansonsten sei die Infektionsschutzverordnung zu beachten, die unter anderem besagt, dass zwischen den Kundgebungsteilnehmern ein Mindestabstand von 1,5 Metern gilt. (cce)

