Von: Sabine Hermsdorf-Hiss

Ihre Diamantene Hochzeit feiern Christa und Manfred Pasternak (re.) aus Waldram. Zweiter Bürgermeister Günter Eibl gratuliert im Namen der Stadt Wolfratshausen. © sh

Heuer sind sie 60 Jahre verheiratet: Christa und Manfred Pasternak feiern das Fest der Diamantene Hochzeit.

Wolfratshausen – Fast schon prophetische Züge nahm jener Abend an, an dem es zwischen Christa und Manfred Pasternak aus Waldram ernster wurde: Die beiden besuchten in München einen Faschingsball der Katholischen Arbeitnehmer-Bewegung (KAB) – und verkleideten sich als altes Ehepaar. Der Rest ist Geschichte: Mittlerweile sind sie seit 60 Jahren verheiratet.

Diamantene Hochzeit: Aus dem „alten Ehepaar“ wird ein altes Ehepaar

„Ich hatte ein Spitzenkleid meiner Großmutter an, dazu einen alten Hut“, erinnert sich die 82-Jährige. Gekannt hatten sich die jungen Leute damals allerdings schon länger. „Ich war zwölf und Ministrant in St. Achaz in München“, erzählt Manfred Pasternak. „Der Bruder meiner Frau wollte auch ministrieren, und so holte ich ihn ab. Dabei habe ich Christa kennengelernt.“

Ursprünglich kommt der 83-Jährige aus Beuthen in Oberschlesien. „Es hieß, dass ein großer Bombenangriff drohte. Frauen und Kinder sollten das Notwendigste einpacken und mit dem Zug weggebracht werden.“ Sie sollten nie wieder in ihre Heimatstadt zurückkehren. Über Umwege kam Manfred Pasternak nach München. Ähnlich verlief das Schicksal seiner Ehefrau. Christa Pasternak stammt aus Dresden. „Wir haben den ersten Angriff miterlebt“, sagt sie. Auch sie und ihre Familie strandeten in München.

Das Paar heiratete, in kürzester Zeit kamen vier Kinder – zwei Töchter und zwei Söhne – auf die Welt. „Als 1966/ 1967 das Katholische Bildungswerk hier in Waldram baute, bewarb ich mich“, berichtet Manfred Pasternak. Er fand bei Siemens eine Anstellung, Christa Pasternak kümmerte sich um die Familie. „Bei uns war immer etwas los – manchmal waren es bis zu 20 Kinder auf einmal.“

Das Paar engagiert sich unter anderem in der Stadtkirche Wolfratshausen

Nach wie vor ist das Ehepaar stark in der Kirche und der Gemeinde engagiert. Manfred Pasternak war als Lektor, Kommunionhelfer und zeitweise Pfarrgemeinderatsmitglied aktiv. Die zweite große Leidenschaft des Ehepaars gehört der Arbeit in ihrem Garten. Farbenprächtige Pelargonien wachsen dort, aber auch Gemüse und Weintrauben. Ein kleiner Teich macht den Garten zum Idyll. „Früher sind wir mit der Familie auch zum Zelten gefahren, ebenso standen Rad- und Bergtouren auf dem Programm“, blickt Christa Pasternak auf viele Unternehmungen zurück.

Apropos Familie: Die lässt die Eltern und Großeltern ihr 60. Ehejubiläum nicht alleine feiern. „Wir sollen uns an diesem Samstag ab Mittag nichts vornehmen“, sagt Manfred Pasternak. Was genau die vier Kinder und fünf Enkel – ein Urenkel ist zudem unterwegs – planen, weiß das Ehepaar allerdings noch nicht. „Es ist eine Überraschung, schauen wir mal, was kommt.“ (sh)