Schlagfertig im besten Sinn: Die Christian Benning Percussion Group rockt die Loisachhalle

Von: Volker Camehn

Hämmern, klopfen, trommeln: Die Christian Benning Percussion Group in der Loisachhalle. © Hermsdorf-Hiss

Spielwitzig präsentierte sich die Christian Benning Percussion Group vor wenigen Tagen in der Loisachhalle. Auch Beethoven war in der Klöppel-Version zu hören.

Wolfratshausen – Ein Tisch ist ein Tisch ist ein Tisch. Wenn Christian Benning und seine vier Musiker an einem solchen Möbel Platz nehmen, ist die Tischplatte mit speziellen Tonabnehmern präpariert. Ein modernes Stück wie „Musique de Table“ des belgischen Komponisten Thierre de Mey wird dann zu einem akrobatischem Hand- und Faustballett für 50 Finger, eine Performance von höchstmöglicher Konzentration und atemberaubender Leichtigkeit. Die können Choreografie. So geht Team-Work.

Man klöppelt sich durch Blues und Beethoven

Es war ein starker Saisonaufktakt für den Konzertverein Isartal am vergangenen Samstag in Loisachhalle. Die Christian Benning Percussion Group sollte eigentlich schon vor zwei Jahren hier spielen, was aus hinlänglich bekannten Gründen scheiterte. Es gab also einen gewissen Nachholbedarf und, so das Fazit nach dem Konzert: Ist ja auch Zeit geworden.

Die Mondscheinsonate mal ganz anders

Die Percussion-Profis Christian Benning, Patrick Stapleton, Marcel Kentaro Morikawa, Felix Kolb und Severin Stitzenberger, alle so um die Ende 20, klöppelten und raschelten sich knapp zwei Stunden lang unter anderem durch Blues und Beethoven, den Jazz eines Chick Corea („Spain“) und Maurice Ravel („Alborada del Gracioso“). Dabei wirkten sie stets gut gelaunt, einer Schüler-Clique nicht unähnlich, die nachts in den Musikraum ihrer Schule eingebrochen ist, große Augen macht und mal ausprobiert, was da so alles rumsteht: Schlagzeug, Vibraphon, Congas, Marimbas, Xylopohon... Das Ergebnis: Schlagfertigkeit im besten Wortsinn und auf höchstem Niveau.

Sehr unterhaltsam und fußwippfähig

Getragen durch eine wohltuende wie respektvolle Respektlosigkeit hauchen sie etwa Beethovens kompletter „Mondscheinsonate“ perkussives Leben ein oder hämmern und klopfen sich durch das Scherzo seiner 9. Sinfonie. Derlei rockt und kickt, das ist dann Klassik auch für Leute mit wenig Klassikbezug, aber ohne die mitunter frivole Rock-meets-Klassik-Attitüde. Hier gibt es keinen Aufguss, sondern es findet eine detailversierte Aneignung der Musik statt. Pluspunkt: Das Ganze ist extrem unterhaltsam und streckenweise recht fußwippfähig.

Keine Angst vor großen Namen und vor ganz großen sowieso nicht: So lautet wohl das heimliche Credo dieses Quintetts. Spielwitzig wie charmant geht es hier zur Sache, viel Zeitgenössisches hat Platz im Repertoire. Christian Benning und Band würdigen die Originale, schaffen sich durch das Erarbeiten der Werke aber eine ganz eigene kreative Distanz und eröffnen so einen völlig neuen Zugang zum jeweiligen Werk. Hier bekommt keiner vor lauter Ehrfurcht Schnappatmung, wenn er etwa den Namen Beethoven ausspricht. Im Gegenteil: Die wollen doch nur spielen, wie eben die Sonate im Mondschein.

Könner- und Kennerschaft treffen bei der Percussion Group in diesem Kontext auf unbedingte Experimentierfreude. Schlagfit und -fertig: Hier wird getrommelt, was das Fell hält, manchmal ohne viel Wirbel, mitunter aber auch so eng zusammen und so furios an den Toms, dass man eigentlich nur darauf wartet, dass sie sich mal gegenseitig auf die Finger hauen (was selbstverständlich nicht passiert), wie etwa in „8 on three & 9 on two“ des US-Amerikaners Robert Marino. Da ist dann aber auch Platz für pantomimische Sound-Collagen („Bad Touch“ von Casey Cangelosi), Mark Glentworth’ „Blues for Gilbert“ gerinnt zu einem lyrischen, fast meditativen, andächtigen Moment.

Klar, das swingt dezent, doch die Virtuosität darf hier zugunsten einer lässig-verhaltenen Stimmung freundlich lächelnd in den Hintergrund treten. Hier nimmt sich das Ensemble völlig zurück, ein nachhalliger Höhepunkt an diesem Abend. Und ja: Dem Applaus nach zu urteilen, hätte die Christian Benning Percussion Group auch nach zwei Zugaben dem Publikum noch etwas mehr auftischen können.

