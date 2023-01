„Die Dosis macht das Gift“: Grundschul-Rektor reagiert kreativ auf Kritik an Digitalunterricht

Von: Carl-Christian Eick

14 Stunden PC-Kurs pro Schuljahr stehen für die dritte Jahrgangsstufe der Grundschule am Hammerschmiedweg in Wolfratshausen laut Rektor Frank Schwesig auf dem Unterrichtsplan. © Sabine Hermsdorf-Hiss

Eine „digitalfreie“ Grundschule forderte Dr. Hans Schmidt in einem Leserbrief. Der Rektor der Hammerschmiedschule reagierte kreativ - mit einer persönlichen Einladung an den Wolfratshauser.

Wolfratshausen – Dr. Hans Schmidt hat sich als Mobilfunkkritiker über die Grenzen der Stadt Wolfratshausen hinaus einen Ruf erworben. Als Elektrosensibler steht er mit WLAN, das heißt, drahtlosen Netzwerken auf Kriegsfuß. Kürzlich pochte der promovierte Ingenieur in einem, in unserer Zeitung veröffentlichten Leserbrief darauf: Grundschulen sollten „digitalfrei“ sein. Frank Schwesig, Rektor der Grund- und Mittelschule am Hammerschmiedweg, ist anderer Meinung. Er lud Schmidt zu einer Doppelstunde des PC-Kurses einer dritten Grundschulklasse ein. Und siehe da: Schwesig und Schmidt zogen nach 90 Minuten ein nahezu übereinstimmendes Fazit.

Die Büchse der Pandora ist längst geöffnet. Dass Jugendliche erst ab 16 Jahren mit Smartphone, Tablet und PC in Berührung kommen sollten, würde Schmidt ausdrücklich begrüßen. Immerhin würden neurowissenschaftliche Studien belegen, dass eine zu frühe Digitalisierung die Entwicklung des Frontalhirns beeinträchtige. Die Folgen: mangelhaftes Kontrollvermögen, Defizite im sprachlichen Ausdrucksvermögen, Probleme beim autonomen Denken. Ein Leben ohne Smartphone und Co. unter 16 Lenzen ist mutmaßlich möglich, „entspricht aber nicht der Lebensrealität“, räumt Schmidt ein. Doch dass bereits in Kindergärten und Grundschulen „die Sinneseindrücke auf optische und akustische Reize reduziert sind, weil die Kinder gebannt auf den Bildschirm blicken“, hält er für falsch. „Kreativität, Beziehungsfähigkeit und soziales Verhalten fallen dabei unter den Tisch“, so Schmidt in seinem Leserbrief.

Rektor bekommt Rückenwind vom Bayerischen Kultusministerium

14 Stunden PC-Kurs pro Schuljahr, das erklärt Schwesig, stehen für die Mädchen und Buben der dritten Jahrgangsstufe am Hammerschmiedweg auf dem Unterrichtsplan. „Wir wollen die Medienkompetenz entwickeln.“ Rückenwind bekommt der Rektor vom Bayerischen Kultusministerium, das auf dem Standpunkt steht: „Unbestritten ist, dass der sachkundige und gleichzeitig kritische Umgang mit digitalen Medien eine notwendige Voraussetzung für die gesellschaftliche Teilhabe in der digitalen Welt ist.“ Wichtig ist Schwesig: Die Vermittlung von eben jener Fähigkeit, sich im digitalen Dschungel trittsicher zu bewegen, erfolge unter Anleitung eines fachkundigen Lehrers „in ganz kleinen Schritten“. Die Drittklässler würden mit „kleinen Bausteinen“ vertraut gemacht – denn am Ende des noch sehr langen Wegs warte eine Arbeitswelt auf sie, in der unter anderem die „Schlüsselqualifikation“ gefragt sei: „Wie komme ich an Informationen?“ Auf diese Arbeitswelt gelte es die Kinder bestmöglich vorzubereiten.

Sie vermitteln den Kindern digitale Kompetenzen, doch darauf baut hier nicht der ganze Grundschulalltag auf.“

Es seien „grundlegende Anwendungen“, die den Schülern erklärt würden: So melde ich mich mit einem persönlichen Zugangscode beim Netzwerk an, so speichere ich einen Text oder ein Bild ab. Vieles geschehe interaktiv, betont der Schulleiter, häufig müssen gestellte Aufgaben in Zweiergruppen gelöst werden. Auffällig seien die „extremen Unterschiede“, hat Schwesig festgestellt. Es gebe Kinder, die nicht wüssten, wie ein Doppelklick auf die Computermaus funktioniert, andere seien bereits recht geübt im Umgang mit der Hardware.

Folgte der Einladung von Schulleiter Frank Schwesig (re.): Dr. Hans Schmidt. Er hatte in einem Leserbrief an unsere Zeitung eine „digitalfreie“ Grundschule gefordert. © Sabine Hermsdorf-Hiss

Unmittelbar nach der Doppelstunde treffen sich Schwesig und Schmidt zu einem Vier-Augen-Gespräch. Seine grundsätzlichen Bedenken wirft Letzterer nicht über Bord. Für Schmidt stellt sich immer noch die Frage, ob das Malen mit Wasserfarbe statt mit einer PC-Software nicht besser für die Entwicklung der Kinder wäre. Ein analoger Unterricht, in dem Bücher und Stifte zum Einsatz kommen, fordere und fördere „mehr Sinne“ der Neunjährigen, mutmaßt er. „Ein Buch ist sehr wertvoll“, pflichtet ihm der Rektor bei. Von einer reinen iPad-Klasse halte er daher nichts – „das ist aber meine ganz persönliche Meinung“. Schwesigs Credo: „Die Dosis macht das Gift.“ Der analoge Unterricht bilde den Schwerpunkt, „aber wir müssen die Kinder auf die digitale Welt vorbereiten“. Das entspricht der Vorgabe des Kultusministeriums für Bayerns Schulen: Die Fähigkeit, lesen, schreiben und rechnen zu können, sei nicht weniger wichtig geworden, aber: „Unsere Schülerinnen und Schüler müssen für eine digitalisierte Welt fit gemacht werden, in der sich die Verbreitung und Verarbeitung von Wissen, Informationen und Daten rasend schnell ändern.“ Die Erschließung von Wissen, die Meinungsbildung und die Kommunikation „sind ohne entsprechende Medienkompetenz daher heute kaum noch möglich“.

Lehrer klären Grundschüler auch über Gefahren auf, die im Netz lauern

Die gut 20 Mädchen und Buben im Computerraum sind durchweg mit Begeisterung bei der Sache. „Hunderassen“ lautet das Thema an diesem Vormittag. Ein kleiner Steckbrief über die Lieblings-Hunderasse (Favoriten sind Dackel und Pudel) soll als Word-Dokument zusammengestellt werden, mit dem Microsoft-Programm „Paint“ parallel dazu ein Bild des Tiers gemalt werden. Die Grundregeln zum Thema Internet sind kommuniziert und hängen für alle stets gut sichtbar an einer Wand: Suche mit Kinder-Suchmaschinen, triff Dich nicht mit Cyber-„Freunden“, halte Dein Passwort geheim, chatte fair (kein Mobbing!), kauf’ nichts im Internet und zeige nicht alles von Dir. Kurze Frage des Zeitungsredakteurs in die Runde: Das Gros der Kinder verfügt über ein Smartphone und hat daheim Zugriff auf ein Tablet beziehungsweise einen PC. Ob Mutter oder Vater ihnen bei der Nutzung beratend zur Seite stehen, entzieht sich der Kenntnis des Schulleiters.

Schmidt fasst die Eindrücke, die er vor Ort gewonnen hat, für sich so zusammen: „Sie vermitteln den Kindern digitale Kompetenzen, doch darauf baut hier nicht der ganze Grundschulalltag auf.“ Richtig, bestätigt Schwesig und betont, dass die Drittklässler im Zuge des PC-Kurses nicht zuletzt über die Gefahren, die im Netz lauern, aufgeklärt werden. Schmidts Bilanz, nachdem er einen Blick hinter die Kulissen des digitalen Unterrichts am Hammerschmiedweg werfen durfte: „Die Schule macht’s richtig.“ (cce)

