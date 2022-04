Der Marienbrunnen in der Wolfratshauser Altstadt steht in der nächsten Sitzung im Fokus der Stadträte. Sie entscheiden: Bleibt’s beim Status quo – oder werden der Brunnen versetzt und/oder die Platanen gefällt?

Aufwertung der Altstadt

Von Carl-Christian Eick schließen

Der Marienbrunnen in der Wolfratshauser Altstadt könnte an einen neuen Ort versetzt werden. Die Entscheidung steht kurz bevor.

Wolfratshausen – Der Prozess läuft seit Ende 2018, und es wird mutmaßlich noch viel Wasser die Loisach hinabfließen, bis erste konkrete Maßnahmen sichtbar werden. In der kommenden Stadtratssitzung werden die Bürgervertreter allerdings über ein für viele Wolfratshauser maßgebliches Detail bei der geplanten Aufwertung der Altstadt entscheiden: Wird der Marienbrunnen versetzt?

Die Entscheidung steht kurz bevor: Wird der Marienbrunnen versetzt?

Im Sommer vergangenen Jahres hatten die Stadtplaner des Münchner Büros Mahl-Gebhard-Konzepte und die Verkehrsexperten von BPR Schäpertöns Consult dem Stadtrat erste Vorentwürfe präsentiert. Tenor: Mehr Menschen und mehr Grün rein in die Altstadt – Autos sollen dagegen möglichst draußen bleiben. „Die größte Herausforderung“ sei es, so Architektin Andrea Gebhard, die Innenstadt barrierefrei zu gestalten.

Grundsätzlich kamen die Vorentwürfe bei den politischen Entscheidungsträgern gut an – sieht man von den drei Vertretern der Wolfratshauser Liste ab. Die waren unisono nicht damit einverstanden, dass die vorgelegten Entwurfsplänen die Grundlage für das weitere Vorgehen darstellen. Auch der Hinweis von Bürgermeister Klaus Heilinglechner (Bürgervereinigung), dass noch nichts in Stein gemeißelt sei, konnte das Trio Helmut Forster, Dr. Manfred Fleischer und Richard Kugler nicht umstimmen.

Marienbrunnen versetzen? Die Debatte wird sehr kontrovers geführt

Sehr kontrovers diskutiert wurden die Entwürfe für den Marienplatz mit dem gleichnamigen Brunnen. Das Team um Architektin Gebhard hatte drei Varianten erarbeitet. Bei Option eins wird am Status quo festgehalten, das heißt, der Brunnen bleibt stehen, wo er steht – dasselbe gilt für die alten Platanen. Bei Variante zwei würde der Brunnen ein wenig nach Osten (in Richtung Marktstraße) versetzt, die zwei Platanen blieben erhalten. Wählt der Stadtrat Variante drei, werden der Brunnen nach Osten versetzt, die Platanen gefällt und neue Bäume gepflanzt.

Eine vierte Lösung schlug der Wolfratshauser Wilhelm Eilers im Oktober vergangenen Jahres bei einem Info-Abend in der Loisachhalle vor: Man könne den Brunnen, der zwischen den Platanen steht, einfach fünf Meter in Richtung Marktstraße vorziehen. So behalte der Marienplatz „seine Symmetrie“, meinte Eilers – und es böte sich Platz für kleine Veranstaltungen zwischen Stadtpfarrkirche und Brunnen. Die Entscheidung trifft der Stadtrat in seiner nächsten öffentlichen Sitzung am Dienstag, 12. April.

Dieses Jahr wird die Entwurfsplanung beziehungsweise Detailplanung für den Abschnitt der Einbahnstraße zwischen Johannisgasse und Bahnhofstraße fortgesetzt.

Wie geht’s dann mit der Aufwertung der Altstadt weiter? „Dieses Jahr wird die Entwurfsplanung beziehungsweise Detailplanung für den Abschnitt der Einbahnstraße zwischen Johannisgasse und Bahnhofstraße fortgesetzt“, erklärt Stadtmanager Dr. Stefan Werner gegenüber unserer Zeitung. Auf dieses Vorgehen hatte sich der Stadtrat per Grundsatzbeschluss mit 19:3 Stimmen verständigt. Derzeit, das berichtet Werner, liefen noch „finale Abstimmungen mit der Feuerwehr zur Finalisierung der Vorentwurfsplanung“. Auf dieser Grundlage werde der Stadtrat nun „zur Fertigstellung der Vorentwurfsplanung eine der vorliegenden Varianten für den Marienplatz beschließen“, so der Stadtmanager. Das Ganze soll in eine Entwurfsplanung münden, zu dem die Bürgerinnen und Bürger ihre Meinung äußern können. Wann die Stadt zu einem Bürgerinformationsabend einlädt, steht noch nicht fest. In der Folge sollen laut Werner die Ausführungsplanung „fortgesetzt werden und ein konkreter Zeitplan entstehen“.

Stadtmanager: Aufwertung der Altstadt hat „hohe Priorität“

Der Stadtmanager betont, dass das Projekt Altstadt-Aufwertung nach wie vor „hohe Priorität“ habe. Daran ändere auch die klamme Finanzlage als Konsequenz der Corona-Pandemie nichts. Laut Werner sind für die in diesem Jahr vorgesehenen Planungsschritte „ausreichend Restmittel im Haushalt eingestellt“. Konkret sind es knapp 154 000 Euro.

Wie viel Geld die Maßnahmen zur Attraktivitätssteigerung des Bereichs zwischen der städtischen Musikschule am Untermarkt im Norden und der Littig-Villa an der Beuerberger Straße im Süden summa summarum kosten? Dazu haben sich weder Rathauschef noch Fachplaner bislang öffentlich geäußert. Die öffentliche Stadtratssitzung beginnt am kommenden Dienstag, 12. April, um 18 Uhr in der Loisachhalle. (cce)

