So erinnert sich Sportschütze Harald Hack an frühe Besuche an der Olympia-Schießanlage

Von: Volker Ufertinger

Teilen

Kurz vor der Einschulung besuchte Harald Hack mit der Familie die Schießanlage in Garching-Hochbrück. Die Ausflüge haben ihn stark geprägt. © privat

Frühe Besuche in Hochbrück haben die Begeisterung von Harald Hack für den Schießsport geweckt. Später nahm er selbst an Olympia teil - bei den Paralympics in Peking.

Großdingharting/München – Die Olympia-Schießanlage im Garchinger Stadtteil Hochbrück gilt als eine der modernsten auf der ganzen Welt. Sie wurde für die Olympischen Spiele 1972 gebaut. Für die schießsportbegeisterte Familie Hack aus Großdingharting verstand es sich von selbst, ihr einen Besuch abzustatten. Ja, Vater Werner Hack schoss dort bereits vor Beginn der Spiele bei Wettkämpfen, was möglich war, weil die Anlage etwa ein Jahr zuvor in Betrieb genommen wurde. Sein Sohn Harald, damals kurz vor seiner Einschulung, verfolgte das Treiben ganz genau. „Ich gehe davon aus, dass meine Begeisterung für den Schießsport bei diesen Ausflügen geweckt worden ist“, erzählt der Sohn heute, 50 Jahre später. Im Laufe seiner Schützenkarriere sollte er viele Titel einheimsen. Er nahm sogar selbst an den Olympischen Spielen teil – bei den Paralympics 2008 in Peking.

Hack leidet an einer motorischen Störung der Beine

Der 56-jährige Großdinghartinger leidet seit seiner Geburt an Cerebralparese, einer motorischen Störung beider Beine, hervorgerufen durch Sauerstoffmangel bei der Geburt. „Sportarten wie Fußball fielen damit für mich aus“, erzählt Hack. Also trat er im Alter von zwölf Jahren dem Schützenverein Großdingharting bei – und stellte sogleich sein Talent unter Beweis. Er schlug sich bei den Wettkämpfen ausgezeichnet, auch wegen des Trainings am Schießstand, den Vater Werner im eigenen Keller eingerichtet hatte. Körperbeherrschung, Disziplin, technisches Verständnis, Konzentration: Hack brachte alles mit, um erfolgreich zu sein. 1985 schoss er bei den Gaumeisterschaften in Wolfratshausen mit 390 Ringen das beste Ergebnis, 1986 wurde er Deutscher Meister mit der freien Pistole, 1996 holte er bei der Weltmeisterschaft in der Schweiz die Bronzemedaille.

Dass es „Behindertensport“ gibt, wusste er lange nicht

Dass es überhaupt so etwas wie „Behindertensport“ gibt, erfuhr Harald Hack erst bei der Königlich Privilegierten Hauptschützengesellschaf in München, einem von vier Schützenvereinen, in denen er Mitglied ist. „Dort gab es einen Behinderten-Beauftragten, und der hat es mir erzählt“, erinnert er sich. Er schaffte es, in den Kader aufgenommen zu werden. Am 29. August 2008 hob der Flieger von Frankfurt in Richtung Peking ab. „Das war mein persönlicher Höhepunkt“, erinnert er sich.

Auf dem Höhepunkt der Karriere: Harald Hack in Peking. © privat

Die Atmosphäre in China hat Hack in bester Erinnerung. „Die Tribünen waren gut besetzt. Ich war schwer davon beeindruckt, dass die Paralympics dort die gleiche Wertstellung wie die Olympischen Spiele haben.“ Er trat in drei Pistolenwettkämpfen an. Mit der Freien Pistole wurde er 18., mit der Luftpistole ebenfalls 18. und mit der Sportpistole verfehlte er als Neunter das Finale nur knapp. Damit war er in allen drei Pistolenwettbewerben bester Vertreter des Deutschen Behindertensportverbands.

Nach Peking kamen die Zweifel

Aber zufrieden war Hack nicht: „Ich wollte eigentlich eine Medaille.“ Es wäre der verdiente Lohn für den gewaltigen Aufwand gewesen, den er für seinen Sport seit jeher getrieben hatte. Im Laufe der Zeit wurde ihm klar: „So kann es nicht weitergehen.“ Bereits zur der Zeit als Mitglied des Nationalteams war Hack Vollzeit für die Bahn als Ingenieur für Leit- und Sicherungstechnik tätig, Teilzeit war nicht erwünscht. Aber Vollzeit-Beruf und Vollzeit-Training waren auf Dauer nicht vereinbar. „Das brachte mich zu dem Entschluss, es kein zweites Mal mit einer Olympischen Medaille zu versuchen.“

Lesen Sie auch: Die Olympische Fackel entfacht Begeisterung

Dennoch blickt er auf die Spiele im Reich der Mitte dankbar zurück. „Die Nationalmannschaft war für mich nur dank der großen Unterstützung durch meine Eltern möglich.“ Seinem vor drei Jahren verstorbenen Vater sei in den 1970er Jahren das nötige Training auf internationalem Niveau verwehrt geblieben. „So hat er wenigstens mir die Möglichkeit gegeben, den Traum von Olympia zu verwirklichen.“ Zumindest mit der Teilnahme hat es funktioniert. „Und die Begeisterung für Olympia habe ich mir bis heute erhalten.“

Unser Wolfratshausen-Geretsried-Newsletter informiert Sie regelmäßig über alle wichtigen Geschichten aus Ihrer Region. Melden Sie sich hier an.