Die Frage der Fragen in Fernost: Trinkt man bei der Wiesn wirklich aus Ein-Liter-Gläsern?

Von: Carl-Christian Eick

Der Asakusa-Tempel ist Tokios ältester und bedeutendster buddhistischer Tempel: Er war einer der Sehenswürdigkeiten, die die Jugendlichen aus Wolfratshausen beim Besuch der Partnerstadt Iruma/Japan besichtigten. © Stadt Wolfratshausen

Nach vier Jahren Zwangspause aufgrund der Corona-Pandemie besuchte jetzt wieder eine Jugendgruppe aus Wolfratshausen die Partnerstadt Iruma in Japan. Tenor nach der Rückkehr: „Es war super!“

Iruma/Wolfratshausen – Seit 36 Jahren, seit 1987, unterhalten Wolfratshausen und die rund 11 000 Kilometer entfernte Kommune Iruma in Japan eine Städtepartnerschaft. Vier Jahre waren aufgrund der Corona-Pandemie keine Beuche möglich – jetzt aber reiste wieder eine Gruppe Jugendlicher im Alter zwischen 17 und 22 Jahren aus der Loisachstadt ins Land des Lächelns. Der Tenor nach der Rückkehr am vergangenen Mittwoch: „Es war super!“

Die 145 000-Einwohner-Stadt Iruma liegt in der Präfektur Saitama, etwa 40 Kilometer von Japans Hauptstadt Tokio entfernt. Die Wolfratshauser flogen von München aus mit kurzem Zwischenstopp in Helsinki/Finnland nach Japan. Untergebracht waren die Jugendlichen bei Gastfamilien in der Partnerstadt. Gleich am ersten Abend gab’s eine Begrüßungsparty, zu Beginn hießen Irumas Bürgermeister Riichiro Sugishima sowie sein Stellvertreter Altsushi Hamakawa die jungen Gäste aus Oberbayern herzlich willkommen.

„Ziele der Städtepartnerschaft sind der kulturelle Austausch, der gegenseitige Respekt und das Verständnis füreinander“, erklärt Rathausmitarbeiterin Helga Hacibekiroglu. Sie zeichnet in der Stadtverwaltung verantwortlich für die Städtepartnerschaften und -freundschaften und führte die Delegation nach Iruma an.

„Kondo ne“, bis zum nächsten Mal: Eine Woche verbrachte eine Jugenddelegation aus Wolfratshausen in der Partnerstadt Iruma/Japan. Untergebracht waren die 17 bis 22 Jahre alten Jugendlichen jeweils in Gastfamilien. © Stadt Wolfratshausen

Bei den jugendlichen Teilnehmern – für einige war es die erste Flugreise – waren die Aufregung vor dem Trip nach Fernost und die Vorfreude groß: „Ich hatte Bedenken, ob wir uns verständigen können und wie ich als Fremde in der japanischen Familie aufgenommen werde. Außerdem hatte ich von so vielen Regeln gehört, die man in Japan einhalten muss“, berichtet Julia rückblickend. Doch Bürgermeister Sugishima, der seit 2020 im Amt ist, gelang es schnell, das Eis zu brechen. Über Sprachhürden – das Gros der Gasteltern, -schwestern und Gastbrüder spricht Englisch – halfen örtliche Dolmetscher „und der Google-Übersetzer“, ergänzt Johanna.

Wenn man am Familienleben teilnimmt, bekommt man Einblicke aus erster Hand. So habe ich sehr schnell gemerkt, dass viele Klischees, die über Japan kursieren, falsch sind.

Die Abenteuerlust und das Interesse am asiatischen Raum – das war für Christina und Isabel die Motivation, sich für den Jugendaustausch zu bewerben. Johanna wollte den japanischen Alltag kennenlernen: „Wenn man am Familienleben teilnimmt, bekommt man Einblicke aus erster Hand. So habe ich sehr schnell gemerkt, dass viele Klischees, die über Japan kursieren, falsch sind.“

Dieselbe Erfahrung machten die Gastfamilien, die viele Fragen an die Wolfratshauser hatten: Stimmt es, dass man in Deutschland mehrere Wochen Urlaub bekommt? In Japan gibt’s bekanntlich nur ein paar Tage Jahresurlaub. Gibt’s in Deutschland auch japanische Restaurants? Was für eine Musik ist bei der Jugend angesagt? Und natürlich: Trinkt man bei diesem berühmten Oktoberfest in München tatsächlich aus Ein-Liter-Gläsern?

Unterwegs mit dem „Fujisan View Express“ zum heiligen Berg Japans, dem 3776 Meter hohen Fujijama. © Stadt Wolfratshausen

Isabel war überrascht über die Ernährungsgewohnheiten in ihrer Gastfamilie: „Zum Frühstück gab es French Toast, über den ganzen Tag verteilt kleine Snacks und Soft-Drinks. Ich habe immer gedacht, Japaner ernähren sich so extrem gesund, aber das Gegenteil war in meiner Gastfamilie der Fall.“ Laurin beeindruckte: „Ob Häuser oder Autos, in Japan ist alles sehr kompakt gebaut, sehr platzsparend. Das sieht dann teilweise sehr futuristisch aus.“ Dazu muss man wissen: In Tokio leben mindestens 14 Millionen Menschen – die exakte Zahl ist unbekannt –, auf sehr engem und recht kostspieligem Raum muss man zusammenrücken.

Auf dem dritthöchsten Bauwerk der Erde: „Gigantischer Ausblick“

Jeden Tag nach dem Frühstück trafen sich die Jugendlichen, um gemeinsam mit Mitarbeitern der Stadtverwaltung in Iruma und einem Dolmetscher Sehenswürdigkeiten zu besuchen. Ein Rundgang durchs Stadtmuseum stand genauso auf dem Programm wie ein Tee-Kurs (ein Workshop in einer Färberei, in der Stoffe mit Tee gefärbt werden), die Besichtigung einer historischen Holzbrücke und des großen Konzertsaals der Musikhochschule. Aber auch ein Ausflug auf den heiligen Berg Japans, den 3776 Meter hohen Fujijama, die Fahrt dorthin mit einem Sonderzug (möbliert wie ein Wohnzimmer mit Holztischen und gemütlichen Sofasesseln) sowie der Besuch des höchsten Gebäudes in Tokio, der Tokio Skytree, zählten zum Ausflugsprogramm. Der Tokyo Skytree – ein Fernseh- und Rundfunkturm mitten in der Millionenmetropole – ragt 634 Meter gen Himmel. Es ist nach dem „Burj Khalifa“ in Dubai und dem „PNB 118“ in Kuala Lumpur/ Malaysia das dritthöchste Bauwerk der Erde. „Wir sind mit dem Aufzug nach ganz oben – der Ausblick war gigantisch“, berichtet Johanna.

Bürgermeister Sugishima und sein Sekretär Naoto Makino verdienten sich ein Extralob

Zu einem fröhlichen, interkulturellen Fest geriet der Abschlussabend mit den Gastfamilien, Bürgermeister Sugushima, zahlreichen weiteren hochrangigen Vertretern der Stadt Iruma und den Dolmetschern. „Oans, zwoa, drei, Kampei!“, sagt man auf Bayerisch-Japanisch Prost – vorbereitet hatten die Wolfratshauser ein vergnügliches Quiz: Welches Land liegt näher am Äquator: Japan oder Deutschland? In welchem Land kommen die Züge pünktlich? Wer die richtige Antwort wusste, erhielt zur Belohnung eine Tüte Gummibärchen – selbstverständlich endete das Quiz zwischen Gastgebern und Gästen unentschieden. Eifrig setzten die Gastfamilien am Abschlussabend sofort ein großes Puzzle zusammen – das Motiv: die Flößerstadt Wolfratshausen.

„Das Programm war cool. Ich kann den Jugendaustausch zu 100 Prozent empfehlen“, bilanziert Maria. Laurin ergänzt: „Wir haben in dieser einen Woche so viele Eindrücke gesammelt, das muss man erst mal verarbeiten.“ Alle sieben Weltenbummler sind sich einig: „Wir wurden mit extrem viel Wärme und Gastfreundschaft aufgenommen, so einen herzlichen Empfang haben wir nicht erwartet.“ Bürgermeister Sugishima und sein umtriebiger persönlicher Sekretär Naoto Makino verdienten sich ein Extralob. In der Jugendsprache klingt das so: „Ehrenmänner.“ (cce)

