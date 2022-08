Die Olympische Fackel entfachte im Landkreis Begeisterung

Olympische Spiele 1972 in München

Am 25. August 1972 trugen Einheimische das Olympische Feuer durch den Landkreis in Richtung München. Die Zeitgenossen empfanden des Tag als „Jahrhundertereignis“.

Bad Tölz-Wolfratshausen – Den größten Moment der Olympischen Spiele von München dürften viele Landkreisbürger erlebt haben, noch bevor der Startschuss für den ersten Wettkampf fiel. Am 25. August 1972 durchquerte die Fackel den Landkreis, ein Vorgang, den unsere Zeitung im Vorfeld ohne Zögern als „Jahrhundertereignis“ bezeichnete. Dutzende von jungen Sportlern in weißen Trikots trugen die Fackel ihrer Bestimmung entgegen, Blaskapellen spielten auf, Bürgermeister hielten Ansprachen – auch wenn so manches dem unbarmherzigen Zeitplan zum Opfer fiel. Der Zuspruch der Bürger war jedenfalls gigantisch. „Des san ja mehra als an Leonhardi“, hieß es in Tölz. Und in Wolfratshausen hatten sich mehrere Burschen in den Glockenstuhl von St. Andreas geschlichen, um ja alles genau mitzukriegen.

+ Die Route der Fackelläufer durch den Landkreis. © PMS

Die Fackel war genau einen Monat vor Beginn der Spiele, am 28. Juli, am Ursprungsort der Spiele in Griechenland entzündet worden. Der Weg führte durch acht Länder: Griechenland, Türkei, Bulgarien, Rumänien, Jugoslawien, Ungarn, Österreich und die Bundesrepublik. Weil man die Winterspielorte Innsbruck (1964) und Garmisch-Partenkirchen (1936) miteinander verbinden wollte, näherten sich die Läufer von Süden her dem Land zwischen Isar und Loisach. Die Fackel erreichte, von Holzkirchen her herkommend, am 25. August um 13.55 den Altlandkreis im Dietramszeller Weiler Dietenhausen und verließ ihn wieder um 17.40 Uhr an der Ortstafel Pullach. Es war ein Tag voller Euphorie und Vorfreude.

Die Namen der Läufer (soweit der Redaktion bekannt) TuS Geretsried: Lilly Kraatz, Peter Erbeskorn, Gudrun Weikert, Franz Jahnel, Dieter Zindler, Rüdiger Schönbach, Uwe Kolle, Brigitte Harz, Rainer Adamek, Marianne Huber, Brigitte Leirich, Gerhard Frühwirth, Dieter Höfler, Gerritt Wassmann, Brigitte Daub. FF Geretsried: Klaus Keller, Manfred Rehmann. TSV Wolfratshausen: Robert Rader, Kurt Meier, Alois Werner, Karl Reinhold, Hubert Mildner, Georg Benke, Ursula Popp, Julius Brand, Alois Mayer, Toni Deininger, Albert Weindauer Siegfried Heinrich, Sepp Bielmeier. Naturfreunde Wolfratshausen: Sabine Finsterwalder, Manfred Pötzl, Sepp Mayr, Hans Magerl und der Gast aus der Partnerstadt Barbezieux, Ives Girardiaux. TSV Königsdorf: Günther Schaller, Gusti Huber, Toni Obermüller, Karl Kremser, Franz Kremser, Maria Schwaighofer, Walter Bauer, Helmut Hartmann. WSVI Icking: Sepp Wiedenbauer, Konrad Selb, Ralf Kohlbauer, Gerlinde Braun, Lilo Kohlbauer, Hans Hartl, Bernhard Wirth sowie Ferdinand Lechner. TSV Schäftlarn: Paul Obornik, Herta Effgen, Peter Moudry, Rolf Klammer, Mechthild Knoch, Ernst Huber, Günther Heppner, Andreas Zach, Heribert Güttler, Josef Müller, Hermann Lutz sen., Hermann Lutz, Paul Liebhart, Erich Rühmer, Fritz Reuter, Johann Berger, Wolf-Peter Schulte, Alois Auer. TSV Dietramszell: Hubert Prömmer, Rupert Jaud, Georg Peiß, Josef Kanzler, Franz Steinhauser, Josef Morgenroth, Dagmar Schade, Egon Hugel, Peter Dathe, Rainer Guggemoos, Jakob Kornbichler, Edwin Schade, Michael Brewitzer, Manfred Heinitz, Georg Peiß, Andreas Hölzl, Paul Liebhardt, Karl Gerstl, Sebastian Feichtmeir. SV Baiernrain: Willi Manhardt, Paul Pallauf, Hans Schmied, Hans Thalhammer, Fritz Wiedenbauer.

Der Fackellauf durch den Landkreis hatte eine ganz besondere Note. Denn: Die Geretsrieder Firma Tyczka hatte die Olympiafackel entwickelt. Der Unternehmer Wolfgang Tyczka hatte 1966 im Radio von der Vergabe der Olympischen Spiele nach München gehört und umgehend seinen Geschäftsführer beauftragt, die Handfackel zu entwickeln. „Was folgte, waren vier Jahre harte Arbeit“, erzählt er später unserer Zeitung. Schließlich sollte die Flamme Wind und Wetter standhalten. Dem ultimativen Praxistest hat sie der Abteilungsleiter des Organisationskomitees, Hans Joachim Körner, unterzogen. Er hielt die fertige Fackel aus einem mit 80 Stundenkilometer fahrenden Auto und begoss sie mit einer Gießkanne. Die Fackel brannte weiter.

Der Weg des Olympischen Feuers folgte einem minutiösen Drehbuch. Von allen Beteiligten war Disziplin gefordert, wenn sie folgenden Plan einhalten wollten: Dietramszell (14.10 Uhr), Schönegg-Nordende (14.15 Uhr), Linden (14.32 Uhr), Reuth (14.38 Uhr), Weihermühle (14.54 Uhr), Ascholding (15.03 Uhr), St. Georgs-Kapelle (15.07 Uhr), Tattenkofener Brücke (15.20 Uhr), Rathausplatz Geretsried (15.38 Uhr) mit anschließender Ehrenrunde bei Tyczka an der Blumenstraße, Buchbergkurve (15.55 Uhr), Einfahrt Waldram (16.02 Uhr), Schießstättstraße (16.06 Uhr), Nantweiner Friedhof (16.11 Uhr), Obere Loisachbrücke (16.15 Uhr), Marienplatz (16.17 Uhr), Walchstadt (16.44 Uhr), Ebenhausen (17.06 Uhr), Hohenschäftlarn (17.10 Uhr), Rathaus Baierbrunn (17.25 Uhr), Bahnschranke Buchenhain (17.32 Uhr), Ortstafel Pullach (17.40 Uhr). Kaum zu glauben, aber wahr: Es kam zu keinen Verzögerungen. In Ascholding musste der von der Polizei eskortierte Konvoi sogar einen unfreiwilligen Stopp einlegen. Man war zwei Minuten zu früh dran.

Das meiste Interesse erregte die Fackel in Geretsried, der „Geburtsstätte der Fackel“, wie unsere Zeitung damals titelte. Rund 10 000 Besucher säumten die Straßen. An der Kreuzung von Adalbert-Stifter- und Isaraustraße schmettert der Musikverein den „Bürgermeister-Schneider-Marsch“, und am Karl-Lederer-Platz empfingen die Stadtkapelle Geretsried und die Blaskapelle Königsdorf die letzte Läuferin des TuS Geretsried, Brigitte Daub, die dort eine fest installierte Originalfackel entzündete.

Die meisten Bürger dürften es am nächsten Tag im Fernsehen verfolgt haben, wie die Fackel in München ankam. Schlussläufer Günter Zahn stieg die 164 Stufen empor und entzündete im Olympiastadion das Olympische Feuer – ebenfalls mit Tyczka-Gas betrieben. Die Spiele konnten beginnen.

