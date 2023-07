Die Politik kommt ins Wohnzimmer: Sitzungen des Stadtrats live im Netz zu sehen

Von: Carl-Christian Eick



Voraussichtlich ab Endes dieses Jahres werden Sitzungen des Wolfratshauser Stadtrats live im Internet übertragen. Mit der Aufgabe soll ein externer Dienstleister beauftragt werden. © Fotomontage/Sabine Hermsdorf-Hiss

Der Wolfratshauser Stadtrat hat mit 11:8 Stimmen beschlossen: Sitzungen des Gremiums werden künftig live im Internet übertragen. Doch noch sind viele Fragen nicht beantwortet.

Wolfratshausen – Noch sind sehr viele Fragen offen, vor allem liegt noch kein belastbares Kostenangebot auf dem Tisch. Dennoch hat der Stadtrat am Dienstagabend mehrheitlich beschlossen: Sitzungen des Kollektivorgans werden künftig live im Internet übertragen. Zunächst ist das Ganze „ein Experiment“, so Assunta Tammelleo (Grüne). Voraussichtlich ab Herbst beziehungsweise Winter sollen sechs Sitzungen des Gremiums im World Wide Web ausgestrahlt werden.

Bereits im März 2021 hatte der Stadtrat eine Grundsatzentscheidung gefällt. Nun ging’s noch um das Wie. Kirsten Vogler, Geschäftsleiterin im Rathaus, hatte das Thema Livestream vertieft recherchiert und erklärte den Räten am Dienstag Details zum Datenschutz und zur möglichen technischen Umsetzung. Zudem hatte Vogler per Umfrage ermittelt: 16 Räte wären damit einverstanden, dass sie in einer Sitzung gefilmt und ihre Redebeiträge in Echtzeit versendet werden, vier Mandatsträger nicht, fünf enthielten sich der Stimme. Die Mitarbeiter der Stadtverwaltung, so Kugler, seien „fast ausschließlich“ dagegen, dass sie Protagonisten eines Livestreams werden.

Schwarzenbach (CSU): „Wollen wir wirklich so viel Geld ausgeben?“

Dieses Ergebnis hat zur Folge: Liegt keine ausdrückliche Zustimmung eines Sitzungsteilnehmers vor, gibt’s keine Bild- und Tonaufnahmen dieser Person. Das heißt: Bei der Liveübertragung muss an dieser Stelle ein Pausenbild oder ähnliches eingeblendet werden. Sepp Schwarzenbach (CSU), der das „zeitgemäße“ Pilotprojekt grundsätzlich befürwortete, sprach von einer „zerklüfteten Diskussionsrunde“, falls dem Zuschauer der eine oder andere Redebeitrag vorenthalten werde. Zudem stellte Schwarzenbach angesichts der Tatsache, dass der Rat im Zuge der Haushaltsberatungen die Fördermittel für Vereine gekürzt habe, die Frage: „Wollen wir wirklich so viel Geld ausgeben?“

Unsere Verwaltung ist fachlich wie optisch vorzeigbar.

Die günstigste Variante, so Vogler, koste etwa 1200 Euro, eine professionelle Übertragung 4700 Euro pro Sitzung. Auf jeden Fall brauche es einen externen Dienstleister. Dr. Patrick Lechner (FDP), Referent für Informationsfreiheit und Digitalisierung des Stadtrats, sieht das Geld gut angelegt. Nicht jeder Bürger könne die Sitzungen im Rathaus besuchen – das führe zu einem „Vertrauensverlust“. Lechner: „Weil die Bürger nicht sehen, wie wir zu Entscheidungen kommen.“ Er appellierte an seine Amtskollegen, „die Politik zu den Bürgern in die Wohnzimmer zu bringen“. Lechner, auf den die Initiative Livestream zurückgeht, ist überzeugt, dass „mit geringen Kosten ein gutes Ergebnis möglich ist“.

Ins selbe Horn stieß Dr. Manfred Fleischer (Wolfratshauser Liste). Etwas Neues löse immer Skepsis aus, doch „warum sollen wir’s nicht ausprobieren?“ Wolfratshausen „wird nicht Vorreiter im All und auch nicht in Bayern“, so Fleischer mit Hinweis auf Städte wie München und Pfaffenhofen. Dort können Sitzungen der Mandatsträger schon seit geraumer Zeit im Netz verfolgt werden. Fleischer ist sicher, dass die Skeptiker ihre Scheu gegenüber einer Kamera rasch ablegen – dasselbe gelte für die Rathausmitarbeiter: „Unsere Verwaltung ist fachlich wie optisch vorzeigbar.“

Kirsten Vogler: Die Geschäftsleiterin im Wolfratshauser Rathaus informierte den Stadtrat umfassend über das Thema Livestream. © Archiv

„Es ist eine gute Sache“, bilanzierte Dritte Bürgermeisterin Annette Heinloth (Grüne). Sie plädierte „für eine Lösung mit einem Laptop“, das jedem Stadtrat zur Verfügung gestellt werden sollte.

Josef Praller, Fraktionssprecher der Bürgervereinigung Wolfratshausen (BVW), war nicht restlos überzeugt. Zumal „die Wolfratshauser Belange wohl nicht unbedingt weltweit von Relevanz sind“. Für Praller macht ein Livestream wenig Sinn, solange mehrere Amtsträger nicht gefilmt werden wollen. „So wäre das Bild nach außen doch verfälscht“. Sollten auch Redebeiträge von Verwaltungsmitarbeitern ausgeblendet werden, weil sie ihr Persönlichkeitsrecht wahren wollten, fürchtet Praller, dass die unzusammenhängende Diskussion, die beim Zuschauer ankommt, „zu Situationskomik führt“.

Livestream: In der „neuen Kommunikationslandschaft“ eine „optimale Möglichkeit“

„Auch in der Zeitung werden nicht alle Meinungen wiedergegeben“, konterte Lechner, „so viel Platz gibt’s in der Zeitung nicht.“ Manfred Menke (SPD) schlug vor, dass Rathauschef Klaus Heilinglechner (BVW) die Wortbeiträge der Rathausmitarbeiter kurz zusammenfassen könnte. Allerdings stellte Menke („ich bin für den Probebetrieb“) fest: Der Bürger „hat eine gewisse Pflicht, eine Sitzung zu besuchen“. Richtig, pflichtete ihm Wolfgang Weichlein (CSU) bei. Durch einen Livestream „schüren wir ein gewisses Konsumverhalten“, stattdessen „sollen die Bürger hierhin kommen“, er sei auch bereit, „ihnen über die Straße zu helfen“.

Hans-Georg Anders (Grüne), der nach der Amtsniederlegung seines Parteifreunds Rudi Seibt am Dienstag als neuer Stadtrat vereidigt worden ist, stellte sich auf die Seite der Befürworter: Transparenz sei in einer Demokratie sehr wichtig, „wir müssen Demokratie leben“. In der „neuen Kommunikationslandschaft“ sei ein Livestream „eine optimale Möglichkeit“, den Souverän „mitzunehmen“. Anders argumentierte für das „Versuchsprojekt – auch wenn es ein bisschen Geld kostet“.

Stadträte bekommen für Probezeit neue Laptops - als Leihgeräte

Mehrheitlich entschied der Stadtrat, dass jedes Mitglied des Gremiums einen Laptop als Leihgerät bekommen soll. Der Alternativvorschlag, 25 Laptops zu kaufen, wurde einhellig abgelehnt. Mit 11:8 Stimmen fiel der Beschluss, einen externen Dienstleister mit der Übertragung von zunächst sechs Stadtratssitzungen zu beauftragen. Mutmaßlich im September liege ein Kostenangebot vor, so Bürgermeister Heilinglechner.

Darauf pochte Gerlinde Berchtold (SPD). Sie wolle vor dem Startschuss erfahren: „Wie viel Geld nehmen wir in die Hand?“ Zu viel, meinte Claudia Drexl-Weile. „Die Kosten-Nutzen-Rechnung ist zu hoch“, begründete die CSU-Fraktionschefin ihre Ablehnung des Beschlussvorschlags. Nein sagten außerdem Bürgermeister Heilinglechner, Fritz Meixner, Gerlinde Berchtold (beide SPD), Josef Praller, Dr. Ulrike Krischke (beide BVW) sowie Renate Tilke und Wolfgang Weichlein von der CSU. (cce)

