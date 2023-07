Polizeibericht

Mehrere Radfahrer sind am Wochenende im Landkreis Bad Tölz-Wolfratshausen bei Unfällen schwer verletzt worden. Ein 21-Jähriger sowie ein 75-Jähriger mussten mit einem Schädel-Hirn-Trauma in Kliniken gebracht werden.

Bad Tölz-Wolfratshausen – Bei Kaiserwetter schwangen sich am Wochenende Hunderte auf ihre Fahrräder – für einige von ihnen nahm der Ausflug ein sehr schmerzhaftes Ende. So fuhr am Samstag gegen 11 Uhr ein 21-Jähriger aus München mit seinem Rennrad auf dem Radweg von Egling kommend in Richtung Wolfratshausen. Nach dem Golfplatz Riedhof „kam der junge Mann alleinbeteiligt aus unbekannten Gründen zu Sturz“, berichtet Polizeihauptkommissar Christian Fricke. Bei dem Sturz erlitt der 21-Jährige ein Schädel-Hirn-Trauma und eine Rippenfraktur. Der Rettungsdienst brachte den 21-Jährigen nach der Erstversorgung in ein Krankenhaus.

Die Schattenseite des Sonnen-Wochenendes: Mehrere Radfahrer bei Unfällen schwer verletzt

Ein weiterer Unfall mit einem Fahrradfahrer ereignete sich am Samstagnachmittag gegen 15.45 Uhr. Ein 75-Jähriger war mit seinem Rennrad unterwegs auf dem Radweg von Beuerberg kommend in Richtung Penzberg. Auf Höhe Winkl wollte er nach rechts abbiegen – und stürzte aus unbekanntem Grund. „Auch der 75-Jährige erlitt ein Schädel-Hirn-Trauma“, so Fricke, sowie eine Knieverletzung. Der Rettungsdienst brachte das Unfallopfer in die Kreisklinik Wolfratshausen.

Drei Stunden später, gegen 18.45 Uhr, kam’s zum nächsten Unfall: Eine Wolfratshauserin (39) radelte am Isarspitz im Ortsteil Weidach in Richtung Fußballplatz. Laut Polizeibericht kam der Frau auf der Strecke ein weißer Pkw entgegen. Die 39-Jährige wich dem Fahrzeug aus, geriet dabei aufs Bankett und stürzte. Dabei brach sich die Frau einen Finger. Der Autofahrer fuhr unbeirrt weiter. Hauptkommissar Fricke: „Der Pkw war besetzt mit zwei älteren Männern.“ Zeugen des Geschehens werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Wolfratshausen unter der Telefonnummer 0 81 71/4 21 10 zu melden.

Nach schwerem Unfall Rettungshubschrauber im Einsatz

Schwere Verletzungen erlitt am Samstagabend gegen 18.30 Uhr ein Mann aus Berlin. Der 31-jährige Rennradfahrer war auf dem Radweg neben der Staatsstraße 2070 von Egling in Richtung Wolfratshausen unterwegs. „Etwa auf Höhe der Einmündung Am Kreuzacker kam er aus unklarer Ursache alleinbeteiligt mit seinem Fahrrad zu Sturz“, berichtet die Geretsrieder Polizei. Der Berliner, der einen Helm trug, wurde bei dem Aufprall auf dem Asphalt so schwer verletzt, dass er nach der Erstversorgung mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen werden musste.

Heimweg endet für Alkoholsünder in Geretsried sehr schmerzhaft

Mit rund einem Promille Alkohol im Blut schwang sich in der Nacht auf Sonntag ein Geretsrieder auf sein Rad. Der Heimweg des 61-Jährigen auf der parallel zur B11 verlaufenden Radstrecke endete gegen 0.45 Uhr laut Polizeibericht an der Unterführung auf Höhe der Einmündung zur Jahnstraße: Der Geretsrieder stürzte und zog sich mittelschwere Verletzungen zu. Der Rettungsdienst transportierte ihn in ein Krankenhaus, dort musste er sich auch einer Blutentnahme unterziehen. Der 61-Jährige wird sich wegen Trunkenheit im Verkehr verantworten müssen. (cce)

