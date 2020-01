Blaulicht, Sex und Promis

Zwar halten viele Leser noch immer gerne die Nachrichten und Geschichten aus ihrer Heimat in gedruckter Form in Händen. Doch der Münchner Merkur lockt täglich tausende von Usern auf sein kostenfreies Online-Portal. Dort liefen diese Storys im Vorjahr am besten.

Wolfratshausen– Die Zeiten, in denen sich das, was in der Welt passiert, hauptsächlich auf Papier gedruckt verbreitet, sind lange vorbei. Viele, vor allem jüngere, Leser greifen sich Nachrichten und Geschichten mittlerweile via Smartphone, Tablet oder PC ab. Dementsprechend haben sich der Münchner Merkur und seine Lokalzeitungen aufgestellt: Sie bieten – kostenlos – ein großes Online-Portal.

+ Bewegte viele Leser: der tragische Tod eines Afghanen auf der B11. © Archiv

Seitenzugriffe, Klicks auf Verlinkungen – natürlich erfasst die Technik vieles in einer Statistik. Aus diesem Grund ist es ein Leichtes, jene Geschichten herauszupicken, die im Verbreitungsgebiet von Isar-Loisachbote und Geretsrieder Merkur heuer zwischen dem 1. Januar und dem 22. Dezember die Leser online am meisten interessierten beziehungsweise berührten.

Obwohl erst vor wenigen Tagen geschehen, liegt unsere laufende Berichterstattung über den tragischen Tod eines 21-jährigen Afghanen mit weitem Abstand auf Rang eins. Am Abend des 17. Dezember, ein Dienstag, hatte ein zunächst flüchtiger Autofahrer den jungen Mann auf der B11 bei Farchet mit seinem Wagen erfasst und tödlich verletzt. Mittlerweile ermittelte die Polizei den mutmaßlichen Unfallfahrer. 411 000 Besucher lockte dieses Thema innerhalb von nicht einmal einer Woche auf unsere Seite.

+ Ein Abenteuer, das viele mitriss: Frank Irnichs Besteigung des Kangchendzönga. © Archiv

An zweiter Stelle platzierte sich ein nicht minder tragisches Ereignis: Über das Schicksal der vierköpfigen Familie Inselkammer, die im August bei einem Hubschrauberabsturz auf Mallorca ums Leben kam, lasen 215 000 Menschen auf unserem Portal. Dicht dahinter folgen mit 201 000 Besuchern die Berichte über den unheimlichen Mann mit der Sturmhaube, der im Oktober und November mehrfach S-Bahn-Passagiere auf der Linie S7 erschreckte.

192 000 Besucher auf unserer Seite wollten mehr über Christian Lutz erfahren. Der Ickinger, Gründer des Kreisverbands DER PARTEI, starb im Juli nur 32-jährig beim Absturz eines Kleinflugzeugs in Bruchsal.

Wie man sieht, dominieren bislang die sogenannten Blaulichtthemen. Auf Rang fünf unserer Online-Charts erst folgt eine Sex-and-crime-Geschichte über das Areal in den Isarauen zwischen Wolfratshausen und Ascholding, das lange als „Schnacksel-Treff“ verschrien war – bis die Polizei ihre Kontrollen dort verstärkte. 182 000 Besucher holte die von Dominik Stallein recherchierte Story auf unserer Seite.

Viele neugierig machte im November die Geschichte von Sabine Hermsdorf-Hiss. Die Kollegin schrieb über ein Eglinger Paar, das seiner Tochter den Disney-Namen Pocahontas gab – 163 000 Besucher tummelten sich genau deshalb auf unserem Onlineportal.

Auch Promis ziehen: Auf Rang sieben platzierte sich die Hochzeit von Simone Ballack, Ex-Frau des früheren Fußballnationalspielers Michael Ballack. Sie heiratete im Mai in Wolfratshausen ihre Jugendliebe Andreas Mecky. 140 000 Menschen lasen darüber bei uns online.

Nach drei weiteren Blaulicht-Komplexen – ein brennender Streifenwagen in Wolfratshausen (130 000 Besucher), der Polizei-Ticker (116 000) und der SEK-Einsatz in Farchet (107 000, dort hatte im Juli ein 20-Jähriger seine Mutter massiv bedroht) – folgt auf dem elften Platz mit 87 000 Besuchern unser Bericht über den Ausfall von Internet und Telefon in Ascholding, verursacht durch das Isar-Hochwasser.

Und schließlich beschäftigte auch die Besteigung des Kangchendzönga, dritthöchster Berg der Erde, durch Frank Irnich die Menschen. Der in Geretsried arbeitende Bad Heilbrunner durchlitt nach seinem erfolgreichen Gipfelvorstoß auf dem Weg hinunter ins Basislager Höllenqualen. Halb erfroren und blind brachte sich Irnich in Sicherheit. Darüber wollten 80 000 Leser online auf unserer Seite lesen.

