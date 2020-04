Diese sechs Mandatsträger verlassen den Wolfratshauser Stadtrat

Anfang Mai trifft sich der neu gewählte Wolfratshauser Stadtrat zu seiner konstituierenden Sitzung. Sechs bekannte Gesichter werden in dem Gremium fehlen.

Wolfratshausen – Markus Höft, Walter Daffner und Kathrin Kugler (alle Bürgervereinigung) sowie Claudia Drexl-Weile und Renate Tilke (CSU) erhielten bei der Kommunalwahl nicht genügend Wählerstimmen. Roswitha Beyer von der SPD war nicht mehr zur Wahl angetreten.

18 Jahre sind genug

„Ich habe für mich entschieden, dass es jetzt genug ist“, sagt Roswitha Beyer im Gespräch mit unserer Zeitung. Nach 18 Jahren in der Stadtpolitik „habe ich gerade in den letzten Monaten eine Erschöpfung gespürt“. Fraktions-, Ausschuss- und Ratssitzungen, dazu die viele Informationsarbeit zuhause machten sich bei der langjährigen SPD-Vorsitzenden bemerkbar. Trotzdem: „Ich habe die Arbeit immer mit viel Freude gemacht und würde mich sofort wieder dafür entscheiden“, sagt Beyer. In den vergangenen Jahren habe sie „viele Menschen kennengelernt, die mir wertvoll sind“. Die 69-Jährige wollte, wie sie sagt, mit ihrem Rückzug für jüngere Kräfte den Weg frei machen. „Die sind jetzt dran, mit fast 70 Jahren muss ich das nicht mehr machen.“

Jüngere Stadtratsmitglieder gab es bereits in der zu Ende gehenden Amtsperiode. Kathrin Kugler (30) und Claudia Drexl-Weile (32) schafften den Sprung ins Gremium jedoch nicht erneut. Für CSU-Rätin Drexl-Weile ein normaler demokratischer Prozess: „Die Wähler wollten das, und das ist jetzt eben so.“ Die Arbeit im Rat „hat mir wirklich viel Spaß gemacht“. Drexl-Weile blickt zufrieden zurück: „Ich konnte ein paar Sachen umsetzen, die ich mir vorgenommen habe, und ich habe in den sechs Jahren viel gelernt.“

Auch Kathrin Kugler bezeichnet die vergangenen Jahre als „sehr spannende und schöne Zeit“. Sie hätte diese zwar gerne fortgesetzt, war aber nicht allzu überrascht, dass es für den erneuten Einzug nicht gereicht hat. „Im letzten Jahr war ich nicht mehr so sehr präsent“, sagt sie selbstkritisch. Mit der Geburt ihrer ersten Tochter fehlte die Zeit, um viele Projekte anzustoßen. Der Politik möchte die 30-Jährige auch außerhalb des Stadtrates treu bleiben. „Und ich kann mich wieder verstärkt meinem eigentlichen Hobby, der Feuerwehr, widmen.“

Mit dem Wohnmobil durch Europa

Deutlich mehr Zeit für andere Dinge hat künftig auch Walter Daffner von der Bürgervereinigung. Zusammen mit seiner Frau möchte er diese mit Reiseerlebnissen füllen: „Wir wollen mit unserem Wohnmobil einmal quer durch Europa reisen, sobald es wieder möglich ist.“ Überraschend kam das Aus als Stadtrat für den Rentner nicht. „Ich wollte bewusst auf den hintersten Listenplatz, hatte also überhaupt keine Probleme damit, nicht noch einmal in den Stadtrat zu kommen.“ Immerhin: Sechs Bewerber konnte Daffner bei der Wahl noch überholen.

In die andere Richtung ging es für Fraktionskollege Markus Höft. Als Listenfünfter schaffte er es nicht in die sechsköpfige Fraktion der Bürgervereinigung. „Damit hatte ich fast schon gerechnet“, sagt er heute. „Bei einigen Bewerbern, die hinter mir auf der Liste waren, habe ich gewusst, dass sie viele Stimmen bekommen würden.“ Höft nimmt das Ende seiner Stadtrats-Laufbahn sportlich: „Meine Frau meinte zu mir: ‚So schlimm ist es nicht, dann haben wir mehr Zeit füreinander’. So sehe ich das auch.“ Auch für die Pflege seiner Mutter bleibt Höft nun mehr Zeit. Bei Versammlungen der Bürgervereinigung, der er seit 25 Jahren angehört, wolle er sich weiter politisch einbringen. „Langweilig wird mir sicher nicht.“

Renate Tilke, scheidende CSU-Stadträtin, sieht nach 24 Jahren Stadtratsmandat und 30 Jahren Parteimitgliedschaft die Zeit „für junge, dynamische Menschen mit viel Kraft und Power“ gekommen, sich für die Stadt zu engagieren. Insofern sieht sie der Zukunft von Wolfratshausen optimistisch entgegen: „Ich glaube, dass einiges in Bewegung ist, gerade in der Altstadt.“

Auch lesenswert: „Hubert ohne Staller“: Kulisse der ARD-Kultserie abgerissen

Über ihr eigenes Ausscheiden nach einer „langen, sehr schönen Zeit“ ist Tilke „nicht todunglücklich“, wie sie sagt. „Ich bleibe positiv und glaube, dass es auch mit dem neuen Stadtrat gut für Wolfratshausen weiter geht.“

Dominik Stallein

Auch interessant:

Am Isardamm: Radweg droht abzurutschen

Die Umgestaltung des Wolfratshauser Markts geht weiter