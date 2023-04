DJK Waldram in Sektlaune: Der Verein hat einen neuen Vorsitzenden gefunden

Freuten sich in der Hauptversammlung über Urkunden: (v. li.): die geehrten DJK-Mitglieder Walter Kresta, Günther Mücke, Stefan Neubauer sowie Gerhard Schöpf. © Peter Herrmann

Seit November vergangenen Jahres war die DJK Waldram wie berichtet führungslos. Nun haben die Mitglieder Peter Kunzmann zum neuen Vorsitzenden gewählt.

Waldram – Im vergangenen November stellte Robert Linder nach dreijähriger Tätigkeit in der Jahresversammlung sein Amt als Vorsitzender der DJK Waldram zur Verfügung. Bis sich ein Nachfolger fand, dauerte es genau fünf Monate. Der neue Boss Peter Kunzmann bezeichnete sich am Freitag nach seiner einstimmigen Wahl als „Waldramer Urgestein“. „Früher musste der neugewählte Vorsitzende zum Einstand einen Handstand auf dem Tisch machen“, scherzte der 68-Jährige.

Auf diese sportliche Übung verzichtete Kunzmann zwar. Tosenden Beifall gab’s im voll besetzten Vereinsheim dennoch für den ehemaligen Fußballabteilungsleiter, der sich zu seinem Glück überreden lassen hatte und sich als einziger Kandidat der Wahl zum Ersten Vorsitzenden stellte. Unterstützung erfährt Kunzmann vom neuen stellvertretenden Vorsitzenden René Freiseisen, Schatzmeister Hermann Loder und Schriftführerin Myriam Partisch. Die Kasse prüfen weiterhin Karin Bauer und Dr. Jörg Obenauf.

Gute Nachrichten: Mitgliederzahl stieg von 901 auf 989

Vor den Wahlen vermeldete Kunzmanns Vorgänger Robert Linder einen erfreulichen Zuwachs. So stieg die Mitgliederzahl von 901 im Vorjahr auf mittlerweile 989. „Die Arbeit des Vorstands ist vergleichbar mit der Geschäftsführung eines Betriebs“, bilanzierte Linder. Zum umfangreichen Aufgabenspektrum gehörten neben der Mitgliederverwaltung das Stellen von Anträgen auf Sportförderung, Verhandlungen über Hallennutzungszeiten und die Anfertigung von Protokollen.

Der neue DJK-Vorstand stieß auf eine glückliche Zukunft an: (v. li.) Schriftführerin Myriam Partisch, Kassenprüferin Karin Bauer, Zweiter Vorsitzender René Freiseisen, Schatzmeister Hermann Loder, Vorsitzender Peter Kunzmann und Kassenprüfer Dr. Jörg Obenauf. © Peter Herrmann

Von den insgesamt neun Abteilungen erlebt vor allem das Kinderturnen einen enormen Zulauf. Hier musste die DJK aufgrund fehlender räumlicher und personeller Kapazitäten sogar einen Aufnahmestopp verhängen. „47 Kinder stehen derzeit auf der Warteliste“, berichtete Abteilungsleiterin Myriam Partisch. Weitaus ruhiger geht es in der Brauchtumsgruppe zu, die laut Walter Dirscherl erst 2024 ein neues Theaterstück aufführen will. Die Tanzsportgruppe umfasst derzeit elf Paare, die aufgrund der Flüchtlingsbelegung in der Farcheter Mehrzweckhalle derzeit in den Kellerräumen der Loisachhalle trainieren dürfen.

Auch wenn die Zusammenarbeit mit der Stadt vielleicht nicht immer einfach war, haben wir immer eine Lösung gefunden.

Gut aufgestellt sind die Waldramer Judosportler, Basketballer, Tennisspieler und Fußballer. Letztere hadern etwas mit dem ausbleibenden sportlichen Erfolg der Ersten Mannschaft, die in der Abstiegsrunde der Kreisliga um den Klassenerhalt bangen muss.

Bürgermeister Klaus Heilinglechner lobte nach den Berichten der Abteilungsleiter die Kooperation mit der DJK. „Auch wenn die Zusammenarbeit mit der Stadt vielleicht nicht immer einfach war, haben wir immer eine Lösung gefunden“, erklärte er. Der Rathauschef rechnet damit, dass die Mehrzweckhalle in Farchet voraussichtlich noch bis Ende des Jahres von Flüchtlingen aus der Ukraine belegt sein wird und danach wieder für den Sport genutzt werden kann.

Am Ende ehrte Robert Linder die langjährigen DJK-Mitglieder Gerhard Schöpf (60 Jahre im Verein), Günther Mücke, Walter Kresta (jeweils 50 Jahre) und Stefan Neubauer (40 Jahre). (Peter Herrmann)

