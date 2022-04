„Was ich im Herzen habe, bleibt mir“: Dominik Halamek über die Corona-Zeit und sein neues Projekt

Von: Andrea Weber

Teilen

„Circus of Fantasy“ heißt das Varieté-Programm, mit dem der Choreograf, Artist und Tänzer Dominik Halamek im April zweimal in der Loisachhalle gastiert. © Sabine Hermsdorf-Hiss

Künstler wie Dominik Halamek hatten es in der Corona-Zeit extrem schwer. Der Waldramer geht daraus gestärkt mit der Show „Circus of Fantasy“ hervor.

Wolfratshausen – Erst die Corona-Pandemie, jetzt Krieg – Künstler haben es nicht leicht in diesen Zeiten, und es scheint nicht besser zu werden. Aber schwierige Phasen im Leben können auch Chancen sein. Die Zeit des Stillstands und des Auftrittsverbots in der Kulturszene hat Dominik Halamek genutzt, um sich klar zu werden, was er im Leben will. Unsere Mitarbeiterin Andrea Weber traf sich kürzlich mit dem Wolfratshauser Choreografen, Artisten und Tänzer im Landhauscafé. Das Gespräch war eine Standortbestimmung und ein Blick in die Zukunft.

Herr Halamek, künstlerisch kreative Arbeit braucht Ausdauer, Kraft und hohe Motivation. Wie motivieren Sie sich, um weiterzumachen?

Dominik Halamek: Es gab Momente, in denen ich darüber nachgedacht habe, ob es gesünder wäre, sich längerfristig einen anderen Job zu suchen. Aber ich sage es kurz und knapp: Ich kann nicht anders.

Konnten Sie die Zeit des Auftrittsverbots sinnvoll nutzen?

Dominik Halamek, Tänzer, Choreograf und Artist. © Archiv

Halamek: Den ersten Lockdown habe ich genutzt, um alles, was liegen geblieben war, aufzuarbeiten. Im zweiten Lockdown, der über acht Monate ging und in dem alles, was ich liebe, verboten war, wurde es schwieriger. Ich durfte mein Tanzstudio nicht betreiben und kein Theater spielen. Ich kann hart arbeiten, wenn ich dafür unmittelbar Resultate sehe. Als das fehlte, war es hart.

Lesen Sie auch: Dominik Halameks Weltrekord im Abseilen

Haben Sie resigniert?

Halamek: Nein, im Gegenteil: Ich spürte, dass ich für mein Leben kämpfen werde. Mir wurde klar, was ich möchte und was mich ausmacht.

Was möchten Sie denn?

Halamek: Kreativ sein und das mit anderen teilen. Ich war nie profitorientiert. Mir aber ist bewusster denn je, dass es nicht darum geht, Geld zu besitzen, sondern um das, was man damit tun kann. Ich wünsche mir, dass ich von dem, was ich liebe, leben kann.

Sie waren kürzlich in Las Vegas. Hätten Sie dort einen Job bekommen, hätten Sie reich werden können. Warum sind Sie wieder zurück?

Halamek: Reich wird in Las Vegas kaum ein Kreativer. Dort bist du austauschbar. Man wird geschminkt, und kein Mensch im Publikum weiß, wer hinter der Maske steckt. Ich habe einige Treffen mit einflussreichen Menschen gehabt. Las Vegas ist sicher eine Superlative der Showbranche, aber will man das? Mir war klar, dass ich vieles in meinem Leben richtig gemacht habe, mich vor allem unendlich auf daheim und auf die Auftritte in der Loisachhalle freue.

Bald ist es soweit. Wir sehen Sie im „Circus of Fantasy“. Ein großes Varieté aus Tanz, Musik und Akrobatik. Das haben Sie ganz alleine auf die Beine gestellt.

Halamek: Das ist mein Baby, das bin ich. Von mir stammen die Idee, der Name und vor allem die Philosophie. Ich glaube an ein Miteinander ohne klassische Hierarchie. Ich bin nicht der Chef, höchstens der Verantwortliche. Bei uns im Team verdienen alle gleich, ob Solist oder Ensemble-Mitglied. Fairness und Respekt gegenüber allen Menschen ist mir das Wichtigste – auch gegenüber Künstlern aus der Ukraine, Schweden, Russland, Österreich, und von sonst wo her auf der Welt.

Sie schauen nicht weg, sondern tun, was Sie können. Sie helfen zum Beispiel immer noch in der Corona-Teststation in Geretsried. Jetzt helfen Sie Menschen aus dem Kriegsgebiet.

Halamek: Soweit es mir möglich ist. Wir haben dem Papa einer meiner besten Freundinnen geholfen, aus dem Kriegsgebiet rauszukommen. Ruf mich an, habe ich ihr gesagt, wenn ich ihn irgendwo abholen kann, er Geld für Flug, Zahnbürste oder Medikamente braucht. Ich nutze meinen Social-Media-Account, um auf die Fluchthilfe aufmerksam zu machen und um Spenden zu bitten. Die Fliehenden haben ja meist nur noch einen Koffer voll.

Alle Nachrichten aus Wolfratshausen lesen Sie hier.

Ihr Blick in die Zukunft: Herrscht Zuversicht oder Resignation?

Halamek: Zuversicht, weil es einen Grund hat, dass die Dinge so sind, wie sie sind. Und ich weiß, dass das, was ich im Herzen habe, mir bleibt.

Info:

Dominik Halameks großes Varieté „Circus of Fantasy“ wird am Freitag, 8. April, um 15 Uhr und um 20 Uhr sowie am Samstag, 9. April, um 20 Uhr in der Loisachhalle aufgeführt. Karten gibt es unter www.circusoffantasy.de.

Unser Wolfratshausen-Geretsried-Newsletter informiert Sie regelmäßig über alle wichtigen Geschichten aus Ihrer Region. Melden Sie sich hier an.