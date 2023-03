Dutzende Polizeibeamte im Einsatz: Razzia auf Großbaustelle in Oberbayern

Von: Carl-Christian Eick

„Durch Beamte der Grenzpolizeiinspektion Murnau wird derzeit ein größerer Baustellenkomplex im Ortsgebiet von Wolfratshauen überprüft“, so der Einsatzleiter, Polizeihauptkommissar Tobias Neuner. © Sabine Hermsdorf-Hiss

Polizeibeamte haben eine Großbaustelle in der Stadt Wolfratshausen am Freitagmorgen abgeriegelt. Es läuft eine Kontrollaktion mit Blick auf illegale Beschäftigung.

Wolfratshausen – Mitarbeiter des Hauptzollamts, unterstützt durch Beamte der Polizeiinspektion Wolfratshausen, Kräften der Bereitschaftspolizei sowie des sogenannten Einsatzzuges Weilheim haben am Freitagmorgen gegen 10 Uhr die Baustelle auf dem ehemaligen Kraft-Areal an der Sauerlacher Straße in Wolfratshausen abgeriegelt. Federführend bei dem Einsatz ist die Grenzpolizei Murnau, sagte Alexander Huber, Pressesprecher des Polizeipräsidiums Oberbayern Süd in Rosenheim, auf Anfrage unserer Zeitung.

Hintergrund der Kontrolle ist unter anderem der der Kampf gegen illegale Beschäftigung in der Baubranche, sprich Schwarzarbeit. Im vergangenen Jahr ermittelte die Finanzkontrolle Schwarzarbeit (FSK) des deutschen Zolls nach eigenen Angaben eine Schadenssumme durch Schwarzarbeit in Höhe von knapp 690 Millionen Euro.

Grenzpolizeiinspektion Murnau ist bei der Razzia federführend

Auf dem rund 11.000 Quadratmeter großen Grundstück östlich des S-Bahnhofs in Wolfratshausen hat die Scherbaum-Gruppe aus Grünwald das Loisachquartier errichtet. Gebaut wurden knapp 120 Mietwohnungen sowie ein Edeka-Markt - noch sind nicht alle Arbeiten auf dem Areal abgeschlossen. Derzeit lässt die Stadt Wolfratshausen an der Sauerlacher Straße eine neue Linksabbiegerspur auf das Gelände des Loisachquartiers anlegen.

Hauptkommissar Tobias Neuner, stellvertretender Leiter der Grenzpolizeiinspektion Murnau, hat angekündigt, noch im Laufe dieses Tages erste Ergebnisse der Überprüfung bekannt geben zu wollen. (cce)

