EagleBurgmann eröffnet Werk in Brasilien

Von: Carl-Christian Eick

Teilen

Zur Feier der Werkseröffnung in Valinhos pflanzten die Ehrengäste mit Dr. Andreas Raps (li.), Chief Executive Officer beim Wolfratshauser Dichtungshersteller EagleBurgmann, einen Feigenbaum. © Tonolli/EagleBurgmann

Das Wolfratshauser Unternehmen EagleBurgmann hat einen weiteren Produktionsstandort eröffnet. In Brasilien befindet sich nun „das neue Flaggschiff“.

Wolfratshausen/Valinhos – Der Dichtungshersteller EagleBurgmann hat im brasilianischen Valinhos, nahe Sao Paulo, einen neuen Produktionsstandort eröffnet. Auf dem rund 12.500 Quadratmeter großen Areal werden nach Angaben des Unternehmens mit Sitz in Wolfratshausen Gleitringdichtungen, Kompensatoren und andere industrielle Dichtungslösungen „für anspruchsvolle Anwendungen hergestellt“. Zudem, so René Heilmann, Director Global Communications & Marketing, „wird in Valinhos die Zentrale von EagleBurgmann do Brasil angesiedelt“.

Wolfratshausen: EagleBurgmann eröffnet „neues Flaggschiff in Südamerika“

Zu den Kunden des Dichtungsherstellers, der im vergangenen Geschäftsjahr einen Umsatz von 823 Millionen Euro erwirtschaftete, zählt laut Heilmann „das Who is Who“ der Öl- und Gasindustrie, der Papier- und der Montanindustrie in Brasilien. „Über 100 Beschäftigte arbeiten in Valinhos künftig an innovativen Dichtungssystemen, die es ganzen Industriezweigen ermöglichen, effizienter und ressourcenschonender zu arbeiten.“

EagleBurgmann ist Teil der deutschen Freudenberg- sowie der japanischen EKK-Gruppe und hat seinen globalen Hauptsitz an der Äußeren Sauerlacher Straße in Wolfratshausen. Die Eröffnung des neuen Werks in Brasilien wurde von Esther Maria Loidl, Chief Human Resources Officer der Freudenberg-Gruppe, und Dr. Andreas Raps, Chief Executive Officer von EagleBurgmann, mit über 200 Gästen gefeiert.

EagleBurgmann achtet bei neuem Werk auf Nachhaltigkeit und Klimaschutz

„Der Standort wurde unter starker Berücksichtigung von Nachhaltigkeit konzipiert und gebaut“, betont Raps. Der neue Produktionsstandort sei „das neue Flaggschiff von EagleBurgmann in Südamerika“. Stichwort Klimaschutz: Laut Raps produziert der Standort seinen kompletten Stromverbrauch über eine eigene Solaranlage. cce

Übrigens: Alles aus der Region gibt‘s auch in unserem regelmäßigen Wolfratshausen-Geretsried-Newsletter.