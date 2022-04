Ehemaliges Isar-Kaufhaus: Investor beantragt für Neubau Nutzungsänderung

Von: Carl-Christian Eick

Das neue Wohn- und Geschäftshaus an der Stelle des ehemaligen Isar-Kaufhauses am Untermarkt in Wolfratshausen nimmt mittlerweile konkrete Formen an. © Thomas Hirschmann

An der Stelle des ehemaligen Isar-Kaufhauses in Wolfratshausen entsteht ein Neubau. Nun beantragt der Investor eine Nutzungsänderung.

Wolfratshausen – Der Abbruch des ehemaligen Isar-Kaufhauses in der Altstadt ist erfolgt, das neue Wohn- und Geschäftshaus an der prominenten Stelle nimmt immer konkretere Formen an. Den Mitgliedern des Bauausschusses des Stadtrats liegt nun allerdings ein Tekturantrag der Untermarkt 7-11 GmbH vor. Der Investor beabsichtigt eine Nutzungsänderung.

Der zehnköpfige Fachausschuss trifft sich am kommenden Mittwoch, 6. April, um 18 Uhr im großen Sitzungssaal des Rathauses. Besagte Nutzungsänderung, die die in Grünwald beheimatete GmbH beantragt, zielt darauf ab, bis dato geplante Wohnungen in zwei Arztpraxen umwandeln zu dürfen. Darüber hinaus haben die Stadträte über ein Mobilitätskonzept im Zusammenhang mit dem Neubau zu befinden.

„Wir liegen im Zeitplan“, sagt Projektleiter Frank Maiberger auf Nachfrage unserer Zeitung. Derzeit gehe er davon aus, dass das Gebäude im Frühjahr 2024 bezogen werden könne. Von Verzögerungen aufgrund von Lieferengpässen, unter denen die Baubranche ächzt, sei die Untermarkt 7-11 GmbH bislang im Großen und Ganzen verschont geblieben. Das sei auch auf den Umstand zurückzuführen, dass das Unternehmen über Möglichkeiten verfüge, Material einzulagern, das die bauausführenden Firmen bereits vorausschauend gekauft hätte.

Wolfratshausen: Investor möchte Arztpraxen statt Wohnungen

Zur beantragten Nutzungsänderung erklärt Maiberger: Zwei Ärzte aus Wolfratshausen seien auf die Untermarkt 7-11 GmbH zugekommen, beide müssten nach eigenen Worten ihre angestammten Räume verlassen. Man sei übereingekommen, im zweiten und dritten Stock des Neubaus am Untermarkt Praxen einzurichten – sofern die Stadträte das billigen. „Vier Wohnungen“, so der Projektleiter, würden es aufgrund der Nutzungsänderung weniger, es blieben im zweiten und dritten Geschoss noch sechs Stück. In den Augen des Investors könnte es zu einer Win-Win-Situation kommen. Maiberger räumt ein, dass die besagten vier Wohnungen auf der nordöstlichen Gebäudeseite, allesamt zur Bundesstraße ausgerichtet, „nur einen übersichtlichen Charme hätten“. Dies sei nicht zuletzt der Verschattung durch das hohe Nachbargebäude geschuldet. Die verbleibenden sechs Wohnungen liegen auf der Westseite, am Bergwald. Arztpraxen im Zentrum der Stadt wären ein „innerstädtischer Magnet“, meint Maiberger, und man laufe nicht Gefahr, dass die zwei Mediziner Wolfratshausen den Rücken kehren würden. Argumente, die nun die Mitglieder des Fachgremiums abwägen müssen.

Bauausschuss bekommt Kostenvoranschlag für Feuerwehrgerätehaus

Außerdem steht am Mittwoch auf der Agenda der Bürgervertreter eine Kostenverfolgung, früher Kostenvoranschlag genannt, für die beschlossene Erweiterung und Modernisierung des Feuerwehrgerätehauses im Ortsteil Weidach. Bislang sind für die Maßnahmen 2,6 Millionen Euro zur Verfügung gestellt. Objektplaner ist der Bauingenieur Robert Buxbaum, der Kommandant der Weidacher Wehr. In der jüngsten Sitzung des Bauausschusses stieß Buxbaums Angebot, dass die Freiwilligen bereit seien, sich mit umfangreichen Eigenleistungen in das Projekt einzubringen, wie berichtet auf große Anerkennung und höchsten Respekt der Kommunalpolitiker. Am kommenden Mittwoch sollen zahlreiche Arbeiten an Fachfirmen vergeben werden, unter anderem die Gewerke Zimmerer, Baumeister, Elektro- und Lüftungsarbeiten.

Wolfratshausen: Wiederauflage der „Eiszeit“ an der alten Floßlände?

24 Stunden später, am Donnerstag um 18 Uhr, treffen sich die Mitglieder des Kulturausschusses des Stadtrats zu einer öffentlichen Sitzung im Rathaus. Auf die Tagesordnung hat Vize-Bürgermeister Eibl den „Rückblick Eiszeit und Wiederauflage für Winter 2022/2023“ gesetzt. Schon Ende Januar hatte Dritte Bürgermeisterin Annette Heinloth (Grüne) dem Ausschuss erste Zahlen zur „Eiszeit“ 2021/2022 an der alten Floßlände präsentiert: Insgesamt flitzten 5287 Schlittschuhläufer über die künstliche Eisfläche, darunter 1275 Erwachsene. Coronabedingt, erklärte Heinloth, brach die Besucherzahl im Vergleich zu den Vorjahren ein. Im Winter 2020/2021 musste die Stadt das Freiluftvergnügen aufgrund der Corona-Pandemie komplett absagen. (cce)

