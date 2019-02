Ehepaar Montagni feiert Goldene Hochzeit

50 Jahre sind Gertraud und Franco Montagni aus Wolfratshausen verheiratet. Ihr ganzer Stolz ist der kleine Antonio: ihr Urenkel.

Wolfratshausen – „Die Zeit verging so schnell, vor allem mit unseren sieben Enkeln“, sagt der 77-Jährige Franco am Tag ihrer Goldenen Hochzeit. „Die sind alles für uns“, ergänzt seine Frau Gertraud (80). Unzählige Fotos der zwei Söhne und der Enkelkinder zieren das Wohnzimmer. Die Montagnis sind richtige Familienmenschen, das sieht man. Seit Kurzem gibt es auch einen Urenkel: Der kleine Antonio ist der ganze Stolz des Ehepaars.

+ Blumen vom Bürgermeister: Klaus Heilinglechner (re. ) gratulierte Gertraud und Franco Montagni. © Sabine Hermsdorf-Hiss Gertraud Montagni ist gebürtige Münchnerin. Mit 20 Jahren zog es die gelernte Dekorateurin nach Starnberg. Dort arbeitete sie als Wirtin in der Schmankerlstube und lernte ihren späteren Mann kennen. „Franco war ein Gast und kam immer wieder.“ Natürlich wegen der Wirtin. Den Norditaliener selbst hatte es in den 1960er Jahren nach Deutschland verschlagen. Er arbeitete zuerst als Kellner in Starnberg und später als Installateur, etwa in Baierbrunn und Schäftlarn. Doch die Gastronomie ließ die Montagnis nicht los. Sie brachte die vierköpfige Familie schließlich nach Wolfratshausen: In den 1970er Jahren führte das Ehepaar dort für zwei Jahre die Gaststätte Glashütte.

Auch Italien ist eine gemeinsame Leidenschaft. Bevor die Kinder in die Schule gingen, fuhr das Ehepaar mehrmals im Jahr in die Heimat des 77-Jährigen an den Gardasee. Außerdem haben beide Söhne, Angelo und Enrico, sowie fast alle Enkel und der Urenkel italienische Vornamen. Die Herkunft des Gatten macht sich ebenfalls in der Küche bemerkbar: „Wir kochen gern gemeinsam, am allerliebsten Italienisch“, erzählt seine Frau. Für ein Familienessen zur Feier des Tages hatte ihr Mann eine Lasagne vorbereitet.

„Meine Eltern haben eine richtige Bilderbuchehe geführt. Schon als kleines Mädchen hab’ ich mir gesagt: Das muss bei mir auch mal so sein“, erzählt Gertraud Montagni. Das ist ihr gelungen: Heute ist der eigene Nachwuchs stolz darauf, dass die Eltern schon so lange zusammen sind.

