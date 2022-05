Ehepaar stürzt mit Pkw in die Tiefe: Das sagt der Verkehrsexperte der Polizei

Von: Carl-Christian Eick

Teilen

Acht Meter stürzte der Hyundai eines Ehepaars aus dem Raum Geretsried am Wolfratshauser Berg am Sonntagmorgen in die Tiefe. © Hermsdorf-Hiss

Einen Tag nach dem schwerem Unfall am Wolfratshauser Berg herrscht noch Rätselraten. Wie konnte es dazu kommen?

Wolfratshausen – Aus welchem Grund verlor ein 69-jähriger Autofahrer am Sonntagmorgen die Gewalt über seinen Hyundai, der in der Folge von der B 11 abkam und am Wolfratshauser Berg rund acht Meter in die Tiefe stürzte? Diese Frage kann Markus Sager, Pressesprecher der Polizeiinspektion Wolfratshausen, noch nicht beantworten. „Die Ermittlungen laufen“, so der Hauptkommissar am Montag auf Nachfrage. Sein Kollege, der Verkehrsspezialist Tony Lechner, stellt allerdings fest: „Der Baustellenbereich am Wolfratshauser Berg ist gefahrlos zu passieren.“

Ehepaar stürzt mit Pkw in die Tiefe: Das sagt der Verkehrsexperte der Wolfratshauser Polizei

Wie berichtet waren der 69-Jährige und seine Ehefrau (60) von Wolfratshausen in Richtung Icking unterwegs – das heißt, bergauf. Nach einer scharfen Kehre geriet der Mini-Van im Baustellenbereich nach rechts von der Fahrbahn ab, durchbrach eine Holzabsperrung und stürzte etwa acht Meter tief auf den darunter verlaufenden Abschnitt der B 11. Beide Pkw-Insassen erlitten bei dem Aufprall jeweils schwere Verletzungen. Aktuelle Erkenntnisse zu ihrem Gesundheitszustand lagen der Polizei am Montag nicht vor.

Wolfratshauser Berg: Im Baustellenbereich gilt Tempo 30

„Wir bedauern den schweren Unfall am Wolfratshauser Berg“, sagt Martin Herda, für den Landkreis Bad Tölz-Wolfratshausen zuständiger Abteilungsleiter am Staatlichen Bauamt Weilheim. Die Behörde lässt wie berichtet derzeit eine rund 50 Meter lange Betonankerwand entlang der Serpentinen-Strecke errichten. „Das dient der Sicherung der Bundesstraße im steilen Gelände.“ Herda betont, dass die Baustelle entsprechend „der Richtlinien für die Sicherung von Arbeitsstellen“ abgesichert sei. Der Verkehr darf auf der bergseitigen Fahrspur mit maximal Tempo 30 rollen. Das bestätigt Hauptkommissar Lechner: Das Straßenbauamt habe in der von ihr selbst erlassenen verkehrsrechtlichen Anordnung bestimmt, dass die Geschwindigkeit von 50 auf 30 km/h gedrosselt wird. „Damit hat der Baustellenbereich Innerorts-Charakter“, erklärt der Polizeibeamte.

Mini-Van des Ehepaars durchbrach im Baustellenbereich Holzabsperrung

Zur Holzabsperrung, die der Mini-Van durchbrach, stellt Herda gegenüber unserer Zeitung fest: „Der Holzzaun auf der Stützwand dient rein dem Absturzschutz der Bauarbeiter während ihrer Tätigkeit in unmittelbarer Nähe zur Stützwand.“ Auch diesen Satz unterstreicht der Verkehrsexperte der Wolfratshauser Polizei.

Alle Nachrichten aus Wolfratshausen lesen Sie hier.

Dass im Baustellenbereich das Tempolimit wie vorgeschrieben ausgeschildert ist, davon hat sich laut Lechner die Straßenmeisterei Wolfratshausen bei Kontrollfahrten überzeugt. Nach bisherigen Erkenntnissen schließt die Polizei aber aus, dass der 69-Jährige am Sonntag im Morgengrauen zu schnell fuhr. Auch Alkohol sei nicht im Spiel gewesen. (cce)

Wolfratshausen-Geretsried-Newsletter: Alles aus Ihrer Region! Unser Wolfratshausen-Geretsried-Newsletter informiert Sie regelmäßig über alle wichtigen Geschichten aus der Region – inklusive aller Neuigkeiten zur Corona-Krise in Ihrer Gemeinde. Melden Sie sich hier an.