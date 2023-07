Völlig losgelöst: Das Flussfestival-Publikum erwies sich beim Django-3000-Konzert am Samstagabend in Wolfratshausen erwartungsgemäß als tanzwütig.

Flussfestival in Wolfratshausen

Beim Flussfestival in Wolfratshausen gehörte die schwimmende Bühne auf der Loisach am Samstagabend Django 3000. Die vier Babos aus dem Chiemgau brachten die alte Floßlände zum Beben.

Wolfratshausen – Nur Stehplätze: Auf diesen nicht ganz ernst gemeinten Hinweis beim Ticket-Verkauf für das Flussfestival-Konzert der vier Babos aus dem Chiemgau reagiert der gemeine Gypsy-Sound-Fan mit einem müden Lächeln. Ist doch logo! Sitzen, wenn Django 3000 rockt? Wäre ein netter Versuch, wird aber selbst dem übellaunigsten Partymuffel nicht gelingen. Also hinstellen und den freundlichen Appell des bärtigen Frontmanns Kamil Müller beherzigen: Reiss dei Hemad auf und danz di frei! 100 Minuten lang. Um sich tags darauf fröhlich zum Muskelkater zu bekennen.

Ein Balkan-Beat-Gewitter: Diese vier Babos bringen Wolfratshausen zum Beben

„Wuid und laut“: Der Song, 2013 aufs Album „Hopaaa!“ gepresst, fasst das Flussfestival-Konzert mit drei Worten zusammen. Kamil Müller (Gesang und Gitarre), Florian R. Starflinger (Geige, Gitarre, Gesang), Schlagzeuger Jojo Vogt und Korbinian Kugler am Kontrabass können zwar auch auf leisen Sohlen („zum Durchschnaufa“) daher kommen. Doch das Publikum giert am Samstagabend nach „Heidi“, lechzt nach dem „Gruaß ans oide Lem“.

Der Funke springt sofort von der schwimmenden Bühne auf der Loisach aufs Flussufer über. Die alte Floßlände brennt lichterloh, die Stimmung kocht, das Django-Quartett befeuert mit einem Balkan-Beat-Gewitter ein Lebensgefühl. „Es fühlt sich jetzt schon an wie bei der Zugabe“, meint Müller nach dem Aufgalopp („Neis Lem“) mit einem breiten Grinsen.

+ „Hopaaa!“ (v. li.) Korbinian Kugler (Kontrabass), Florian R. Starflinger (Geige, Gitarre, Gesang), Schlagzeuger Jojo Vogt und Kamil Müller (Gesang, Gitarre) ließen bei ihrem Flussfestival-Auftritt die alte Floßlände in Wolfratshausen beben. © Sabine Hermsdorf-Hiss

Als Starflinger seiner Geige die ersten Töne der wuiden, weiden Welt entlockt, ist Schluss mit lustig. Das Opera Tent ist quasi leer, das Publikum – darunter Bürgermeister Klaus Heilinglechner, Kulturmanager Andreas Kutter und seine Vorgängerin Marlene Schretzenmaier – feiert die Djangos und sich selbst unmittelbar vor der Bühne. Der Schweiß fließt in Strömen. Wurscht. „Somma is’, wenn’d Heidi kimmt und de Leid zum Dazn bringt.“

„Alibabo“ ist ein ausgemachtes Diskotier - und das Publikum ist textfest

Zu Heidi hat sich auf dem aktuellen Album der Djangos „Alibabo“ gesellt. Er ist ein ausgewachsenes Diskotier – und die dicke Traube der Tanzwütigen erweist sich als äußerst textfest. Leadsänger Müller hat diebische Freude an der Interaktion: „Nomoi!“, spornt er die dampfende Dancefloor-Gemeinde an – „und nomoi, aber vui lauda!“

Nach 45 Minuten nimmt sich das Quartett mit „Die Zeit“ eben diese, das Publikum kann durchschnaufen. „Kuschelts ein wenig“, empfiehlt Müller. Nun ja. Wegen Kuschelrock ist keiner gekommen. Es folgt „Heidi“, jetzt gibt’s kein Halten mehr.

Wahnsinn! Wer hier heute Abend nicht dabei war, kann das nicht nachvollziehen.

Alles, was die Djangos an diesem lauen Sommerabend in der Loisachstadt fabrizieren, wirkt locker und leicht. Als wäre es ein Kinderspiel, ein Meer aus vielen hundert Körpern hin und her wogen zu lassen. „Einfach nur geil“, stellt eine junge Frau fest, die aus Fürstenfeldbruck angereist ist. Ihr ursprünglich hellblaues T-Shirt ist längst nass-dunkelblau. „Ich bin das erste Mal in Wolfratshausen, jetzt komme ich öfter“, sagt sie nach dem Konzert, dass sie und ihr Mann bei einem frisch gezapften Hellen an dem mit Fackeln illuminierten Flussufer ausklingen lassen. „Mei, ist das schee hier.“

Für alle Flussfestival-Veranstaltungen gibt‘s noch Tickets

Das Fazit von Babo Kamil Müller: „Wahnsinn! Wer hier heute Abend nicht dabei war, kann das nicht nachvollziehen.“ Spricht’s, schenkt der Menge mit seinen drei Companeros noch zwei Zugaben ein – und Schluss. In den Beinen zuckt’s aber noch deutlich länger. Auch in den Ohren klingt das Konzert nach. Wuid und laut. Herrlich. (cce)

Info: Für alle Flussfestival-Veranstaltungen bis einschließlich 22. Juli gibt es noch Tickets. Infos im Internet unter www.flussfestival.wolfratshausen.de

