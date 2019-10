Ein Baumsetzling für Frischvermählte ?

Die CSU hat eine Idee, was man einem jungen Paar zur Hochzeit schenken könnte: einen Baumsetzling. Doch Bürgermeister Klaus Heilinglechner ist skeptisch.

Wolfratshausen– Der schönste Tag im Leben vieler Menschen ist der Hochzeitstag. Der häufig einmalige Moment, in dem man sich mit oder ohne Gottes Hilfe ewige Liebe und Treue schwört, „bis der Tod uns scheidet“, bleibt unvergessen. Ähnliches gilt für die Geschenke, die die Angehörigen, Freunde und Bekannte überreichen. Manches verschwindet umgehend im hintersten Kellerregal, anderes bekommt einen prominenten Platz in der guten Stube.

Was aber sollte die Kommune einem Hochzeitspaar schenken? Eine Antwort auf diese Frage hat die Wolfratshauser CSU ihrer Ansicht nach gefunden. Ursprünglich stammt der Vorschlag vom ehemaligen CSU-Stadtrat Paul Brauner, Stadträtin Claudia Drexl-Weile hat ihn nach eigenen Worten kürzlich Bürgermeister Klaus Heilinglechner (BVW) unterbreitet. „Es ist ein Baumsetzling“, verriet Drexl-Weile in der jüngsten CSU-Veranstaltung im Wirtshaus Flößerei. Mit diesem Präsent könnte die Stadt zwei Fliegen mit einer Klappe schlagen: Zum einen ist es in den Augen der Christsozialen originell „und etwas Bleibendes“, auf der anderen Seite wirke sich ein zusätzliches Bäumchen positiv auf das geschundene Klima aus. Bislang begnügt sich die Stadt Wolfratshausen mit einem Kochbuch als Präsent für Frischvermählte.

Der Rathauschef habe zurückhaltend auf die Idee reagiert, berichtete Drexl-Weile. Klaus Heilinglechner habe kurz und knapp festgestellt, dass es die Entscheidung des Bürgermeisters sei, was dem Brautpaar im Namen der Stadt geschenkt wird – nicht die des Stadtrats. Per E-Mail ließ der Rathauschef Drexl-Weile außerdem wissen, dass er den CSU-Antrag bezüglich der Baumsetzlinge für Hochzeitspaare erhalten habe – und dazu zeitnah öffentlich Stellung nehmen werde. „Wir bleiben aber an der Sache dran“, versprach die Stadträtin ihren Parteifreunden.