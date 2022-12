Wolfratshausen: Ein Caddy für die inklusive Kaffeerösterei Yoanda

Von: Sabine Hermsdorf-Hiss

Teilen

Strahlende Gesichter: (v. li.) Franziska Bock (Yoanda), Andreas Müller (Vorstand VR Bank München Land eG), Korbinian Irmer (Yoanda), Johannes Eigelsreiter (Projektleiter von Yoanda), Severin Ritt (Gewerbekundenberater VR Bank), Annette Heinloth (3. Bürgermeisterin Wolfratshausen) und Florian Ring (Leiter VR Bank München Land-Geschäftsstelle Wolfratshausen). © vr-Bank

Ein neues Fahrzeug hat die inklusive Kaffeerösterei Yoanda aus Wolfratshausen bekommen. Spender ist die VR Bank München-Land.

Wolfratshausen – Seit Juli 2022 ist die Kaffeerösterei am Hans-Urmiller-Ring 23 eine feste Größe in der Loisachstadt, ihre Produkte aus nachhaltigem Anbau sind bei den Kunden beliebt. Das Besondere an dem Unternehmen: Der Verein für berufliche Integration betreibt sie als inklusiven Betrieb. Aktuell arbeiten für die drei Zweckbetriebe – „Yoanda“, der Gartenbau-Betrieb „Hortus“ in Wolfratshausen sowie das Recyclingunternehmen „Ramadama“ in Unterhaching – knapp 80 Mitarbeiter.

Der jüngste Betrieb des Vereins, die Kafferösterei, benötigte ein geräumiges Transportfahrzeug. Waren müssen an die Kunden ausgeliefert werden, bei größeren Veranstaltungen mit dem Café-Mobil „Zwetschge“ muss man schnell für Nachschub sorgen können. Das Fahrzeug soll auch dazu dienen, Mitarbeiter sicher nach Hause zu bringen.

Bank hat mittlerweile 31 Fahrzeuge für die gute Sache übergeben

„Aus diesen Gründen hat sich der Verein an uns gewandt und sich um ein VRmobil beworben“, sagt Peter Wein, Marketing-Leiter der VR Bank München-Land. Seit 2007 vergibt das Unternehmen im Rahmen dieser Aktion Fahrzeuge für den täglichen Einsatz von Hilfsdiensten und anderen unverzichtbaren Einrichtungen in der Region. Mittlerweile hat die regionale Genossenschaftsbank insgesamt 31 Fahrzeuge im Gesamtwert von über 570.000 Euro für die gute Sache in ihrer Heimat übergeben.

Die Bewerbung des Vereins hatte Erfolg: Die Kaffeerösterei freut sich über einen Caddy im Wert von 30.000 Euro. „Er ist absolut wendig und geräumig“, beschreibt Wein die Anschaffung. „Und mit wenigen Handgriffen wird aus dem Fünfsitzer ein Zweisitzer mit großem Laderaum – also ideal für diesen Betrieb.“

sh

Unser Wolfratshausen-Geretsried-Newsletter informiert Sie regelmäßig über alle wichtigen Geschichten aus Ihrer Region. Melden Sie sich hier an.