Wolfratshausen: Ein Druckhaus rüstet sich für die Zukunft - „Produzieren nicht für die Tonne“

Von: Jannis Gogolin

Teilen

Feinarbeit am Prüftisch: Für Markus Kreiter ist das Gewerk des Druckers ein Handwerk, das Genauigkeit, Geschick und kreatives Denken braucht. © Sabine Hermsdorf-Hiss

Markus Kreiter leitet sein Druckhaus in Wolfratshausen in zweiter Generation. Heuer feiert der Betrieb 50-jähriges Bestehen - viel hat sich verändert.

Wolfratshausen – Frisches Papier, unzählige Druckfarben und das Brummen großer Maschinen – die Atmosphäre im Druckhaus von Markus Kreiter an der Pfaffenrieder Straße ist genauso, wie sich ein Laie eine Druckerei vorstellt. Heuer feiert der Betrieb das 50-jährige Bestehen. Und obwohl sich im Laufe der Zeit viel verändert hat – Stichwort Digitalisierung – schaut Kreiter zuversichtlich in die kommenden 50 Jahre.

Wolfratshausen: Ein Druckhaus rüstet sich für die Zukunft - „Produzieren nicht für die Tonne“

„Wir produzieren nicht für die Tonne“, betont Kreiter, Inhaber in zweiter Generation, stolz. Wurfsendungen und Ähnliches kommen daher nicht in seine teils 15 Meter langen Maschinen. „Wir haben uns auf hochwertige Drucksachen spezialisiert. Damit bedienen wir einen Markt, der von der Digitalisierung wenig beeinträchtigt wird.“ Er zeigt auf die Ausstellungsstücke und veranschaulicht sein Tageswerk: Lederhosen-Träger mit per Laserdrucker eingravierten Insignien, ein händisch in Wildleder gebundenes Gotteslob und kompliziert gestanzte, bedruckte und gefalzte Schlüsselkarten für ein bekanntes Münchner 5-Sterne-Hotel – „ein ehrliches und faszinierendes Handwerk“, betont der leidenschaftliche Drucker. „Viele Produkte überdauern Generationen“.

Alle Nachrichten aus Wolfratshausen lesen Sie hier.

Der Weg bis zum jetzigen Stand war ein langer. Vor 50 Jahren errichtete Kreiters Vater Georg nach Abschluss einer Ausbildung zum Schriftsetzer auf dem heimischen Hof in Thanning eine Druckerei. „Die Arbeit lief, die Auftragslage war gut“, erinnert sich der Sohn des Firmengründers. 1978 konnte sein Vater so die Druckerei Schwankl am Obermarkt inklusive Personal übernehmen. 1982 zog die Firma des Vaters in den Neubau an der Pfaffenrieder Straße. Knapp 20 Jahre später übernahm der Junior das Geschäft.

Druckhaus wird 50 - Geschäftsführer blickt in die Zukunft

Heute blickt er vermutlich ebenso selbstbewusst in die Zukunft wie sei Vater im Jahr 1978. Die Corona-Zeit habe er natürlich gespürt, „das haben wir aber ganz gut überstanden“. Jetzt bereiten ihm eher die Materialknappheit sowie Kostensteigerungen Sorgen. Die Auswirkungen halten sich bisher aber in Grenzen. Derweil arbeiten seine 25 Mitarbeiter – 19 davon sind direkt in der Produktion tätig – weiter an einem Auftrag in eigener Sache: eine Kombination aus Chronik und Mitarbeiter-Kochbuch für den Geburtstag seiner Firma.