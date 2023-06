„Ein fairer Kollege, ein echter Demokrat“: Stadtrat nach 26 Amtsjahren aus Gremium verabschiedet

Von: Carl-Christian Eick

Länger als ein Vierteljahrhundert war Fritz Schnaller (re.) Mitglied des Wolfratshauser Stadtrats. Jetzt verabschiedete Bürgermeister Klaus Heilinglechner seinen ehemaligen Stellvertreter aus dem Amt. Der 78-jährige Sozialdemokrat verließ das Gremium auf eigenen Wunsch. © Hans Lippert

Fritz Schnaller (SPD) ist nach 26 Jahren Amtszeit aus dem Wolfratshauser Stadtrat entlassen worden. Der 78-Jährige verlässt das Gremium auf eigenen Wunsch - Nachrückerin ist seine Ehefrau Ingrid Schnaller (49).

Wolfratshausen – Nach 26 Jahren und zehn Tagen hat Stadtrat Fritz Schnaller am Dienstag sein Amt niedergelegt. Das Gremium entsprach seinem Wunsch einstimmig. Er habe sich vorgenommen, „cool und lässig“ zu bleiben, sagte der 78-Jährige mit einem Augenzwinkern. Doch nach knapp 60 Minuten voller Lobesworte und Danksagungen gab der Sozialdemokrat mit brüchiger Stimme zu: „Ich bin überwältigt, ich sehe sie alle hinter einem feuchten Schleier.“

Wie berichtet hatte Schnaller sich zum Rücktritt entschlossen, um ein Zeichen an die Jugend zu richten, nachzurücken. Es sei ihm stets eine große Ehre gewesen, als Stadtrat für das Wohl Wolfratshausens wirken zu dürfen – „vor allem als Zweiter Bürgermeister“. In der Amtszeit 2014 bis 2020 vertrat Schnaller Rathauschef Klaus Heilinglechner (BVW). Inzwischen, so der 78-Jährige, sei er „der lebens- und dienstälteste Stadtrat“. Im Gremium gebe es längst neue Gesichter, er fühle sich mitunter wie „der letzte Mohikaner“. Nach intensiver Selbstreflexion sei er zu dem Schluss gekommen, dass es an der Zeit sei, dem Stadtrat den Rücken zu kehren. Schnaller zitierte Renate Tilke (CSU): „Platz machen, damit die Jungen eine Chance haben.“

Ich empfinde eine Mischung aus Dankbarkeit, Respekt und Wehmut.

Er empfinde „eine Mischung aus Dankbarkeit, Respekt und Wehmut“, sagte Heilinglechner. Schnaller habe stets das Ziel verfolgt, „Wolfratshausen voranzubringen“, nie sei sein Wirken von Egoismus geprägt gewesen. Dafür dankte der Rathauschef dem Ausscheider „im Namen aller Bürgerinnen und Bürger“. Er persönlich habe viel von dem erfahrenen Kommunalpolitiker lernen können, „ich habe mich stets auf Dich verlassen können“, so Heilinglechner zu seinem langjährigen Stellvertreter.

Dritte Bürgermeisterin Annette Heinloth (Grüne) würdigte Schnaller als „fairen Kollegen“, der sich nie „im Klein-Klein verzettelt hat“ und ihr als „echter Demokrat“ in Erinnerung bleibe. Mit einem Lächeln merkte Heinloth, die seit elf Jahren dem Rat angehört, an, dass der Sozialdemokrat häufig „ein wenig staatsmännisch“ auftretend versucht habe, nach kontroversen Debatten einen Konsens herbeizuführen. Nicht selten mit Erfolg. „Fritz stand immer auf der Seite der Vernunft“, so die Dritte Bürgermeisterin. Sie dankte dem 78-Jährigen insbesondere für dessen Engagement für die Aufwertung der Altstadt. Schnaller hatte nach einem Veto des Bundes mit den Landtagsabgeordneten Martin Bachhuber (CSU) und Florian Streibl (FW) ein Bündnis geschmiedet und dem damaligen Bundesverkehrsminister Alexander Dobrindt (CSU) das Zugeständnis abgerungen: In der Altstadt sind feste bauliche Veränderungen möglich – vorausgesetzt, die Marktstraße bleibt eine Bundesstraße.

Stadtrat Praller: Fraktion der Bürgervereinigung Wolfratshausen zieht Hut vor Schnaller

„Die Fraktion der Bürgervereinigung zieht den Hut vor Dir“, sagte BVW-Sprecher Josef Praller, selbst 21 Jahre Stadtratsmitglied. Schnallers Wort werde künftig „auch außerhalb des Rates gehört“, das sage alles über dessen Kompetenz und Wertschätzung aus.

Er werde Schnaller „unwahrscheinlich vermissen“, erklärte der ehemalige Bürgermeister Helmut Forster, aktuell Fraktionsvorsitzender der Wolfratshauser Liste. „Wir haben uns gegenseitig immer sehr geschätzt“, bilanzierte Forster. „Deine Meinung war mir stets wichtig.“

Als Nachrückerin für ihren Ehemann vereidigte Rathauschef Klaus Heilinglechner Ingrid Schnaller (SPD) als neue Stadträtin. © Hans Lippert

Für Schnaller habe immer die „Sachlösung“ im Fokus gestanden, resümierte CSU-Fraktionsvorsitzende Claudia Drexl-Weile. Ein Beispiel: Im Wahlkampf 2020 hatten CSU und SPD am selben Abend zu einer jeweiligen Info-Veranstaltung ins Wirtshaus Flößerei eingeladen. Spontan habe Schnaller vor Ort eine „gemeinsame Podiumsdiskussion“ mit den beiden Bürgermeisterkandidaten Günther Eibl (CSU) und Manfred Menke (SPD) organisiert. „Es ging schließlich um unsere gemeinsame Heimatstadt“, erklärte Drexl-Weile. Die CSU-Sprecherin, die elf Jahre alt war, als Schnaller am 10. Juni 1997 im Stadtrat Platz nahm, vergaß nicht zu erwähnen: „Natürlich hat Fritz die Podiumsdiskussion moderiert.“

Ein Ständchen des Stadtrats: „So schön, schön war die Zeit“

Der Vorsitzende der SPD/FDP-Fraktion, Fritz Meixner, plauderte am Dienstag aus dem Nähkästchen. Für ihn, Bürgermeisterkandidat bei der Kommunalwahl 2014, sei sein Parteigenosse „ein großer Rückhalt und eine Stütze“ gewesen. Er habe viel von Schnaller gelernt – nach dessen Motto: „Politik ist die Kunst des Machbaren.“ Meixner hob hervor, dass Schnaller in seiner Amtszeit „nicht einfach etwas gesagt, sondern seine Stimme erhoben hat“. Sprach’s, und nahm an seinem Keyboard Platz: Meixner hatte den Text des Gassenhauers „Heimweh“ von Freddy Quinn auf Schnaller gemünzt – Bürgermeister und Räte sangen den Refrain lautstark mit: „So schön, schön war die Zeit.“

Für Fritz Schnaller rückt seine Ehefrau Ingrid Schnaller in den Stadtrat nach

Auf „1500 bis 2000 Treffen im Rahmen der Stadtratsarbeit“ blicke er zurück, sagte ein sichtlich bewegter Fritz Schnaller in seinem Schlusswort und bedankte sich ausdrücklich für die gute Zusammenarbeit mit Bürgermeistern, Amtskollegen und Rathaus-Mitarbeitern. Er appellierte an die Stadträte, stets „Respekt voreinander zu haben“, Toleranz an den Tag zu legen und miteinander zu reden. „Das schafft Vertrauen“ und Vertrauen sei die Basis für Kompromisse. „Verliert euren Humor nicht – und ich gehe jetzt mal auf die Zuschauerempore.“

Unmittelbar nach der Entlassung Schnallers aus dem Amt vereidigte Bürgermeister Heilinglechner die Nachrückerin aus den Reihen der SPD, die 49-jährige Ingrid Schnaller, als Stadträtin. (cce)

