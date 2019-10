Ein Kran kommt geflogen

Maßarbeit: Mit einem Autokran wurde am Montagmorgen ein Baukran aus einem Grundstück in der Altstadt gehoben.

Baustelle in der Altstadt

Ein besonderes Spektakel hat sich am Montag den Passanten am Hatzplatz geboten. Mithilfe eines Autokrans hat die Firma Kranverleih Oberland aus Uffing am Staffelsee einen Baukran zwischen zwei Häusern herausgehoben. Zu diesem Zweck war der Parkplatz ganztägig gesperrt.