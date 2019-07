Ein neuer Kaplan für St. Andreas

Neues aus der Pfarrei St. Andreas: Am kommendem Wochenende wird Kaplan Jaime-Pasqual Henning das Seelsorgeteam verstärken.

München/Wolfratshausen – Kardinal Reinhard Marx hat kürzlich im Münchner Liebfrauendom zwei Männer zu Priestern geweiht. Einer von ihnen ist Jaime-Pasqual Hannig. Der 41-Jährige wird seine erste Kaplanstelle nach seiner Primiz am 7. Juli und den folgenden Nachprimizen in der Pfarrei St. Andreas Wolfratshausen antreten.

+ Jaime-Pasqual Hannig tritt seine erste Kaplanstelle in Wolfratshausen an. © Foto: privat Marx warnte bei der Priesterweihe vor Machtmissbrauch durch Geistliche. „Ich spüre: Wie gefährdet ist solch eine Berufung? Wie viel Machtmissbrauch ist da möglich?“, fragte der Kardinal in seiner Predigt an die zwei Weihekandidaten gewandt. Dennoch habe das Amt nichts von seiner Aktualität verloren: „Ungebrochen ist die Faszination des Priesters in der Kultur und Geschichte“, so der Erzbischof von München und Freising. „Trotz und gerade wegen aller Krisen wird etwas deutlich von der tiefen Sehnsucht nach Priestern. Sie sollen Boten einer anderen Welt sein und haben das Geheimnis berührt.“

Ihr Wirken gebe Zeugnis von der „Ahnung in der Welt, dass es diese andere Wirklichkeit gibt, die alles Sehnen übersteigt“, erklärte Marx. Um solch überzeugende Boten sein zu können, sei es aber unumgänglich, das Priestertum als „ganzheitliche Lebensform“ zu begreifen. Wer daran nur einen Job sehe oder die Möglichkeit, Geld zu verdienen und Macht zu haben, zeichne ein „Zerrbild“, betonte Marx. Vielmehr gehe es darum, ein „ganzheitliches Leben im Geist der Demut“ zu führen.

Neben der Demut sei Freiheit ein wichtiges Element für einen Priester, sagte der Kardinal. „Ein freier Mensch ist einer, der weiß, ich gebe mich ganz hinein, weil ich alles gefunden habe.“ Aus dieser Überzeugung schöpfe er selbst Jahrzehnte nach seiner Priesterweihe noch Kraft, bekannte Marx. „Das treibt mich nach 40 Jahren immer noch an, nicht müde zu werden und aufzugeben.“

Zu Priestern geweiht wurden Jaime-Pasqual Hannig (41) aus der Pfarrei St. Pankratius in Falkenberg in der Oberpfalz und Gregor Schweizer (29) aus der Pfarrei St. Simon und Judas Thaddäus im baden-württembergischen Zußdorf. Hannig absolvierte seinen Pastoralkurs laut Pressemitteilung des Erzbistums München in der Stadtteilkirche Rosenheim. Seine erste Kaplanstelle tritt der 41-Jährige in der katholischen Pfarrei St. Andreas Wolfratshausen an. Primiz feiert Hannig am 7. Juli in seiner Heimatgemeinde, Nachprimizen am 14. Juli in der Münchner Theatinerkirche und am 21. Juli in Sankt Josef der Arbeiter in Rosenheim-Oberwöhr.

Hannigs Primizspruch lautet: „So spricht der Herr: Ich bin nicht gekommen, um die Gerechten zu berufen, sondern die Sünder.“