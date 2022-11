Wolfratshausen: Ein OP-Turm für die Kreisklinik

Von: Sabine Hermsdorf-Hiss

Den neuen OP-Turm präsentieren Dr. Katharina Beaumont und Dr. Silke von Pusch (beide Viszeralchirurginnen), Frederik Tyczka-Christoph von der Tyczka-Stiftung, Chefarzt Dr. Stefan Schmidbauer, OP-Leiter Manuel Stock, Klinik-Geschäftsführer Ingo Kühn, Bettina Lotz (Viszeralchirugie) und Gerhard Hasreiter (Verein der Freunde der Kreisklinik). © sh

Der Freundeskreis der Kreisklinik und die Tyczka-Stiftung ermöglichen die Anschaffung eines OP-Turms. 60.000 Euro hat das Gerät gekostet.

Wolfratshausen – „Zum Wohle des Patienten brauchen wir moderne Technik und die besten Ärzte – letzteres haben wir bereits, und ersteres kommt gerade.“ Der Geschäftsführer der Kreisklinik Wolfratshausen, Ingo Kühn, deutet auf den Laparoskopieturm, kurz OP-Turm genannt, der am Donnerstag vorgestellt wurde. Das endgültige Gerät wird aufgrund von Lieferengpässen im Dezember geliefert.

13 Projekte im Wert von fast einer Million Euro

Dank des Engagements des Vereins der Freunde der Kreisklinik und ganz besonders des langjährigen Spenders Dr. Hans-Wolfgang Tyczka von der gleichnamigen Stiftung sei es möglich gewesen, das 60.000 Euro teure Gerät anzuschaffen. „Wir haben die Klinik bereits bei 13 Projekten im Wert von fast einer Million unterstützt. Und wir haben bei Herrn Tyczka immer ein offenes Ohr gefunden“, sagt Vereinsvorsitzender Gerhard Hasreiter. „Schaut, was Ihr habt – und ich mache dann den Deckel drauf“, ist schon fast ein geflügeltes Wort des Geretsrieder Unternehmers. In den vergangenen 17 Jahren unterstützte Tyczka Anschaffungen mit Spenden von 131.000 Euro. Der aktuelle Beitrag zu dem OP-Turm beläuft sich auf 15.000 Euro.

4K-Technologie liefert präzise Bilder

Wie sinnvoll dieser ist, unterstreicht Chefarzt Dr. Stefan Schmidbauer. „Mit dem OP-Turm können wir in der Viszeralchirurgie, also der Chirurgie im Bauchraum, die Sicherheit des Eingriffs deutlich erhöhen.“ Die 4K-Technologie liefere präzise Bilder und beste Sicht. Auf große Schnitte könne durch die minimal-invasive Technik verzichtet werden. „Wir haben mit dem OP-Turm nun die modernste Technik im Haus“, so Schmidbauer dankbar, auch im Hinblick darauf, dass sich die Kreisklinik in den vergangenen Jahren zum „Zentrum für Dickdarm und Enddarmchirurgie entwickelt“ hat.

Frederik Tyczka-Christoph erklärt in Vertretung seines Vaters, dass solche Investitionen nicht nur die Klinik konkurrenzfähig halten, sondern auch für den Bürger wichtig sind. „Eine gute Klinik in der Region zu haben, ist unersetzbar, gerade weil es oft um Schnelligkeit geht.“ Schmidbauer kann dem nur zustimmen. „Sie haben ein gutes Werk getan. Wir werden auf den OP-Turm gut aufpassen – aber ihn auch viel benutzen.“

