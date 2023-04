Wolfratshausen: Einbruch in Firmengebäude - Polizei sichtet Videomaterial

Von: Peter Borchers

In Wolfratshausen sind Einbrecher in eine Firma eingestiegen. Es handelt sich um ein Symbolbild. © Norbert Försterling/dpa

Unbekannte sind in ein Unternehmen in Wolfratshausen eingestiegen. Die Polizei sucht nach Zeugen und wertet die Bilder der Überwachungskamera aus.

Unbekannte brachen am Wochenende in die Räume einer Firma am Bürgermeister-Finsterwalder-Ring in Wolfratshausen ein. Die Polizei grenzt den Tatzeitraum auf Freitag, 15 Uhr, bis Montag, 6.20 Uhr, ein. Bei Arbeitsbeginn am Montag bemerkten Angestellte, dass Unbekannte über zwei verschiedene Fenster versucht hatten, in das Gebäude einzudringen.

Wolfratshausen: Einbruch in Firmengebäude - Polizei sichtet Videomaterial

Das gelang dem oder den Tätern auch, entwendet haben sie jedoch nichts. Die Höhe des Sachschadens liegt allerdings bei mehreren Tausend Euro. Derzeit wertet die Wolfratshauser Polizei das Material der Überwachungskameras aus. Mögliche Zeugen, die Hinweise zu Tat beziehungsweise Tätern geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0 81 71/4 21 10 in der Dienststelle zu melden. peb

