„Eine unglaubliche Geldvernichtung“: Bürgerentscheid gegen Beschluss des Stadtrats?

Von: Carl-Christian Eick

Teilen

Der Wolfratshauser Stadtrat hat beschlossen: Der Marienbrunnen in der Altstadt wird versetzt. Gegen die Entscheidung regt sich Widerstand. © Sabine Hermsdorf-Hiss

Der Wolfratshauser Stadtrat hat entschieden - doch gegen den Beschluss regt sich Widerstand. Kommt es zum Bürgerentscheid?

Wolfratshausen – Die Wolfratshauser Liste, mit drei prominenten Gesichtern im Stadtrat vertreten, stemmt sich gegen die Versetzung des Marienbrunnens. Die Gruppierung denkt laut über einen Bürgerentscheid nach.

Mit 15:5-Stimmen sprach sich der Stadtrat wie berichtet in seiner April-Sitzung für die Versetzung des Brunnens am Marienplatz aus. Dagegen votierten unter anderem die beiden Mandatsträger der Wolfratshauser Liste, Ex-Bürgermeister Helmut Forster und Richard Kugler. Der Dritte im Bunde, Dr. Manfred Fleischer, fehlte in der April-Sitzung krankheitsbedingt – er plädierte bei der Mitgliederversammlung der Wolfratshauser Liste in der Gaststätte zum Löwenbräu am Freitagabend für einen Bürgerentscheid.

„Eine unglaubliche Geldvernichtung“: Bürgerentscheid gegen Beschluss des Stadtrats?

„Wir haben da ein prächtiges Ensemble, das wir erhalten sollten“, sagte Fleischer. Dem Vorhaben, den Marienbrunnen etwa fünf Meter nach vorne in Richtung der Marktstraße zu verschieben, erteilten auch seine Fraktionskollegen Kugler und Forster erneut eine kategorische Absage. „Die Versetzung ist nicht zu verantworten, auch weil die beiden Platanen im Wurzelbereich verletzt werden würden und die hohen Kosten nicht zu verantworten sind“, erklärte Forster. Der ehemalige Rathauschef gab zu bedenken, dass die Brunnen-Versetzung rund 200 000 Euro kosten wird. Mit dieser Summe könnten viele Vereine in der Flößerstadt unterstützt werden. Forster: „Über die Streichung von Zuschüssen müssten wir dann nicht mehr reden.“

Kugler erinnerte sich an ein Gespräch mit einem Steinmetz, der von einer Versetzung des Brunnens dringend abgeraten habe: „Dadurch würden wesentliche Teile des Brunnens beschädigt werden“.

Alle Nachrichten aus Wolfratshausen lesen Sie hier.

Weil sie Rückenwind von den Bürgern spüren, sieht die Wolfratshauser Liste gute Chancen, das bestehende Brunnen-/Platanen-Ensemble so erhalten zu können, wie es sich seit Jahrzehnten darstellt. „Wir sollten den Wolfratshausern die Gelegenheit geben, über diese Geschichte abzustimmen“, regte Fleischer einen Bürgerentscheid an. Er nannte die vom Stadtrat beschlossene Brunnenversetzung einen „kardinalen Schmarrn“, eine „unglaubliche Geldvernichtung“.

Schulprojekt: Wirtschaftsreferent rechnet mit mehr als 60 Millionen Euro Kosten

In seinem Jahresbericht warnte Liste-Vorsitzender Forster, Wirtschaftsreferent des Stadtrats, mit Nachdruck davor, den ohnehin angespannten städtischen Haushalt noch mehr zu belasten. Vor allem die von ihm erwartete Kostenexplosion bei der Generalsanierung und Erweiterung der Grund- und Mittelschule am Hammerschmiedweg bereitet ihm Sorgen. „Da werden wir wohl in einigen Jahren bei über 60 Millionen Euro landen“, so Forster.

Keinen Diskussionsbedarf gab es vor den Vorstandswahlen. Die 14 anwesenden Mitglieder bestätigten einstimmig Vorsitzenden Forster in seinem Amt. Unterstützung erhält er von seinen beiden Stellvertretern Fleischer und Kugler sowie von Schatzmeisterin Sibylle Steckermaier, Schriftführerin Swantje Suthmann und Kassenprüfer Christian Steeb. (ph/cce)

Unser Wolfratshausen-Geretsried-Newsletter informiert Sie regelmäßig über alle wichtigen Geschichten aus Ihrer Region. Melden Sie sich hier an.