Wolfratshausen: Nach der Kulturmanagerin verlässt eine weitere Mitarbeiterin das Rathaus

Von: Carl-Christian Eick

Alexandra von Alvensleben kehrt der Stadtverwaltung den Rücken. © sh

Erneut dreht sich das Personalkarussell im Wolfratshauser Rathaus: Alexandra von Alvensleben die Stadtverwaltung.

Wolfratshausen – Im Rathaus dreht sich erneut das Personalkarussell: Alexandra von Alvensleben verlässt die Wolfratshauser Stadtverwaltung Ende September „auf eigenen Wunsch“, bestätigt Zweiter Bürgermeister Günther Eibl auf Nachfrage unserer Zeitung. Die gebürtige Rheinländerin, die mit ihrem Ehemann sowie drei Kindern seit 2006 in der Gemeinde Icking lebt, war seit Sommer 2018 bei der Flößerstadt beschäftigt. Zu ihren Aufgaben in der Verwaltung zählten unter anderem Öffentlichkeitsarbeit – als einer der Köpfe hinter der Rathaus-Broschüre „Wolfratshausen aktuell“ – sowie die Betreuung der Städtepartnerschaften.

Mitarbeiterin will sich „beruflich verändern“

Von Alvensleben, die an der Hochschule in Worms (Rheinland-Pfalz) Touristik studierte und unter anderem in Kolumbien arbeitete und mit ihrer Familie fast fünf Jahre in Singapur lebte, wolle sich „beruflich verändern“, sagt Eibl, der derzeit Rathauschef Klaus Heilinglechner vertritt. Details gibt der Vize-Bürgermeister nicht preis, Personalien seien grundsätzlich „nicht öffentlich“.

Von Alvensleben hatte vor gut vier Jahren den Job einer fristlos gekündigten Rathausmitarbeiterin übernommen, die aufgrund von Unterschlagung vom Wolfratshauser Amtsgericht zu einer Haftstrafe verurteilt worden war, die zur Bewährung ausgesetzt wurde.

Stelle wird nachbesetzt

Wie berichtet hat erst kürzlich Kulturmanagerin Marlene Schretzenmaier dem Rathaus-Referat Stadtmarketing den Rücken gekehrt. Sie hatte im Jahr 2017 bei der Kommune angeheuert und zwei Jahre später die Nachfolge von Marion Klement angetreten, die zu neuen beruflichen Ufern aufgebrochen war. Eibl spricht unterm Strich von einer „natürlichen Fluktuation“ innerhalb der Wolfratshauser Stadtverwaltung. Die Stelle von Alexandra von Alvensleben wird nach seinen Worten nachbesetzt.

