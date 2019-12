Eislauffläche am Wasen Ein Angebot zum Dahinschmelzen

Zur Halbzeit verzeichnete die Eiszeit schon doppelt so viele Besucher wie im Vergleichszeitraum des Vorjahres.

Wolfratshausen – Halbzeit auf dem Eis: Die mobile Eisfläche an der Loisach zieht seit bald drei Wochen viele Kinder, Jugendliche und Familien an. Viel mehr, als die städtische Kulturmanagerin Marlene Schretzenmaier im Vorfeld erwartet hat: „Es sind wahnsinnige Besucherzahlen“, sagt sie. Rund 2000 Kinder und Jugendliche haben schon auf dem eiskalten Geläuf ihre Runden gedreht, dazu kommen fast 700 Erwachsene. Das sind doppelt so viele Eistänzer wie zum selben Zeitpunkt im vergangenen Jahr.

„Ich weiß nicht, woher dieser Riesenerfolg kommt“, sagt die Kulturmanagerin. Klar, das Wetter spielt den Organisatoren in die Karten: „Es hat fast nie geregnet und die Eisbahn musste noch nie zu bleiben.“ Im vergangenen Jahr waren der extrem nasse Winter, einige Stürme und später die heftigen Schneefälle ein Problem – die Eisfläche musste oftmals geschlossen bleiben. „Wir hoffen, dass das Wetter so beständig gut bleibt“, so Schretzenmaier.

Darauf hoffen sicherlich auch die begeisterten Besucher der Eiszeit an der Floßlände. „Viele Schüler kommen jeden Nachmittag und drehen zwei oder drei Stunden lang ihre Runden“, hat die Kulturmanagerin beobachtet. Wegen dieser Stammkunden ist heuer das Zehnerticket im Verkauf deutlich beliebter als noch im Vorjahr.

Trotz der stolzen Nutzerzahlen ist es Schretzenmaier zufolge noch zu früh, um eine Prognose über die Finanzen abzugeben. „Wichtig werden die Weihnachtsferien“, weiß sie aus Erfahrung. Denn in der schulfreien Zeit öffnet die mobile Eisfläche bereits am Vormittag und viele Familien haben Zeit, auch untertags ihre Pirouetten auf dem Eis zu drehen.

Erwachsene kommen derzeit noch am liebsten in den Abendstunden. Dann geht es romantisch zu an der alten Floßlände: Unter Flutlichtern laufen die Besucher ihre Runden – oder genießen an einer Feuerstation Winzerglühwein und Kinderpunsch. Den verkauft Robert Rupp, der den „Eiswolf“, die Cateringstation an der Loisach, betreibt. „Die Fläche hat sich zu einem richtig lebendigen Treffpunkt entwickelt“, sagt der 54-Jährige. Deshalb kommen auch viele Besucher an die Floßlände, die sich nicht die Schlittschuhe anziehen wollen, sondern einfach die Gesellschaft und die Stimmung an der illuminierten Eisfläche genießen wollen.

Rupps Konzept geht bislang voll auf: „Ich wollte einen Treff schaffen, den alle Menschen besuchen, um dort ratschen und sich gemütlich aufhalten zu können“, erklärt er. Um das wärmende Feuer drängen sich jeden Abend – „vor allem von Mittwoch bis Sonntag“– viele Besucher, prosten sich zu, und plaudern nach wenigen Minuten „auf Du und Du“. Eine Umstellung spielt Rupp dabei in die Karten. Erstmals können die Gäste seiner Verkaufsstände direkt auf die Eisfläche blicken. In den vergangenen beiden Jahren war diese Aussicht noch verstellt. „Das schafft eine viel schönere Atmosphäre“, sagt Schretzenmaier. Bis zum Dreikönigstag, Montag, 6. Januar, ist die mobile Eisfläche an der alten Floßlände noch geöffnet.

Die Öffnungszeiten in den Ferien sind: Montag, Dienstag, Mittwoch und Sonntag von 10 bis 20 Uhr; Donnerstag, Freitag und Samstag bis 21 Uhr. An Heiligabend von 10 bis 16, an den Weihnachtsfeiertagen bis 18 Uhr. Silvester: 13 bis 16 Uhr, an Neujahr und am 6. Januar von 10 bis 18 Uhr.

