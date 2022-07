Elternbeirat des Hammerschmiedwegs schaltet sich in Schuldebatte ein: „Tragen Entscheidung mit“

Von: Dominik Stallein

Schon im nächsten Schuljahr werden am Hammerschmiedweg in der Wolfratshauser Innenstadt auch die Fünftklässler der Waldramer Mittelschule unterrichtet. Waldramer Eltern protestieren - nun melden sich die Wolfratshauser zu Wort © Sabine Hermsdorf-Hiss

Im Fünftklass-Streit Streit meldet sich eine neue Gruppe zu Wort: Der Elternbeirat des Hammerschmiedwegs unterstützt den Umzug der Waldramer Fünftklässler.

Wolfratshausen – Die Eltern aus Waldram kämpfen um den Klassenerhalt: Die fünfte Klasse der Mittelschule im Ortsteil soll im kommenden Schuljahr am Hammerschmiedweg unterrichtet werden. Eine Initiative sammelte 1200 Unterschriften, um das zu verhindern. Nun meldet sich der Elternbeirat vom Hammerschmiedweg zu Wort – und spricht sich für den Umzug aus.

Wolfratshausen: Elternbeirat des Hammerschmiedwegs schaltet sich in Schuldebatte ein: „Tragen Entscheidung mit“

„Lange haben wir uns neutral gehalten“, heißt es in einem Brief an alle Eltern der Schule am Hammerschmiedweg. „Die aktuelle Entwicklung zeigt jedoch, dass wir uns hinter die Entscheidung unserer Schulleitung, des Stadtrats und des Kulturausschusses stellen.“ Aus Sicht des Beirats „überwiegen die Vorteile für die Gesamtheit der Schüler beider Schulen gegenüber möglichen Nachteilen einzelner Schüler“.

Umzug der Waldramer Fünftklässler steht bevor - „Alle Schüler profitieren“, meint Elternbeirat Wolfratshausen

Argumente aller drei Optionen – die schon beschlossene Variante, je eine Klasse pro Standort und beide Klassen in Waldram – listet der Elternbeirat auf. Er kommt zu dem Schluss: „Alle Schüler profitieren von einer Zweizügigkeit am Hammerschmiedweg.“ Die Idee, an beiden Schulen eine Klasse zu bilden, scheitere an dem deutlich größeren Bedarf an Lehrerstunden, die dem Schulverbund zur Verfügung gestellt würden. Die doppelte Einzügigkeit gehe „zulasten der Förderangebote an beiden Schulen und zulasten anderer Schulen aus dem Schulverbund“. Dieser Effekt würde sich in den kommenden Jahren noch verstärken, weil der Bedarf ab der siebten Klasse noch weiter ansteige.

Und beide Klassen in Waldram? „Dies ist keine realistische Variante, da in Waldram keine offene Ganztagsbetreuung angeboten werden kann, sowie (...) keine ausreichenden Räume zur Verfügung stehen“, urteilt der Elternbeirat.

„Wollen keinen Streit lostreten“ - Fünftklass-Diskussion in Wolfratshausen geht in die nächste Runde

Die Vorsitzende, Melanie Lehnert, sagt auf Nachfrage unserer Zeitung: „Wir wollen keinen Streit zwischen den Eltern lostreten.“ Es sei nach der öffentlichen Diskussion aber ein Anliegen der Gruppe gewesen, zu verdeutlichen, „dass wir diese Entscheidung mittragen“. Dass die keine einfach sei, ist ihr klar: „In der Haut der Entscheider würde ich nicht stecken wollen – aber wir sind der Meinung, dass sie das Beste daraus gemacht haben.“ Ihr und den Kollegen des Elternbeirats gehe es um die Betrachtung „des Gesamtbildes und der langfristigen Entwicklung“.

Ein Argument der Waldramer Eltern ist, dass am Schulstandort Wolfratshausen große Baumaßnahmen anstehen. Die Schule wird generalsaniert und erweitert. „Wir sehen diese Baustelle gar nicht so kritisch“, sagt Lehnert. Es würde ausschließlich in leeren Gebäuden gearbeitet, die Eltern seien in der Planungsphase immer wieder angehört worden. „Davor ziehen wir unseren Hut.“

Bürgerversammlung steht an - Waldramer Eltern könnten Stadtrat zum Nachsitzen zwingen

Wie berichtet könnten die Gegner des Fünftklass-Umzugs in der Bürgerversammlung einen Antrag stellen und den Stadtrat zwingen, erneut über das Thema zu entscheiden. Die Eltern der Hammerschmied-Schule sehen das kritisch: „Das wäre sehr kurzfristig und wir tragen die jetzige Entscheidung mit.“ Der Brief schließt mit einem Aufruf: „Bitte engagieren Sie sich für unsere Mittelschule Wolfratshausen im Rahmen der Bürgerversammlung.“ Diese findet am Dienstag, 12. Juli, in der Loisachhalle statt.

