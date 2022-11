Energieberatung warnt: Vorsicht beim Heizen mit Strom

Teilen

Gefragt: Die Angst vor Gas-Engpässen hat in Baumärkten einen Run auf Heizlüfter ausgelöst. © Symbolfoto/DPA

Gas droht in diesem Winter knapp zu werden. Doch die Verbraucherzentrale sieht Elektro-Heizlüfter und Co. bestenfalls als Notlösung.

Bad Tölz-Wolfratshausen – Das Gas droht in diesem Winter knapp zu werden. Viele Verbraucher decken sich deshalb mit Heizlüftern und anderen elektrisch betriebenen Direktheizungen ein. Doch diese sind bestenfalls eine sehr teure Notlösung, warnt die Energieberatung der Verbraucherzentrale Bayern.

Energieberatung warnt: Vorsicht beim Heizen mit Strom

Ein Haushalt hat typischerweise einen jährlichen Stromverbrauch von 2000 bis 3500 Kilowattstunden. Hinzu kommt ein Wärmeverbrauch von 10 000 bis 35 000 Kilowattstunden. „Die Verbräuche variieren im Einzelfall stark“, heißt es in einer Pressemitteilung des Landratsamts in Bad Tölz. Würde der komplette Wärmeverbrauch für eine Wohnung oder ein Haus über die Steckdose abgedeckt werden, würde die Stromrechnung auf das Fünf- bis Zehnfach ansteigen. Dabei sei es unerheblich, ob Heizlüfter, Elektro-Radiatoren oder Infrarotheizungen genutzt würden. Der Energieaufwand sei für alle direkten elektrischen Wärmeanwendungen grundsätzlich gleich: Es bedarf einer Kilowattstunde Strom, um eine Kilowattstunde Wärme zu erhalten.

Für Kunden mit Altverträgen, die etwa 14 Cent pro Kilowattstunde Gas und für Strom um die 41 Cent pro Kilowattstunde zahlen, sei es wirtschaftlich nicht sinnvoll, mit Strom zu heizen. Die Kosten pro Kilowattstunde Heizwärme würden sich nahezu verdreifachen. Würde Gas flächendeckend durch Strom als Energiequelle ersetzt, könnten sowohl das Stromnetz als auch die Stromerzeugung an ihre Grenzen kommen.

Ein Nachteil von Heizlüftern ist die Geräuschentwicklung

Wollen Verbraucher trotz des hohen Energieverbrauchs direkt mit Strom heizen, rät die Energieberatung der Verbraucherzentrale Bayern: „Stromheizungen sollten nur punktuell in Räumen eingesetzt werden, in denen man sich gerade aufhält. Und auch nur dann, wenn es sich wirklich zu kalt anfühlt. Die Heizquelle sollte dabei gezielt auf die anwesenden Personen gerichtet werden.“ Mit einem Preis von etwa 25 Euro sind Heizlüfter die günstigste Anschaffung. Von Nachteil ist jedoch die Geräuschentwicklung. Außerdem verbrennt der Staub während des Heizens an den Heizdrähten. Das beeinträchtigt die Luftqualität im Raum.

Eine andere Möglichkeit sind Infrarotheizgeräte. Sie sind ab etwa 300 Euro im Handel erhältlich. Infrarotheizgeräte sind zwar geräuschlos, aber entgegen vieler Werbeaussagen verbrauchen sie nicht weniger Strom als andere Stromheizgeräte.

Verbraucherzentrale rät zu Modellen mit Ventilator

Mit Investitionskosten ab etwa 100 Euro liegen Elektro-Radiatoren im Preis-Mittelfeld der elektrischen Heizungen. Diese elektrischen Heizkörper sind mit Thermo-Öl gefüllt. Elektro-Radiatoren eignen sich für den mobilen Einsatz, da sie mit Möbelrollen ausgestattet sind. Sie geben Wärme ab wie ein Heizkörper einer Zentralheizung und können ganze Räume erwärmen. „Empfehlenswert sind Modelle, bei denen sich ein Ventilator zuschalten lässt, damit sich der Raum schneller aufheizt“, so die Energieberatung der Verbraucherzentrale Bayern.

Lesen Sie auch: Wolfratshauser Stadtrat schlägt Energiesparkurs ein

Bei Wärmepumpen verhält es sich anders als bei elektrischen Direktheizungen: Sie gewinnen die gleiche Menge an Wärme aus einem Drittel bis Viertel des Stroms. Ökonomisch wie ökologisch gelten sie daher als empfehlenswerte Heiztechnik. Wer die Installation einer Wärmepumpe plant, sollte allerdings einen zeitlichen Vorlauf sowie erhebliche Investitionskosten einplanen. Aus diesem Grund ist diese Anschaffung nur eine mittel- bis langfristige Alternative.

Nützliche Tipps auf Internet-Seite der Verbraucherzentrale

Nützliche Informationen zum Heizen und zur passenden Energieversorgung erhalten Verbraucher auf der Internetseite www.verbraucherzentrale-energieberatung.de. Eine Energieberatung findet derzeit online, telefonisch, per Video oder persönlich statt. Termine können unter der kostenlosen Telefonnummer 08 00/8 09 80 24 00 oder unter 0 80 41/50 56 32 vereinbart werden. (red)

Unser Wolfratshausen-Geretsried-Newsletter informiert Sie regelmäßig über alle wichtigen Geschichten aus Ihrer Region. Melden Sie sich hier an.