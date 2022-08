Entweder-oder: Stadtrat schiebt Mehrfachförderung von Vereinen Riegel vor

Von: Carl-Christian Eick

Angesichts von Millionen-Investitionen und einer Warnung der Kommunalaufsicht vor einer „verdeckten Überschuldung“ der Loisachstadt wird im Wolfratshauser Rathaus mit spitzer Feder gerechnet. © Symbolfoto/Klose/dpa

Die Entscheidung fiel einstimmig; Der Wolfratshauser Stadtrat schiebt finanzieller Mehrfachförderung von Vereinen einen Riegel vor.

Wolfratshausen – Die Stadt hat gewaltige Investitionen vor der Brust. Allein die beschlossene Sanierung und Erweiterung der Grund- und Mittelschule am Hammerschmiedschule schlägt in den kommenden Jahren (Stand heute) mit rund 50 Millionen Euro zu Buche. In bislang drei nicht öffentlichen Sitzungen, an denen die Bürgermeister und die Sprecher der fünf Stadtratsfraktionen teilnahmen, stand das Thema Haushaltskonsolidierung an. Nun hat der Stadtrat kurz vor der politischen Sommerpause einen Grundsatzbeschluss gefasst: Die Kommune gewährt künftig nur noch Zuschüsse für Maßnahmen und Projekte, „für die keine weiteren öffentlichen Fördermittel zur Verfügung stehen“. Das bedeutet: Ziehen die EU, der Bund beziehungsweise die Landes- oder Bezirksregierung eine Finanzspritze auf, gibt’s von der Stadt Wolfratshausen keinen Cent.

Entweder-oder: Wolfratshauser Stadtrat schiebt Mehrfachförderung von Vereinen Riegel vor

Wie berichtet hatte die Kommunalaufsicht am Landratsamt in Bad Tölz vor einigen Wochen mahnend den Zeigefinger erhoben. Noch, das stellt die Behörde fest, sei die Leistungsfähigkeit der Flößerstadt zwar nicht gefährdet, doch schon Ende nächsten Jahres sei die Rücklage von derzeit etwa 14 Millionen Euro voraussichtlich auf die gesetzlich vorgeschriebene Mindestsumme von 440 000 zusammengeschmolzen. Da die Kommune für die Schulbaumaßnahmen 2023 neue Kredite aufnehmen muss, könne dies unterm Strich zu einer „verdeckten Überschuldung“ der Loisachstadt führen, warnt die Kommunalaufsicht. Wolfratshausen müsse dringend „Maßnahmen zur Verbesserung und Stabilisierung des Verwaltungshaushaltes treffen“.

Einen Tipp gab’s von der Kommunalaufsicht aus Bad Tölz gratis: „Die Überprüfung des Ausschöpfungsgrades von Einnahmequellen ist ein geeignetes Mittel zur Verbesserung der Einnahmen des Verwaltungshaushalts.“ Auch für mögliche Erhöhungen von Steuern und Gebühren sieht die Kommunalaufsicht „Spielraum“.

Drei interne Gesprächsrunden nach Brandbrief der Rechtsaufsicht

Nach dem Eingang des Brandbriefs im Rathaus trafen sich die drei Bürgermeister und fünf Fraktionschefs nach Informationen unserer Zeitung am 9. Mai, 20. Juni und 18. Juli jeweils hinter verschlossenen Türen, um über die Haushaltskonsolidierung zu reden. Auf der Agenda stand unter anderem die Erhöhung von Gebühren für die städtische Musikschule und städtische Kulturveranstaltungen sowie die Erhöhung der Gewerbesteuer. Darüber hinaus dachten Rathauschefs und Mandatsträger über die „Reduzierung der freiwilligen Leistungen“ der Stadt nach. Konkret über die Vereinszuschüsse „inklusive Übungsleiterzuschüsse“ und Jugendförderbeiträge.

Bis dato drang aus dem internen Zirkel nichts an die Öffentlichkeit, somit kann nur vermutet werden, dass der Beschluss mit den Hintergrundgesprächen im Zusammenhang steht. Wie auch immer: Der Wolfratshauser Verein, der beispielsweise in einen Fördertopf des Freistaats greifen kann, hat von von seiner Heimatstadt nichts mehr zu erwarten. Hinter dieser Entscheidung steht der Stadtrat einhellig. Von der Neuregelung betroffen sind laut Beschluss „Bürgerinnen und Bürger, Gewerbetreibende und Vereine“.

Wolfratshausen: „Mitnahmeeffekte“ sollen minimiert werden

Mit der Vermeidung von Doppel- oder Mehrfachförderungen soll nicht nur der Stadtsäckel geschont, sondern es sollen auch „Mitnahmeeffekte minimiert werden“. Die Vorgehensweise, das erläuterte Stadtkämmerer Peter Schöfmann den Bürgervertretern, „entspricht dem Grundsatz der wirtschaftlichen und sparsamen Haushaltsführung“.

Allerdings hält der Stadtrat Antragstellern ein Hintertürchen offen: In Einzelfällen „kann das jeweils zuständige städtische Gremium Ausnahmen vom Verbot der Mehrfachförderung zulassen“. Die Voraussetzung: „Wenn trotz Inanspruchnahme externer Fördermittel eine Finanzierungslücke verbleibt, die eine besondere Belastung für den Antragsteller darstellt.“ Dieser Umstand muss im Antrag begründet beziehungsweise nachgewiesen werden. (cce)

