Er war Träger der Bürgermedaille: Wolfratshausen trauert um ehemaligen Dritten Bürgermeister

Von: Carl-Christian Eick

Dr. Bert Thomas Lange: Der ehemalige Dritte Bürgermeister von Wolfratshausen ist wenige Wochen vor seinem 93. Geburtstag verstorben. © Archiv/jg

Der ehemalige Dritte Bürgermeister von Wolfratshausen und langjährige Oberarzt der Kreisklinik Wolfratshausen, Dr. Bert Thomas Lange, ist wenige Wochen vor seinem 93. Geburtstag verstorben.

Wolfratshausen – Der ehemalige Dritte Bürgermeister der Loisachstadt, der Chirurg Dr. Bert Thomas Lange, ist wenige Wochen vor seinem 93 Geburtstag verstorben. Er war von 1978 bis 2002 Mitglied des Wolfratshauser Stadtrats und von 1996 bis 2002 Dritter Bürgermeister – in dieser Zeit gehörte er zudem für die Freien Wähler dem Kreistag an. „In seiner 24-jährigen Tätigkeit als Stadtrat setzte er sich in vorbildlicher Weise für die Belange der Stadt Wolfratshausen und das Wohl ihrer Bürgerinnen und Bürger ein. Während seiner gesamten Amtszeit stellte er sich unermüdlich und uneigennützig in den Dienst der Stadt“, so Bürgermeister Klaus Heilinglechner.

Vertreten hatte der Verstorbene seinerzeit Rathauschef Reiner Berchtold. „Kennengelernt habe ich Dr. Lange schon zu meiner Zeit als junger Polizist“, sagt der Waldramer. Nicht selten tat Lange in der Notaufnahme der Kreisklinik Dienst, wenn Berchtold einen Alkoholsünder zur Blutabnahme vorführte. Die Zusammenarbeit zwischen ihm als Rathauschef und seinem Stellvertreter „war stets sehr gut“, bilanziert der Ex-Bürgermeister. Anfang der 2000er-Jahre klaffte ein großes Loch im Stadtsäckel, „die Zeit war nicht einfach, da musste man zusammenhalten“, so Berchtold. Er habe Langes „konstruktive Kritik“ sehr geschätzt, „er hat sich immer an der Sache orientiert“. Politische Zündeleien seien Lange, ein passionierter Fliegen-Träger und Fahrradfahrer, fremd gewesen.

Der Chirurg, geboren am 13. Juni 1930 im schlesischen Oppeln, heuerte nach seiner Facharztausbildung in Gelsenkirchen und Düsseldorf 1966 in der Kreisklinik Wolfratshausen an – der Neubau am Moosbauerweg wurde im selben Jahr eröffnet. In der Nachbetrachtung erinnerte sich der Oberarzt mit leichtem Grausen an die ersten Wochen: „Wir gingen ohne Schleuse mit den Schuhen direkt in den Operationssaal“, einen Anästhesisten gab es nicht, diese Arbeit übernahm noch bis 1968 „die Kathl“, die Krankenschwester Katharina Loher. Lange hielt der Kreisklinik bis zum Ruhestandsalter die Treue.

Lange zog die Fäden bei Organisation der 1000-Jahr-Feier Wolfratshausens

Im Juni 2007 verlieh die Stadt Lange die Bürgermedaille. Laudator Reiner Berchtold bezeichnete den Geehrten bei dieser Gelegenheit als einen „fast studierten Theaterwissenschaftler“, dessen ganze Liebe der Kulturarbeit gelte. Lange besaß eine umfangreiche Literatursammlung und nutzte seine knappe Freizeit zum Bildhauen und Töpfern. Als Mandatsträger habe Lange, dem Berchtold „Durchsetzungsvermögen sowie Beharrlichkeit“ attestierte, maßgeblich an der Gründung der städtischen Musikschule mitgewirkt. Darüber hinaus zählte er zu den Gründungsmitgliedern des Kinder- und Jugendfördervereins Wolfratshausen.

Auch nach seinem Ausscheiden aus dem Stadtrat zog Lange bei der Organisation der 1000-Jahr-Feier der Flößerstadt 2003 die Fäden – und gewann seinen ehemaligen Schulkameraden, Herzog Franz von Bayern, als Schirmherrn. Lange selbst zeigte sich nach der Laudatio „einigermaßen gerührt“ und fühlte sich durch die Bürgermedaille „in jedem Fall zu viel gelobt“. Zeit seines Lebens sei er „irgendwie immer Stellvertreter gewesen“. Ganz im Sinne dieser Rolle wolle er die dritthöchste Auszeichnung, die die Kommune vergibt, „gedanklich mit allen Bürgern teilen“.

Als „verdienten Europäer“ ehrte der Kreisverband der Europaunion Lange 2017 anlässlich dessen 40-jähriger Mitgliedschaft mit der Goldenen Ehrennadel.

„In tiefem Respekt und Dankbarkeit für sein Schaffen trauern wir um Herrn Dr. Lange und werden ihm stets ein ehrendes Gedenken bewahren“, so Bürgermeister Heilinglechner. „Seiner Familie gilt unsere aufrichtige Anteilnahme.“ (cce)

Gottesdienst und anschließende Beerdigung finden an diesem Donnerstag, 11. Mai, um 10.30 Uhr auf dem Friedhof in Wolfratshausen-Nantwein statt.